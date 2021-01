Jste obézní? Problémy se srdcem? Víme, kdy na vás přijde řada s očkováním

„Doufám, že jste přežili silvestra ve zdraví,“ zahájil Babiš svou tradiční promluvu k národu. „My jsme se po delším čase místo společnosti a tančení až do rána dívali na televizi, na pořad Tvoje tvář má známý hlas, a potom skvělý koncert Marka Ztraceného a staré silvestry až do rána. Takže hodně zdraví v novém roce. Dívejte se na Čau lidi, uvidíte exkluzivně očkovací strategii naší vlády,“ nalákal poté diváky.

Andrej Babiš na sociální sítě vypustil další „Čau lidi“ Spoluobčanům popřál vše dobré do roku 2021.

„Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Je nový rok 2021 a já vám přeji v novém roce hodně zdraví, protože to zdraví je nejdůležitější. A to si myslím, že jsme pochopili ještě více v minulém roce kvůli pandemii covidu-19. Dnes to točím brzo, protože jdu do pořadu Primy a potom k panu prezidentovi, tak snad se to dostane k vám dříve než obvykle,“ začal Babiš.

„Tento pořad píšu a točím od dubna 2017. Nejdříve jsme to psali a minulý rok jsme to začali točit na video a je to praktičtější. Dělám to proto, abyste věděli, co vlastně dělám. Dělám to každý týden. Myslím si, že je to dobrá věc, protože od vstupu do politiky, od ledna 2014, vlastně všechno sepisuji, co jsem udělal. Protože člověk si to musí připomínat,“ pokračoval.

„Čas rychle běží a ne všichni si všechno pamatují. Tento rok budou volby. Ty volby budou všichni proti Babišovi. Otázka je, jak budete volit. Jestli budete volit na základě možná pandemie, kde jsme všichni frustrováni, samozřejmě je to mimořádná situace, nebo budete volit podle toho, co ten Babiš od vstupu do vlády, od roku 2014, udělal.“

Poté upřel pozornost k očkování občanů proti nemoci covid-19.

„Dnes to hlavně bude o očkování. Já jsem včera zveřejnil video, které má devět minut, a v dnešním Čau lidi uvidíte sestřih. Mám velkou radost, že jsme jako první země v Evropské unii na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ve středu 29. 12. v 19.30 začali 30. 12. očkovat a používat vlastně tu šestou vakcínu z té jedné lahvičky,“ uvedl premiér.

VIDEO: O šesté dávce vakcíny

Ve videu stejně jako v rozhovoru pro CNN Prima News zdůraznil, že vláda objednala očkovací dávky takřka pro devět milionů lidí.

„Ten dopad samozřejmě je velký, protože my máme dostat v lednu od Pfizeru 326 625 vakcín, a to bylo plánováno pro pět vakcín z jedné lahvičky, teď můžeme vlastně vytáhnout až šest. To znamená 65 325 vakcín navíc. Ty vakcíny, prosím vás, my jsme je objednali v celkovém rozsahu 15 854 450 dávek pro 8 929 225 našich občanů. A to v tom nepočítám tu šestou dávku. Konkrétně od Pfizeru máme objednáno téměř osm milionů vakcín, a je to vlastně stejné množství, jako má Izrael. K tomu se ještě dostanu,“ řekl premiér.

„Já bych chtěl zdůraznit, že všechny vakcíny objednáváme od Evropské unie. My si nemůžeme objednat vakcínu mimo EU. My jsme ty vakcíny mohli objednat, až vlastně EU udělala smlouvy s těmi výrobci. To znamená, že Astra Zeneca, to ještě objednával ministr Vojtěch, a to objednával v srpnu. Ale bohužel Astra Zeneca stále není schválená. Přitom Astra Zeneca začala jednat s EMA, to je ta Evropská léková agentura, v říjnu 2020. Je mi samozřejmě líto, že Velká Británie od pondělí, od zítra, vlastně už očkuje Astru Zeneku. A teďka jsem viděl v televizi, že Indie schválila Astru Zeneku. Takže skutečně my jsme tu Astru Zeneku objednali tři miliony dávek pro 1,5 milionu našich občanů. No a bylo by dobré, aby to EMA okamžitě schválila. Nevím, na co čekají. Protože to je právě vakcína, kterou by mohli očkovat praktičtí lékaři, protože nemusí být skladována v minus 70 stupních Celsia jako Pfizer nebo v minus 20 jako Moderna,“ zaznělo z úst předsedy vlády.

