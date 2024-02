Juchelka udeřil na Jurečku: Kdo s vámi nesouhlasí, je dezolát! Vytváříte protiukrajinskou atmosféru

V Partii na CNN Prima New se střetli ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se stínovým šéfem tohoto resortu za hnutí ANO Alešem Juchelkou. Hosté se shodli, že je třeba držet se principu: kdo nepracuje, ať nejí. Ale jinak na sobě nenechali nit suchou. Juchelka Jurečkovi vyčítal, že „honí zajíce, kteří spolu moc nesouvisejí“. Došlo i na průzkum agentury STEM, dle nějž dvě třetiny Čechů by si přály, aby válka na Ukrajině rychle skončila, a to i za cenu toho, že Ukrajina ztratí část svého území.

Terezie Tománková debatu otevřela diskusí o sloučení několika dávek do jedné velké superdávky, jak ji připravil resort vedený Jurečkou.

„Ke snížení té dávky dojde tam, kde s námi ty rodiny nechtějí spolupracovat, nekomunikují s námi, neposílají děti do školy, případně mají majetky, které u současného modelu dávek nezohledňujeme,“ oznámil ministr a zdůraznil, že lidé budou muset vystupovat aktivněji na pracovním trhu, což v konečném důsledku bude mít pozitivní efekt pro celou společnost.

„Pohorší si pouze ti, kteří nebudou chtít spolupracovat, nebudou aktivní na pracovním trhu a nebudou chtít pracovat ani v rámci veřejné služby. Ale rozhodně nechceme trestat nikoho za to, že má třeba dům po rodičích a chce zabezpečit své děti, tak to budeme brát jako zodpovědné chování. Abychom netrestali zodpovědného rodiče, který zřídil stavebko dětem a má nějaké úspory na účtu. Takového člověka rozhodně nebudeme nutit, aby to stavebko rychle vypověděl. Na druhé straně se nestane, aby někdo, kdo má deset nemovitostí, tak aby pobíral dávky. … Pokud budete mít na dvě dospělé osoby v jedné domácnosti osm aut, tak to je ten moment, kdy my říkáme – to už člověče nejsi adept na pobírání sociální dávky,“ řekl Jurečka.

„Tady já s panem ministrem souhlasím. Ale tady bude opravdu záležet na těch detailech. Já totiž pana ministra podezřívám, že on každý týden přijde s něčím novým, ale není to dopracováno do detailu,“ zlobil se Juchelka.

Jurečka kontroval, že vláda pětikoalice jako první po třiceti letech mění systém sociální politiky a na těchto změnách pracuje už déle než rok. „Pro mě je cílem to, aby dávky nebyly životním stylem. … My to chceme změnit tak, aby sociální systém fungoval jako trampolína. … Nemůžeš prostě sedět doma, nedělat nic, a jiný daňový poplatník na tebe bude pracovat. To prostě nejde,“ hřímal Jurečka do kamer.

Juchelka tady připomněl, že to, zda dítě chodí do školy, vidí škola, která případně informuje OSPOD, a ne úřady práce. „Pan ministr tady honí několik zajíců najednou, a oni spolu moc nesouvisí,“ kroutil hlavou poslanec ANO.

Jurečka se bránil, že tyto záměry jsou promyšlené, jsou projednané s opozicí ve Sněmovně, ale i s kraji. „S Karlovarským krajem, s Ústeckým krajem, s Moravskoslezským krajem. My opravdu sbíráme i zkušenosti z terénu,“ ujišťoval všechny Jurečka.

Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke změnám v důchodech.

Jurečka hned na úvod k tématu poznamenal, že budou existovat profese, kde bude možné odejít do důchodu až o pět let dříve a bez sankcí. Jedním dechem však dodal, že nelze říct, že by do této skupiny patřili automaticky např. všichni svářeči. „Dneska není úplně svářeč jako svářeč. Záleží na tom, na jakém provozu pracujete a s jakými technologiemi,“ vysvětloval Jurečka.

Jurečka tady zmínil i lakýrníky. „Totéž platí kupříkladu u lakýrníků, které lze dnes bezpečnostními pomůckami chránit podstatně lépe než třeba před třiceti lety. … Proto my to nemůžeme dát celým skupinám paušálně, jak říká tady poslanec Juchelka,“ ohradil se Jurečka.

