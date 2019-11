K Německu! Přijmout sirotky. A generál Pavel... Pekarová-Adamová už úřaduje

Dnes zvolená nová předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová poskytla jeden z prvních rozhovorů serveru iDNES.cz a prozradila, kam by chtěla naši zemi za pomoci svých spolustraníků směřovat. Zmínila tak, že „protibabišovský akcent“ její strany je nezbytný, či to, že by byla ráda, kdybychom u nás zavedli euro. Tvrdě to od ní schytala i skupina V4. U té není spokojená s naší spoluprací s Maďarskem a Polskem. Raději by prý byla, kdybychom se přiklonili k Rakousku a Německu. Rozhovořila se i o možnosti přijmout několik dětí z uprchlických táborů v Řecku, v čemž se angažuje europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Prý by naší společnosti pomohlo takovéto „solidární gesto lidskosti“. A došlo i na prezidentské kandidáty.

se v rozhovoru pro server iDNES.cz svěřila, že by ráda svoji stranu přivedla do nové vlády, a to za spolupráce politických uskupení, která jsou „od středu napravo". Nechala se též slyšet, že v úvahu nepřipadá spolupráce s extremistickými subjekty, ale také s hnutím ANO. „Spolupráce se STAN, s KDU-ČSL, ODS, ale i Piráty je pro nás věc, kterou si jednoznačně umím představit," vyjmenovává nově zvolená předsedkyně.

Rozhodla se i jednat. Hned příští týden se tak hodlá sejít s předsedy výše jmenovaných opozičních stran kromě Pirátů. S jejich předsedou Ivanem Bartošem hodlá jednat až v dalším sledu.

Došlo i na „protibabišovské“ zaměření strany. „Tento akcent je nezbytný. Jako opoziční strana, ale zejména jako strana demokratická, vnímáme u hnutí ANO deficit demokratických principů a úcty k nim,“ podotkla Adamová. Doplňuje ale, že je třeba přijít i s návrhy na řešení problémů. Jmenovala tak ochranu přírodních zdrojů, bydlení či vzdělání.

Ráda by též u nás viděla euro místo koruny. „Dlouhodobě říkám, že je třeba vymanit se ze společnosti zlotého a forintu, je to trochu symbolika, kam se posouvají ty dvě země, kde se těmito měnami platí, tedy Polsko a Maďarsko,“ přisadila si. Mířila tím ke spolupráci Visegrádské skupiny. Té prý „není velkým fanouškem“ a raději by místo Maďarska a Polska viděla užší spolupráci s Rakouskem a Německem.

O tom, zda by Česká republika měla přijmout několik dětí z uprchlických táborů v Řecku, v čemž se angažuje europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová, má nová šéfka TOP 09 jasno. „České republice by vůbec neublížilo, kdybychom poskytli pomoc, navíc malému počtu dětí, které jsou opravdu v tíživých podmínkách v uprchlických táborech v Řecku,“ tvrdí. Dodává, že by nám to „jako společnosti pomohlo, kdybychom byli schopni udělat takové solidární gesto lidskosti“. Slova ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že jde o patnáctileté výrostky z Pákistánu nebo Afghánistánu, odmítá. Podle ní neustále hledá výmluvy a do osmnácti let se stále jedná o děti.

Závěrem přidala i svůj názor k příštím prezidentským kandidátům. Prozradila, že by bylo ideální, kdyby se opozice společně domluvila na jednom společném kandidátovi. Vyřkla též, že „pokud by to byla žena, bylo by to určitě plus“. A na otázku, zdali by se jí líbilo do této funkce jmenování generála Petra Pavla nebo pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, řekla, že důležité je, aby o to daný člověk stál. „Diskutovat o nich můžeme, ale to neznamená, že oni sami to budou chtít. Respektive u pana Pavla to už vypadá nadějně, ale u paní Bradáčové ani netušíme, jak se k tomu ona sama staví,“ podotkla.