Poté se rozhodl vysvětlit, proč v Česku není k dispozici víc dávek vakcíny. Prý je to kvůli EU.

„Takže bohužel ty dodávky mají zpoždění. Samozřejmě jsou různé názory na to, kdy se mělo objednávat, kdy se nemělo objednávat. Paradoxně, druhou vakcínu objednával ministr Prymula, a to byla vakcína od Johnson and Johnson, v říjnu, to je jednorázová vakcína, té jsme objednali dva miliony dávek. Za ministra Blatného jsme objednali Pfizer, Modernu. Ale EU uzavřela smlouvu s Pfizerem až v listopadu, až v polovině listopadu. Takže my jsme dříve nemohli objednat. Paradoxně právě Pfizer byl Evropskou lékovou agenturou schválen jako první. Za ministra Blatného jsme objednávali i vakcínu CureVac a Modernu. Takže Moderna by měla být schválena 6. ledna. Samozřejmě my na ty vakcíny čekáme, protože ta strategie očkování je taková, že nemůže vakcína čekat na lidi, ale naopak,“ řekl premiér.

„My musíme čekat na tu vakcínu. I ty první dodávky, těch 9 750 vakcín a dalších 19 500, tak ty budou zaočkovány do 5., maximálně 6. ledna. A potom každý čtvrtek, to znamená poprvé 7. ledna, přijdou další dodávky od Pfizeru. To půjde do 31 očkovacích center. To znamená, že 7. ledna by mělo přijít 69 225 vakcín. Další týden 71 175. Další týden 93 600 a tak dále. Celkově 326 625 vakcín,“ vysvětloval dál.

V pár minutách podrobně vyložil očkovací strategii vlády.

„My jsme samozřejmě na to připraveni. Není pravda, že bychom se na to nepřipravovali. Chtěl bych vám teď exkluzivně sdělit tu strategii. Protože pravděpodobně na Primě nebudu mít k tomu prostor, protože většinou ti moderátoři skáčou do řeči a nenechají mluvit v kuse. Takže bych vám chtěl sdělit exkluzivně, oficiálně to sdělí ministr Blatný 5. ledna na své tiskové konferenci, že ta strategie je následovná,“ začal.

V lednu čekají Česko dvě fáze očkování.

„Do 15. ledna se očkují jen zdravotníci zajišťující péči o covid osoby, senioři v domovech a ti, kteří se o ně starají. Jsou to kromě těch seniorů i tito zdravotníci a pracovníci domovů. Jsou to zdravotníci z infekčních oddělení, lůžková oddělení v režimu covid, ARO, plicní oddělení, lůžková, interní a kardiologická oddělení, lékaři JIP a tak dále. Je to strašně dlouhý seznam. Dále zaměstnanci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Toto všechno je v plném proudu a očkuje se,“ uvedl Babiš.

„Od 15. ledna se spouští centrální rezervační systém. Ale do toho systému se budou moci přihlásit jen lidé starší 80 let. Ti dostanou termín vakcinace. Já doufám, že to zvládneme v lednu. Mladší lidé v lednu přes centrální rezervační systém se zatím nebudou moci přihlásit, ale bude pokračovat to očkování podle toho režimu, jaký je teď. To znamená: lékaři, zdravotníci, senioři v domovech a tak dále,“ rozebíral podrobnosti.