Juchelka konstatoval, že by bylo lepší u některých profesí postupovat plošně. A na Jurečku se znovu zlobil, že dělá PR tiskové konference, ale detaily různých kroků vlády že nevysvětluje.

„My jsme vám, stejně jako tomu SPD, poslali celý ten návrh, který odešel do připomínkového řízení. A od vás, na rozdíl od kolegů z SPD, nepřišel jeden jediný konkrétní návrh. … Za ty dva roky nepřišel od ANO jediný návrh, jak důchodový systém řešit lépe. Když nějaký návrh přinesete, budu o něm s vámi jednat. Ale chci zdůraznit, že tady nesnižujeme důchody. Všem lidem tady důchody porostou. S jedinou výjimkou. Snižovat se budou u několika stovek komunistických prominentů. U nikoho jiného,“ prohlásil Jurečka, a že stát vždy bude zvyšovat důchody o inflaci.

A tady se Juchelka znovu rozzlobil. „Vy jste stál před Ústavním soudem ČR a říkal jste tam, že jste nebyl schopen odhadnout, jaká bude inflace za dva měsíce. A teď tady říkáte, že víte, jaká bude situace za 25 let,“ kroutil hlavou Juchelka. Ministr Jurečka podle něj do systému vnáší nesystémové prvky, které z Juchelkova pohledu důchodovému systému občas neprospívají.

Jurečka připomněl, že za 30 let se v Česku narodilo o 900 tisíc dětí méně a mladí lidé nastupují později do práce. A celkově společnost stárne. Kvůli těmto třem bodům musí vláda pětikoalice jednat. Musí jednat tak, aby podpořila rodiče, kteří mají tu odvahu mít děti, případně více dětí.

Jak se Češi staví k válce na Ukrajině? Je zde průzkum

Než se pánové rozloučili s diváky, Terezie Tománková otevřela ještě jedno téma – výročí dvou let od zahájení vojenské intervence Ruska na Ukrajině.

Jurečka k tomu řekl, že tak jako kdysi pomáhaly jiné státy Čechoslovákům prchajícím před nacistickou a komunistickou totalitou, dnes Česko pomáhá Ukrajincům prchajícím před ruským barbarstvím. Před kamerami Jurečka výslovně prohlásil, že 70 % těch ukrajinských uprchlíků, kteří mohou pracovat a žijí v Česku, tak že pracují.

Juchelka doplnil, že ANO vždy stálo na straně napadené Ukrajiny. „My jsme dokonce jako jediná parlamentní politická strana poslala prostředky ze svého. Pan Babiš dokonce poslal nějaké autobusy pro ukrajinské uprchlíky.

Na druhé straně, teď podle Juchelky ministr zahraničí pirát Jan Lipavský jedná v Indii a jedná i o Ukrajině. Totéž platí o premiérovi Petru Fialovi, který jedná ve Francii, o Ukrajině. Proto mohou mít Češi pocit, že se vláda pětikoalice věnuje více Ukrajině než Česku.

Jak ukázal průzkum agentury STEM – dvě třetiny Čechů by si přály, aby válka na Ukrajině rychle skončila, a to i za cenu toho, že Ukrajina ztratí část svého území.

„I já bych si přál, aby válka skončila ze dne na den. Aby Putin řekl, ‚odcházím z ukrajinského území a uhradím škody, které jsem způsobil‘,“ pravil Jurečka, podle něhož zločin Ruska nedává žádnou logiku a válka by mohla okamžitě skončit, kdyby Rusko ctilo ukrajinskou suverenitu.

„Tato vláda používá ukrajinskou kartu i ve vnitropolitických situacích, protože každý, kdo s vládou nesouhlasí, dostává nálepku dezolátů. Zemědělci, kteří proti vám protestují, tak dostávají nálepku dezolátů. Takže tu protiukrajinskou atmosféru tady utváří tato vláda. Bohužel,“ vypálil Juchelka.

Jurečka dal najevo, že to vidí zcela jinak – a sice, že vláda pomáhá Čechům, pomáhá i Ukrajincům, a že Čechům vláda pomáhá mnohem více.

