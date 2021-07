Jste vetřelci, děvenky. Běžte se fotit před Penam, utřela starostka Schillerovou a Dostálovou

Lucie Potůčková, starostka Mladých Buků v Krkonoších, se s tím nepárala a označila ministryně za hnutí ANO Alenu Schillerovou a Kláru Dostálovou za vetřelce. Tím to však neskončilo. O pár hodin později zdůraznila, že se necítí jako nějaká Jana z Arku a je přesvědčená, že poté, co starostové v době covidu museli od vlády ledacos vydržet, tak by se řada z nich zachovala velice podobně. „Já už si připadám jak Karel Gott. To jsem fakt nečekala,“ prozradila starostka městyse.

Starostka Mladých Buků Lucie Potůčková ze STAN vzbudila pořádný rozruch, když na sociální síti vzkázala ministryni financí za hnutí ANO Aleně Schillerové a ministryni pro místní rozvoj za hnutí ANO Kláře Dostálové, aby si laskavě dělaly předvolební kampaň někde jinde, třeba před pekárnami Penamu z holdingu Agrofert, a ne před školou postavenou za peníze z EU, když v případě této školy nijak nepřiložily ruku k dílu.

„Tak se ke mně chtějí přijet blejsknout KD z MMR a AS z MF. Prý že máme krásný projekt z IROP. Ne ne, děvenky, sami jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budem pouze EU directissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem,“ napsala na twitteru.

Kdyby ministraně přijely v době, kdy projekt běžel, a pomohly by s metodikou, což prý tehdy obec opravdu potřebovala, bylo by to v pořádku. Jenže tehdy nikdo nepřijel. A teď starostka odmítá naskakovat na předvolební PR hnutí ANO.

V následném rozhovoru pro internetovou televizi DVTV prozradila, že ji vůbec nenapadlo, co napsáním pár slov může vyvolat za vlnu.

„Já jsem, pane Veselovský, vůbec netušila, co to udělá, když napíšu jeden krátký tweet. Jak se to použije, jakým způsobem se kolem toho rozjede takovýhle humbuk. Já si myslím, že nejsem žádná Jana z Arku. Dokonce si myslím, že spousta starostů by to v současné situaci, co jsme si zažili i s covidem a podobně, tak by to vůči vládním autoritám udělala velmi podobně,“ pravila paní starostka.

Městys Mladé Buky vede již sedmý rok a za tu dobu prý nemá dobré zkušenosti s centrální vládou v Praze. Po celou dobu, o které starostka mluví, vládne v Česku koalice ANO a ČSSD. A ministři za hnutí ANO čelí v posledních týdnech a měsících kritice, že na jednání EU nejezdí tak často, jak by se na ministry a ministryně členského státu EU slušelo.

Zdůraznila, že vlnou, kterou vyvolala, je velmi překvapená.

„Já už si připadám jak Karel Gott, to jsem fakt nečekala,“ řekla starostka Potůčková.