Obratem přidal další podrobnosti.

„Od 1. 2. se bude moci již do centrálního rezervačního systému přihlásit každý občan, ale dostane termín podle priority. Hlavní prioritou je věk. Čím starší, tím větší priorita. Ale také některé stavy a nemoci. To znamená, čím člověk je nemocnější, tím má větší prioritu. To znamená, že když někdo má 66 a je zdravý, tak dostane termín později než někdo, kdo má 65 let a má vysoký tlak a cukrovku. Je tady jasný seznam zdravotních indikací, které vám dají prioritu od února i počty osob, které známe. Například cukrovka – 14 tisíc lidí u nás, obezita – 93 tisíc lidí, závažné onemocnění plic – 218 135, závažné onemocnění ledvin – 24 406, nádorová onemocnění krevního nebo lymfatického systému – 53 tisíc, stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně – 13 tisíc, závažná onemocnění srdce – 23 tisíc, hypertenze léčená dvěma nebo více farmaky – 1 830 000 lidí,“ vyjmenovával rizikové skupiny.

Očkování se však bude řídit také podle toho, kde žadatel pracuje.

„A potom od února je tady priorita zaměstnání. To je kritická infrastruktura a integrovaný záchranný systém. To znamená: policie, hasiči, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotníci a sociální pracovníci v kontaktu s pacientem a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví, všichni zdravotníci v kontaktu s pacientem, sociální pracovníci v kontaktu s uživatelem a učitelé,“ řekl Babiš.

Očkovací strategie vlády je tedy podle Babiše jasná. Kabinet se prý bude snažit dostat do republiky co nejrychleji co nejvíce dávek vakcíny.

„Já jsem viděl rozhovor se zakladateli firmy BioNTech, kteří nějakým způsobem komentovali tu spolupráci s Evropskou komisí a hledají další kapacity. Protože ten Pfizer vlastně vyrábí jejich vakcínu. Otázka je, jestli například firma Novavax, která je u nás a má tu kapacitu, ale zatím tu vakcínu nemá, jestli by například i tady nebyl prostor pro to jednání, mohla by se teoreticky vyrábět u nás. Ale samozřejmě my na to nemáme vliv, ale můžeme to nějakým způsobem doporučit,“ pokračoval premiér.

Prozradil, že mu lidé píší, že vakcína je divná. Podle jeho názoru až čas ukáže, jak dobře vakcína funguje.

„Co se týče té vakcíny. Vy jste určitě viděli, že jsem se nechal očkovat mezi prvními. Je jasné, že vždycky je ta kritika. Kdybych se nenechal očkovat, tak budou říkat: proč jsi se nenechal očkovat, když Netanjahu a Joe Biden se nechali očkovat? No nechal jsem se očkovat, protože jsem šel příkladem. Protože mi stále píšete, že ta vakcína je divná, různé fejky. Ale nikdo ani v této chvíli neví, jak ta vakcína bude účinkovat. Protože je zkrátka ještě krátký čas na to vyhodnotit, jaké to bude mít dopady na imunitu. Tady jsem viděl článek, vědkyně Koutná říká: paměťová imunita chrání po prodělání covidu nejméně rok, tak to je samozřejmě také zajímavý názor, jak to vlastně je a jak to bude,“ uvedl Babiš.

V očkování populace proti covidu osobně vidí světlo na konci tunelu.

„Takže tento rok je to o tom, abychom zvládli to očkování. Já vám slibuji, že uděláme všechno pro to, abychom to zvládli. Věnuji se tomu, věřte mi. I mezi svátky jsem chodil do práce, navštívil jsem x nemocnic. Včera jsem mluvil s nemocnicemi, natočil jsem to video, v tom Čau lidi uvidíte zkrácené video. Já myslím, že je to skvělé, že Ministerstvo zdravotnictví na základě mého požadavku to schválilo. A byli jsme první v Evropě. Jo, můžou řvát na Twitteru, jak chtějí. Je to tak. Byli jsme první, kteří očkují šestou dávkou. Tak jako Američani a Izrael. Já děkuji řediteli ÚVN, který mě na to upozornil a dal mi k tomu podklady. A natočili jsme to video. A zkrátka z té lahvičky bez problému šest dávek je, ještě tam zůstane sedmá, ale ta už není bezpečná. Na videu jste to viděli, že je to stejná dávka, že to ta paní z té ÚVN protřepala desetkrát. Samozřejmě vaše zdraví je priorita,“ zdůraznil.

