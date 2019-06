Justice není tak nezávislá, jak se pan Rychetský tváří. Jiří Paroubek se rozmluvil a vytáhl Rychetského dřívější zásah do voleb

„Když je jako hlavní volební heslo boj proti církevním restitucím, tak lidé musí vědět, že za to chci položit život, a když to týden po volbách již neplatí a když dneska tři senátoři sociální demokracie, což jsou viditelné figury, se vyjadřují proti řešení, se kterým přichází vláda, jejíž součástí je sociální demokracie, tak co čekají, že bude?“ vyjádřil se k situaci ČSSD bývalý premiér Jiří Paroubek, jenž byl hostem moderátorky Jany Bobošíkové v XTV. Paroubek se zmínil i o současné vládě premiéra Andreje Babiše, o Evropské unii, a nevyloučil ani svůj možný návrat do politiky.

Paroubek mluvil i o možnosti dodávat do Číny perspektivní zboží, u něhož lze očekávat růst poptávky ze strany čínských spotřebitelů, a označil za něj kupříkladu alkohol.

Mluvil i o Marii Benešové, jež byla za jeho vlády státní zástupkyní. Benešovou vnímá za čestnou osobnost a demonstrace označil za „politické útoky“. Na možnosti objednání trestního stíhání u nás říká: „Pokud to paní Benešová tvrdí, tak určitě to není mluva ‚z břicha do větru‘“. A dodává, že se obává, že to možné je. „Nemyslím si, že je česká justice tak nezávislá, tak jak se tváří předseda Ústavního soudu Rychetský,“ pokračuje v tématu Paroubek s poukazem na slova Rychetského, jenž pro Českou televizi vyjádřil varování, že „justice je nezávislá, ale kdoví, jak by tomu bez demonstrací“.

Paroubek označil výrok Rychetského za „zcela nekorektní“ a připomněl někdejší – dle něj protiústavní – zásah Rychetského na podzim roku 2009 do procesu nabíhajících parlamentních voleb.

K situaci v ČSSD pak Paroubek tvrdí: „Já každý týden vidím nějakou chybu, tu vystoupí na protivládní demonstraci poslanec za sociální demokracii proti vlastnímu ministrovi, pak zase tři senátoři zvolení za sociální demokracii vystoupí proti řešení, které bylo zvoleno ve vztahu k církevním restitucím, o nichž se ví, jak byly přijaty, jak došlo k propočtům, že to bylo zcela nekorektní, že došlo k odhlasování s rozdílem jednoho hlasu poslance, který už byl pravomocně odsouzen.“ Restituce jsou podle něj „sobotkovské chyby“.

A došlo i na výrok jesenického radního Martina Langa, jenž prohlásil: „Zeman je druhý Hitler, je třeba ho podřezat, jako svini.“ Paroubek řekl, že výhrůžky zažili i bývalí prezidenti Václav Klaus a Václav Havel a doporučil ODS, aby tohoto politika vyloučila ze svých řad.

To se již po zveřejnění rozhovoru stalo. „Pan Lang byl rozhodnutím výkonné rady ODS vyloučen kvůli závažnému porušení stanov,“ uvedla mluvčí ODS Jana Havelková tuto středu.

„Samozřejmě je problém, že premiér je trestně stíhaný. Zároveň je problém střet zájmů Andreje Babiše. Na druhou stranu, řekněme si otevřeně, že když se dívám na pana Fialu, přes Jiřího Pospíšila, až k předákům STAN a lidovců, tak mě jímá hrůza. Pan Babiš je dobrý premiér. Je škoda, že má takové problémy. Pokud skončí u soudu, měl by z funkce odejít.“ říká Paroubek o současné situaci ohledně Andreje Babiše.

Sociální demokracie dle něj do vlády jít musela. „Ta vláda je velmi dobrá, když ji srovnán s vládami pravice,“ pochválil současnou vládu Andreje Babiše Paroubek a vzpomínal na kauzy Topolánka či Nečase.

K deficitnímu rozpočtu současné vlády Paroubek zmínil: „Faktem je, že máme podhodnocené mzdy učitelů a záleží, kam ony peníze plynou.“ Opět se navrtal do pravice, jež měla stomiliardové schodky, a to i mimo rok 2009.

Ministři si prý vedou většinou dobře. Stranou by prý ponechal jen ministra zahraničí Tomáše Petříčka, vzápětí však dodal: „Uvidíme, jak si povede dál, na to, že byl jenom asistentem europoslance, to není zdaleka tak špatné, jak jsem čekal. Několika věcem bych se ale na jeho místě vyhnul,“ dodává.

Dnešní ČSSD prý provázejí chyby z období, kdy byl jejím předsedou Bohuslav Sobotka. O své bývalé straně Paroubek pronesl, že se „zbavila důvěry lidí“. „Když je jako hlavní volební heslo boj proti církevním restitucím, tak lidé musí vědět, že za to chci položit život, a když to týden po volbách již neplatí a když dneska tři senátoři sociální demokracie, což jsou viditelné figury, se vyjadřují proti řešení, se kterým přichází vláda, jejíž součástí je sociální demokracie, tak co čekají, že bude?“ tázal se Paroubek. Prý též připravuje knihu o tom, „jak se ČSSD propracovala k 7,3 procenta.“

„Přál bych si, aby to bylo dno, ale obávám se, že by to dno mohlo být pohyblivé,“ dodává Paroubek k ČSSD.

Jelikož se rozhovor konal před samotnými volbami do Evropského parlamentu, rozhodl se Paroubek predikovat, že by ČSSD mohla dostat jeden mandát se ziskem 6,4 procenta, jak předpokládal server Politico. Jal se poukazovat i na to, že to jsou „volby třetího řádu“ a že tyto volby nezajímají levicové voliče, neboť se v nich nerozhoduje o dávkách.

ČSSD však nakonec získala pouze 93.664 hlasů, což nestačilo, se ziskem 3,95 %, ani na jeden mandát europoslance.

„Jako problém se střetává potřeba upevnit Evropskou unii, více integrovat, aby byla soupeřem a aby ji někdo bral. Jako soupeře a současně jako partnera. Na jedné straně je potřeba větší integrace, na druhé straně zde máte přirozenou touhu rozhodovat suverénně.“ komentuje Jiří Paroubek situaci ohledně Evropské unie.

„Osobní politické plány mám. Často mě lidé zastavují na ulicích, a že se mnou nesouhlasili, ale že jim tam chybím. Mně politika zas tak nechybí, ale pokud budu v dobré kondici a budu mít všechny věci vyřešené, proč ne,“ řekl závěrem Paroubek o svých plánech do budoucna. Ale podotkl, že jako první musí uzavřít soudy se „Soukupy a Seznamy“, rozvodové řízení... A neopomněl se přirovnat k osobě legendárního závodníka a pilota formule F1 Nikiho Laudy, jenž se prý také často pokoušel o různé návraty.

Celý záznam pořadu můžete zhlédnout ZDE.

