Jurečkovi už prý hledali nástupce. Nakonec se udržel, ale s velkou podmínkou

KDU-ČSL v pátek na své celostátní konferenci rozhodovala o tom, zda volební sjezd nepřesune na bližší termín, tedy zda se uskuteční v dubnu nebo až na podzim. Změnu prosazovala část regionálních organizací strany, které kritizují předsedu lidovců a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, kvůli vánočnímu večírku v den střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

K urychlení sjezdu mezi prvními vyzvala českobudějovická organizace lidovců. „Českobudějovická KDU-ČSL vyzývá všechny ostatní organizace, aby se k tomu připojily,“ prohlásil člen budějovické KDU-ČSL Jaromír Talíř.

„Byla to poslední kapka, která spíše souvisí s dlouhodobou situací jak ve straně, tak v tom, jak jsme prezentováni navenek, a hlavně jaké máme dlouhodobé preference, protože nejde o výkyvy, je potřeba vždycky sledovat dlouhodobý trend. A ten není dobrý,“ shrnul situaci před pátečním sjezdem bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v rozhovoru pro iRozhlas.

Přesunutí data sjezdu z nyní schváleného podzimu na duben, bylo prosazováno některými straníky i kvůli otázce, zda by se nastalá situace okolo předsedy KDU-ČSL neměla raději řešit už na jaře – tedy před volbami do Evropského parlamentu.

Jurečkova oslava nicméně podle Bělobrádka nebyla jediným důvodem pro mimořádnou celostátní konference strany jako spíše jen právě onou „poslední kapkou“.

Místopředseda pražské organizace KDU-ČSL Jan Wolf ještě v pátek dopoledne TN.cz sdělil své přesvědčení, že Jurečka po sjezdu již nebude pokračovat ve vedení strany. „Pravděpodobnost, že bude pokračovat ve vedení naší strany, je prakticky nulová. Je otázka, jestli skončí dnes, nebo třeba až na našem sjezdu.“

Podle Wolfa existovala velká šance, že Jurečkovi jeho spolustraníci vysloví nedůvěru, nebo že sám rezignuje. Wolf uvedl, že on by osobně preferoval více času na výběr nového vedení. „Ve straně si musíme nejprve různé věci vyříkat a do podzimu bychom na to měli více času,“ vysvětlil Wolf.

„Naše strana je momentálně rozdělená na dva směry. A tím nemyslím lidsky, ale spíše politicky, na ten liberální a tradiční konzervativní. My si musíme vyjasnit, který z nich má většinu. Dva směry jsou pro stranu smrtící,“ dodal zastupitel hl. města Prahy.

Termín v říjnu preferoval i Jurečka. „Mně dává logiku, aby termín sjezdu zůstal v říjnu, ostatně tak jsme to diskutovali v průběhu podzimu. Podle argumentů, které převážily, se termín posunul právě proto, aby to bylo v nezpochybnitelný moment, kdy za sebou budeme mít troje volby a bude to jasné vysvědčení práce předsednictva,“ řekl Jurečka v pátek dopoledne před konferencí, citoval ministra práce a sociálních věcí iDnes.

Jurečkovo přání se splnilo. Volební sjezd lidovců se uskuteční v původně schváleném termínu na 18. až 19. října v Olomouci, rozhodla celostátní konference KDU-ČSL.

„Nakonec celostátní konference rozhodla, že zůstane původní termín sjezdu, druhá polovina října tohoto roku, tedy po všech třech volbách, které nás čekají. Takže bude to naprosto neoddiskutovatelné zhodnocení výsledků naší práce a toho, jestli dokážeme znovu získávat důvěru naších občanů,“ uvedl Jurečka po ukončení konference.

Podle informací ParlamentníchListů.cz si byla stranická opozice většinou potřebnou pro prosazení dřívějšího data sjezdu jistá. Možný dřívější sjezd a tím pádem i pravděpodobný dřívější konec Jurečky vedl až k diskuzím o jménu nového předsedy strany.

Účastníci konference taktéž rozhodli, že Jurečka bude dále pokračovat ve funkci předsedy strany a ministra práce a sociálních věcí. Důvěru Jurečkovi vyjádřilo 26 z 46 hlasujících členů konference, 12 se jich zdrželo hlasování.

„Byla přijata dvě usnesení. Celostátní konference vyjadřuje důvěru Marianu Jurečkovi, aby pokračoval v čele strany i na ministerstvu práce a sociálních věcí,“ sdělil Jurečka novinářům po sjezdu.

Následně nicméně prohlásil, že pokud se neotočí současný trend klesajících preferencí strany a pokud nebude mít KDU-ČSL dobré výsledky v eurovolbách, v krajích, ale i v Senátu, tak na říjnovém volebním sjezdu na předsedu znovu kandidovat nebude. „Ale v tento okamžik si myslím, že já i předsednictvo máme mandát určený sjezdem,“ dodal.

Že po říjnovém sjezdu nastane změna ve vedení, je už nyní jasné místopředsedovi strany a ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi. „Je naprosto jasné, že po příštím sjezdu, ať už bude na podzim, nebo na jaře, tak dojde ke změně v rámci vedení KDU-ČSL a směřování,“ řekl novinářům ještě před začátkem páteční konference.

S výsledky rozhodnutí konference lidovců vyjádřil svou spokojenost i premiér Petr Fiala (ODS). „Jsem rád, že rozhodnutí celostátní konference KDU-ČSL vede ke stabilizaci koalice Spolu a vlády,“ řekl premiér.