Ale všechno prý nebude jen o covidu. Dojde i na výstavbu dálnic. A nejen na ni. Podle Babiše toho bude strašně moc.

„Tento rok nebude jenom o vakcíně, ale bude o tom, že budeme pokračovat v těch našich projektech, které jsme začali. Že dostavíme D1, ano, konečně. Všichni to slibovali, my tento rok to uděláme. 160 kilometrů nové dálnice. Že poprvé, a potřebujeme schválit ve Sněmovně první PPP projekt, dálnice Strakonice D4, 32 km. První od revoluce. D11 dva úseky. Dále budeme stavět D6 na Karlovy Vary, 220,4 km dálnic a silnic 1. třídy. Postavíme 170 železničních přejezdů, budeme opravovat 170 nádraží, dokončíme železniční koridor Praha–České Budějovice. Takže už nepojedete vlakem 2,5 hodiny, ale 1 hodinu 40 minut. Stavební zákon musíme schválit. Připravíme soutěž na nový jaderný zdroj. Novela zákona o ochraně přírody a zákaz jednorázových plastů, velice důležité. Zákon o vojenském zpravodajství. Kyberobrana, musíme chránit naše nemocnice, naši energetiku, naše vodní zdroje před napadením cizích útočníků, hackerů. Velice důležité, Národní program boje proti rakovině. Jsem se inspiroval Joem Bidenem 2016. Chci, aby v Praze byl Český onkologický institut, tak jak mají v Brně Masarykův onkologický ústav, kde chceme postavit první moderní centrum prevence, tak i Pražáci si zaslouží skvělý nový moderní onkologický institut, o kterém bude mluvit celá Evropa. Investice do zdravotnictví. Porodnice Brno, porodnice Apolinář a tak dále. Je toho strašně moc,“ řekl předseda vlády.

Než se rozloučil s diváky, vymezil se proti pravicové opozici.

„Takže není to jenom o tom očkování, ale o tom, že jedeme dál. O tom, že jsme prosadili věci úplně jiným způsobem než demoblok. Nikomu jsme nevzali peníze. Naopak jsme přidali. A všichni zaměstnanci od 1. ledna mají navýšený plat o sedm procent vážení, sedm procent. Na základě návrhu poslance Andreje Babiše, to jsem já. Na základě toho všichni dostanou o sedm procent vyšší plat. A můžeme si to dovolit. Vím, o čem mluvím, protože jsem byl jediný ministr financí, který snížil zadlužení naší země, který absolutně snížil dluh a udělal plno věcí, které sepíšu. Celou moji politickou kariéru. A příští rok to ve formě knížky vydám. Abyste viděli, co všechno máme za sebou. Já myslím, že toho není málo,“ pochválil sám sebe a svůj kabinet.

Pak už jen všem lidem popřál, aby se měli fajn.

„Takže si držme palce, aby ten rok byl jiný, aby byl lepší. Ten stav v nemocnicích není dobrý. Znovu poprosím, dodržujte ta 3 R – ruce, roušky rozestupy. Strašně důležité. Musíme se znovu semknout. Musíme to spolu překonat. Naše vláda udělá maximum pro to, abychom to společně zvládli. A ve volbách si potom rozhodnete, kdo tady bude dále, nebo nebude dále. Je to na vás. Držím vám palce. Mějte se fajn, těším se příští neděli.“

