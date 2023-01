Jsou to oni, kdo padne, vzkázal v noci Zelenskyj. A Soledar ještě rozhodně nezískali

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k litevským zákonodárcům. Stalo se tak u příležitosti Dne obránců svobody a předání Ceny svobody Litevské republiky. Cenu svody získala od Litevců Ukrajina. Začal pozdravem prezidenta, první dámy, poslanců a celého litevského lidu.

„Vážený litevský lide! Jsem rád, že vás mohu pozdravit, a chci vám ihned poděkovat za to, že jste ani na minutu nezradili svobodu. A to nejen v těchto 323 dnech kruté, nelidské ruské války, kdy neustále cítíme vaši podporu. Ale po mnoho let, kdy svobodná srdce Litevců a litevská cesta do sjednocené Evropy inspirovala mnoho lidí v různých zemích, kdysi zotročených Ruskem. Litva je a jsem si jist, že i nadále bude jedním z nejupřímnějších obránců svobody. A to je nejlepší způsob, jak uctít památku a čin hrdinů, kteří v oněch zimních dnech před 32 lety porazili impérium,“ začal Zelenskyj.

Připomínal, jak Litevci na počátku 90. let minulého století čelili tehdy ještě Sovětskému svazu a zdůraznil, že Ukrajinci stejně odhodlaně dnes čelí Ruské federaci a až to válku vyhrají, a oni ji podle Zelenského vyhrají, tak už Rusko jako impérium nedokáže ohrožovat žádný další stát.

Přitom ještě v únoru roku 2022, když zahajovali vpád na Ukrajinu, snili o tom, že Ukrajinu dobudou rychle a potom přijde na řadu Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko a Česko. Tak to vidí Volodymyr Zelenskyj.

„Útočili na Kyjev, snili o útoku na Vilnius. A Rigu, Varšavu, Prahu a Kišiněv. Chtěli, aby padla naše svoboda. Ale jsou to oni, kdo padne. A teď mají takových snů čím dál méně. Ztrácejí moc, kterou se chlubili. Mluví už jen o tom, zda se jim podaří neprohrát,“ zaznělo z úst ukrajinského prezidenta.

Svobodný svět se podle Zelenského musí postarat o to, aby se už nemohlo nic podobného opakovat, aby jiný stát už nemusel čelit tomu, čemu musí čelit ukrajinská města. „Právě za to bojujeme. Proto musí být naše vítězství nyní jednoznačné. Takové, které nelze s ničím zaměnit. To, které nebude v Rusku zapomenuto. To, které se nedá zmanipulovat. Agresor musí být poražen.“ pronášel Zelenskyj k litevským poslancům.

Rok 2023 bude podle Zelenského pro ruskou agresi na Ukrajině klíčový. V tomto roce se musí rozhodnout. Ukrajinský prezident je o tom přesvědčen. Ale aby se to stalo, bude to z pohledu Zelenského vyžadovat svého druhu mobilizaci, mobilizaci lidských srdcí lidí svobodného světa.

„Energie bojujícího světa se nesmí zmenšit. A já vám děkuji, že jste připraveni nám v tom pomoci. Jsem si jistý, a přesvědčil jsem se o tom předevčírem, když jsem mluvil s Gitanasem, s panem prezidentem, ve Lvově. Potřebujeme naléhavé rozhodnutí celé naší protiválečné koalice. Nová obranná rozhodnutí, která dají ukrajinským bojovníkům možnost vyhnat ruskou armádu z naší země. A to se týká především moderních tanků a účinného dělostřelectva,“ pravil Zelenskyj.

Ukrajinský prezident má za to, že současně je třeba ještě zvýšit sankční tlak na Rusko. A současně je potřeba zřídit mezinárodní tribunál pro odsouzení ruských válečných zločinů.

Boj Ukrajinců, podpora Ukrajinců v tomto boji, posílení sankcí proti Rusku a ustavení mezinárodního tribunálu, to jsou z pohledu Zelenského reálné kroky, které dokazují, že myšlenka svobody je živá, protože za ni Ukrajina a její partneři bojují.

Poté poděkoval Litevcům za poskytnutí prostředků protivzdušné obrany Ukrajincům. V této souvislosti zmínil blížící se summit NATO v litevském hlavním městě. „Víme, že se může stát osudovým pro celé naše euroatlantické společenství. Uděláme vše pro to, aby se tak stalo. A uděláme to společně! Protože dějiny jsou vždy úspěchem svobodných,“ zvolal Zelenskyj.

Jménem ukrajinského lidu poděkoval za ocenění a rozloučil se zvoláním „sláva Ukrajině“.

Poté promluvil i ke svým ukrajinským spoluobčanům. Těm sdělil, že vedle litevských poslanců hovořil také se slovenskou prezidentskou Zuzanou Čaputovou.

„Hovořil jsem s paní Čaputovou, prezidentkou Slovenska. O podrobnostech naší obranné spolupráce a o diplomatických krocích, které jsme s Evropany naplánovali na nejbližší období. Děkuji Slovensku za podporu zájmů Ukrajiny a celé Evropy,“ uvedl Zelenskyj s tím, že obdobná jednání se zahraničními partnery navyšují odhodlání svobodných partnerů dál posílat potřebnou pomoc Ukrajině.

Ukrajinský prezident prozradil, že se připravuje další jednání na německé vojenské základně Ramstein, kde by se prý mělo podařit domluvit další dodávky zbraní Ukrajincům. Vedle to se Ukrajinci chystají i na jednání Světového ekonomického fóra v Davosu.

Pár slov prezident věnoval i situaci na frontě. Přestože ruská strana hlásí, že Soledar byl dobyt, podle Zelenského se i o toto malé město stále tvrdě bojuje. Prezident poděkoval všem statečným obráncům.

„Tři sta dvacet čtyři dní plnohodnotné války a jak se pro Rusko změnilo... Už se mezi sebou škorpí, komu připsat nějaký taktický pokrok. Pro nepřítele je to jasný signál neúspěchu. A pro nás všechny je to další podnět k tomu, abychom na okupanta vyvíjeli větší tlak a způsobili nepříteli těžší ztráty. Děkuji všem, kteří se o to starají jak na frontových liniích, tak na všech našich dalších frontách,“ řekl ukrajinský prezident.

„Proto chci dnes také ocenit pracovníky Služby zahraniční rozvědky Ukrajiny. Ty, jejichž práce je obvykle zcela neviditelná. A o kterých mluví jen málokdo. Ale oni skutečně přibližují velmi důležitá rozhodnutí partnerů pro Ukrajinu, pro naše obránce. Za to jim patří dík!

„Děkuji všem pracovníkům Služby bezpečnosti Ukrajiny, jejichž výsledky v boji, zejména proti kolaborantům a sabotérům, společnost vidí. Každý krok státu v obraně země je pečlivě připravován, a to nám přináší zákonné a spravedlivé výsledky. To nám dává skutečné zvýšení naší nezávislosti, a to ve všech jejích aspektech. Za to vám děkuji! Díky všem, kteří pracují pro vítězství naší země!“ pokračoval.

Nakonec přidal ještě zvolání „sláva našim vojákům“ a „sláva Ukrajině“.

