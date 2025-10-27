Jurečka prosí Pavla: Zabraňte nové vládě ve změnách důchodové reformy

Do debaty o budoucnosti důchodového systému by se měl zapojit i prezident Petr Pavel. Dosluhující ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) očekává, že hlava státu vyvine tlak na vznikající vládu Andreje Babiše (ANO), aby neměnila kroky, které v oblasti důchodů prosadila končící vláda Petra Fialy (ODS).
Fialův kabinet schválil zvýšení věku odchodu do důchodu z 65 na 67 let a také zpomalení valorizace penzí. Hnutí ANO však už před volbami slíbilo, že tyto změny zruší a vrátí systém do původní podoby.
Pokud by se naplnily všechny sliby hnutí ANO ohledně důchodů, tak nás to podle Mariana Jurečky bude stát dalších až 240 miliard korun ročně, které nemáme.
Ing. Marian Jurečka
Zdůraznil, že hnutí ANO nepředložilo plán, jak by chtělo své sliby naplnit bez dalšího zadlužování. „Jelikož ANO nepředložilo plán, jak je zajistit bez dalšího zadlužování, apeloval jsem na pana prezidenta, aby využil autority svého úřadu a opět se zapojil do debaty ohledně budoucnosti důchodového systému,“ napsal na síti X končící šéf resortu.
Připomněl také, že sám prezident Pavel už po nástupu do funkce deklaroval zájem o dlouhodobě udržitelné finance. „Už když pan prezident nastoupil do úřadu, tak řekl, že se o věci spojené s důchodovou reformou bude zajímat a stojí o udržitelný důchodový systém i udržitelné veřejné finance. To je v zájmu nás všech a věřím, že k tomu pan prezident může přispět,“ dodal Jurečka.
Reforma současné vlády podle jeho slov přinesla stabilitu. „Naše důchodová reforma zajistila, že důchodový účet by měl být několik příštích let v přebytku a následně budou jeho deficity zvládnutelné. To je stav, jehož zachování je v zájmu nás všech,“ uzavřel ministr.
Na výzvu Mariana Jurečky reagoval bývalý místopředseda Sněmovny Aleš Juchelka (ANO), který by mohl být ve tvořící se vládě hnutí ANO, hnutí SPD a Motoristů sobě ministrem práce a sociálních věcí. Odmítl, že by zvýšení věku odchodu do důchodu bylo řešením udržitelnosti penzijního systému. „Bezohledné zvyšování důchodového věku není žádným řešením udržitelnosti penzí,“ napsal Juchelka.
Podle něj jde pouze o přesun lidí z jednoho systému podpory do druhého. „Pouze přesouvá lidi z důchodového systému na úřady práce, nemocenskou nebo sociální dávky,“ uvedl.
Ing. Aleš Juchelka
Na závěr dodal, že zrušení tohoto opatření by podle něj státní rozpočet neohrozilo. „Zrušení této krátkozrakosti tedy žádný problém pro veřejné finance znamenat nemůže, pane Jurečko,“ uzavřel poslanec ANO.
Tématem důchodů se v uplynulém týdnu zabývali představitelé vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Podle předsedy SPD Tomia Okamury šli zástupci hnutí do jednání s požadavkem, aby byl věk odchodu do důchodu zastropován na 65 letech. Stejný závazek ostatně obsahuje i volební program hnutí ANO.
Prezident Petr Pavel se tématem důchodů zabýval v dubnu 2024, kdy uspořádal na Pražském hradě jednání, kterého se účastnili zástupci tehdejší vlády i opozice. Zástupci hnutí ANO však po několika setkáních odmítli v debatách pokračovat, což prezident označil za „nešťastné“.
Podle CNN Prima NEWS tehdejší místopředsedkyně ANO Alena Schillerová a Karel Havlíček zpočátku nezpochybňovali možnost zvýšení důchodového věku, později ale postoj hnutí změnili. Schillerová následně uvedla, že celou situaci vnímala jako „nedorozumění“.
autor: Natálie Brožovská