K žádné likvidaci živnostníků nedochází, píše šéf Babišova institutu. Bývalý Nečasův poradce jej za to u Šafra nazval vlajkonošem hnutí ANO

26.12.2017 17:50

Podle předsedy správní rady Institutu pro politiku a společnost propojeného s hnutím ANO Jana Macháčka by ústavní soudci, kteří navrhli zrušit EET, měli založit vlastní politickou stranu, protože se chovají jako stát ve státě. „Je to další příspěvek k pojetí řízení státu, kam zřejmě nepatří nic, co se nepojí se zájmy Agrofertu,“ míní komentátor deníku Forum24.cz Jiří Sezemský. Ten v minulosti působil jako jeden z nejbližších spolupracovníků premiéra Petra Nečase.