K*avina, nedůvěra vládě... Zoufalý Mikuláš Minář. Děsí se Zemana a Okamury

Vyjadřovat nedůvěru vládě? Hrozná kravina! Copak to nikdo nevidí? Mikuláš Minář bije při pohledu na prezidenta Zemana na poplach. Miloš Zeman by podle Mináře mohl v celé republice napáchat ještě obrovské škody, pokud mu k tomu demokratická opozice poskytne prostor.

Někdejší předseda spolku Milion chvilek a bývalý předseda neúspěšného hnutí Lidé PRO, s nímž před volbami nedokázal zaujmout natolik, aby se odhodlal kandidovat do podzimních sněmovních voleb, má obavy z to, co předvádí demokratická opozice.

Jednoznačně sice souhlasí s tím, že vláda Andreje Babiše (ANO) je tragická a kabinet si nezaslouží důvěru, ale snažit se vyslovit nedůvěru kabinetu ANO a ČSSD právě teď, podle Mináře vůbec není dobrý nápad.

„Já teda nevím, asi mi něco uniká, ale pořád mi přijde, že vyslovit teď vládě nedůvěru je pěkná kravina. A obrovský risk. Copak to nikdo až na pár novinářů nevidí?“ zeptal se na sociální síti Facebook.

Anketa Chcete, aby KSČM vyslovila nedůvěru Babišově vládě? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 225 lidí

Dobrý nápad to není proto, protože prezident Miloš Zeman si pak bude moct dělat téměř cokoliv. „Potenciální rizika pro republiku? Obrovská,“ varoval důrazně Minář s tím, že Zeman je prezidentem už druhé volební období, znovu kandidovat nemůže a nemá tedy co ztratit. A má velkou touhu se mstít lidem, které nemá rád. Právě proto je nebezpečný.

„Vzpomeňte si na všechny ty hnusy, které už udělal. Na všechny ty lži, nadávky, zesměšňování, porušování ústavy, instalaci svévolné úřednické vlády, vychvalování totalitních režimů, vekslácké pohůnky na Hradě… Asi si říkáte, že už to horší být nemůže. Může. Protože Miloš Zeman jde do finále. Začíná poslední etapa jeho velké šachistické hry. Volby 2021, vše, co bude před nimi, a vše, co bude po nich. A také volba příštího prezidenta a předání moci,“ upozornil Minář.

Všem také připomněl, co udělal prezident Václav Klaus v závěru svého prezidentství. Vyhlásil kontroverzní amnestii. A Zeman by mohl provést něco podobného nebo ještě horšího.

„V létě končí mandát řediteli BIS Koudelkovi. Po jeho skalpu Zeman touží. Ředitel BIS je jmenován a odvoláván VLÁDOU. Stejně tak může velice brzy dojít k výměně ředitele ČT – i tu chce Zeman částečně zničit, částečně ovládnout. Přehodnocení Vrbětic a vztahu k Rusku a Číně. Návrat ruských agentů na ambasádu. Přiklepnutí Dukovan Rusku. Kanál Dunaj–Odra–Labe. Zakázky spřáteleným oligarchům. Výběr nového nejvyššího státního zástupce podle Zemanovy libovůle. Atd. atd. atd.,“ rozepsal se Minář.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zeman by si do vlády mohl najmenovat 16 Marií Benešových, když se o své ministryni vyjadřuje velmi pochvalně a tuto vládu by mohl nechat vládnout i po volbách. Babiš navíc dostane prostor objíždět republiku, všude vyprávět, jak je úžasný a špinit opozici.

Naproti tomu opozice tím nezíská nic.

„No, a to nejhorší jsem si nechal na konec. Jestliže má opozice jenom 70 mandátů, víte, kdo nakonec rozhodne o tom, zda vládě bude či nebude vyslovena nedůvěra? Budou to komunisté a SPD. A kdo ovládá komunisty a SPD? Miloš Zeman! Bude to tedy Miloš Zeman, kdo nakonec rozhodne o tom, zda se mu hodí či nehodí do krámu, aby byla nedůvěra Babišovi vyslovena. Vojtěch Filip i Tomio Okamura se s prezidentem jistě ochotně domluví, co mají udělat (taky za to něco dostanou). Copak si nepamatujete, kdo byl první politik, který přišel (po konzultaci se Zemanem) s tím, že by se měla Babišovi vyslovit nedůvěra? Byl to Tomio Okamura. Hned poté komunisté najednou vypověděli vládě podporu. Teprve to přivedlo koalici SPOLU k úvahám o vyslovení nedůvěry,“ uvedl Minář.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura: Kdo uteče ze sálu, hlasuje pro Babiše Takto začíná totalita, varuje šéfka Trikolóry. Občané s rozdílnými právy. Zazněla i slova o koncentráku Piráti vyslali signál: Nezapomeneme. Mířeno na dnešní vládu Babišovy tři hřebíčky do Feriho rakve. A přišel vztek, novinář blízký ODS to nerozdýchal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.