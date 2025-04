K míru bude potřeba změnit režim, soudí Drulák. Švihlíková vidí okno příležitosti

Spolek Svatopluk uspořádal diskusi na téma „Východiska a vůle ke změně režimu“. Mezi řečníky se objevil i někdejší náměstek ministerstva zahraničí v časech ministra Lubomíra Zaorálka Petr Drulák, který věnoval pozornost demokracii, liberální demokracii a proměně režimu.

„Vítejte u změny režimu,“ přivítal všechny účastníky diskuse. A dočkal se potlesku. Zdůraznil, že je třeba provést řadu drobných i zásadnějších kroků

Podle Druláka je třeba provést skutečnou změnu režimu a to volbou těch, kteří se s tou změnou ztotožňují.

„To znamená, pokud chceme skutečnou změnu tak musíme volit ty, kteří usilují o změnu základních pravidel hry,“ zdůrazňoval Drulák.

Pokud chceme dospět k míru, podle profesora Druláka se to neobejde bez změny režimu.

„Pokud chceme politiku míru, neobejde se to bez změny režimu. Pokud se chceme v prosperitě dotáhnout na naše bohatší sousedy, potřebujeme změny režimu. Pokud se nechceme rozplynout v nějakém multikulturním chaosu, neobejdeme se bez změny režimu,“ zdůrazňoval Drulák.

„Chceme stát, který je svrchovaný, a tudíž silný, ale současně stát který je demokraticky odpovědný,“ pokračoval profesor.

Tato změna režimu podle Druláka spočívá v nastolení silné role prezidenta, ale současně v důrazu na přímou demokracii, na konání referend.

Drulák upozornil, že ke změně režimu nedojde hned, ale podle jeho názoru je třeba se připravit na to, že přijde. „Změna režimu může být něco, co s sebou nese určitá očekávání. Hlavní změna spočívá v mobilizaci společenské energie. V okamžiku, kdy my všichni jako Češi zjistíme, že to takto dál nejde a řekneme tomu jasné ne, ale také moment, kdy dokážeme říct i jasné ano.“

Právník Zdeněk Koudelka, který na konferenci také vystoupil, dal konkrétní příklady toho, jak by se měl změnit český právní systém. Vláda by podle Koudelky měla dostat právo rozhodnout o tom, kdo obdrží azyl v České republice a kdo ho nedostane. Jinými slovy - nárok na azyl by vůbec nebyl automatický. To by znamenalo faktické vyřazení Listiny základních práv a svobod z českého ústavního systému.

Koudelka také navrhl, aby vládu sestavoval prezident, jako je tomu v USA. Taková vláda by pak podle Koudelky nemusela žádat o důvěru parlamentu. Měla by ji automaticky. V určitých případech by měl parlament mít právo navrhnout odvolání prezidenta z funkce, ale pokud by občané nedali parlamentu za pravdu, dostal by naopak prezident možnost rozpustit parlament a vypsat nové volby. To by z Koudelkova pohledu vedlo k tomu, že by si poslanci dobře rozmysleli, než by navrhli odvolání prezidenta.

Politický systém v Česku by byl podle Koudelky celkově stabilnější, než je dnes.

„Myslím, že té pozice závislosti České republiky, té pozice kolonie, už bylo dost,“ zdůraznila Švihlíková. A taktéž si vysloužila potlesk.

Není podle ní země, která by byla tak vstřícná k cizím lidem, jako je Česko.

Změna podle ní je možná a okno příležitosti se otevírá. Nebude ale otevřené navždy.

Podle Druláka bude třeba provést také změnu zahraniční politiky a to podle něj může být obtížnější, než změna ústavy. „Protože vedle tlaků zevnitř čelíte i tlakům zvenčí,“ zdůraznil Drulák.

„Jedním ze základních omylů tohoto režimu byla výlučná orientace na Západ,“ zdůraznil Drulák s tím, že k ostatním částem světa přistupujeme s jistým opovržením, což podle Druláka rozhodně není správné. Česko se přitom podle Druláka nemůže bezvýhradně stavět na stranu Západu, protože má svůj pohled na koloniální politiku minulých let.

„My navíc mluvíme slovanským jazykem,“ zdůrazňoval také Drulák. A opět se dočkal potlesku. Česko by se tedy podle něj mělo obracet i na státy, kde se také mluví slovanskými jazyky. „Aniž bychom chtěli vystupovat ze Západu. Ale některé věci udělat musíme. Proto jeden z návrhů je vystoupit z vojenských struktur NATO. To je něco, co se dá udělat okamžitě,“ hřímal Drulák.

Vedle toho je podle Druláka třeba vypovědět řadu pro Česko nevýhodných mezinárodních smluv. A to není všechno. „My také musíme říct jasné ne bruselskému poručníkování. … Já se domnívám, že z EU se v případě státu naší velikosti samostatně vstoupit nedá. Ale my bychom měli být připraveni na dobu, až k tomu bude připraveno více států,“ upozorňoval Drulák. A vyslechl si další potlesk.

O chvíli později volal po uzavření nového středoevropského společenství, kde budou Slováci, Rumuni, Bulhaři i Maďaři. A možná i Poláci, pokud si Poláci řeknou, že chtějí patřit do střední Evropy a ne do Evropy západní. „Pokud kolem nás budou kroužit dravci a oni už krouží a kroužit budou, tak si s těmi partnery musíme říct: co jsme si, to jsme si a táhnout za jeden provaz. A ne se rozhádat se všemi sousedy,“ žádal důrazně Drulák. „Středoevropský prostor je domovem našeho národa, Pečujme o něj,“ žádal na závěr Petr Drulák.

