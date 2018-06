Kalousek: Drž už hubu, ty zloději!

„Kdyby žil v době M. Horákové, dopadl by ne jako M. Horáková, ale jako jeho otec, nemilosrdný bolševik, který likvidoval lidské osudy. Stejně jako otcové ministra Pelikána a dalších. Naši otcové měli páteř a platily za to i jejich rodiny. Ať, proboha, ten zloděj drží hubu,“ poznamenal velmi rázně Kalousek.

Anketa Jste pro dostavbu jaderných elektráren Temelín a Dukovany? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 74 lidí

Reagoval tak na Rathova slova, který řekl, že kdyby žil v době Milady Horákové, s velkou pravděpodobností by dopadl stejně. Svůj proces tak přirovnal k jejímu, a to v den, kdy si Česko připomíná oběti komunistického režimu.

„Kdyby on žil v té době, přidal by se ke komančům a v klidu rozkrádal socialistický majetek a někde by si stavěl chatu z nakradenych cihel. Neměl by si vůbec brát Horakovou do svých prolhaných úst,“ poznamenala pak k Rathovým slovům v diskusi na twitteru Marie Sedláčková.

„Já kdysi považoval Mackovu facku za trochu nehodnou dospělých a veřejně činných chlapů. Sakra, jak já by si dneska lísknul, to by byla facka jak od Macka,“ napsal následně také na Kalouskova slova další diskutér.

Fotogalerie: - Jmenování Babišovy druhé vlády

„Bylo to zbabělé, protože to bylo zezadu a bez varování. Občas jsem jí někomu natáhl, ale nikdy nikomu nepřipravenému zezadu. To dělají jenom Mackové...“ odvětil mu však na to Kalousek.

„Největší svině se dnes opírají o odkaz T. G. Masaryka a Milady Horákové: Andrej Babiš, Jiří Ovčáček, David Rath. Hnus a ostuda,“ poznamenal další diskutér.

A rozčílila se i Jarmila Seidlová. „Odporný lidský odpad! Jak se může přirovnávat k té úžasné ženě?“ napsala. A přidali se i další.

„Za znevážení památky jedné z velkých a statečných osobností tohoto národa bych mu hned pár let přidala,“ poznamenala pak také například uživatelka Rejhonka.