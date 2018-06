Kalousek: Merkelová řekla Babišovi, že s Okamurou ne

Miroslav Kalousek trvá na tom, že už několik měsíců zde existuje vládnoucí koalice složená z hnutí ANO Andreje Babiše, SPD Tomia Okamury a komunistů. Všechyn tři strany to sice stále dokola popírají a tvrdí, že žádná koalice není, jenže podle Kalouska se stačí podívat na to, kdo, s kým a o čem hlasuje ve Sněmovně.

A proč tedy Babiš jedná ještě s ČSSD? Prý má strach, co by na Okamuru říkali v zahraničí.

„Zkušenosti s komunisty v západních zemích nejsou totiž takové jako ty naše, a pohled na ně je tam tudíž jiný. Naopak pohled na vládu s podporou nacionalistických extremistů je tam daleko nesmlouvavější a ostřejší a Andrej Babiš by měl s SPD v Evropě mnohem horší problémy, zejména v Německu. Citlivost německé politické scény na nácky je extrémní a Babiš má v Německu své zájmy jednak jako premiér a jednak jako významný podnikatel, který tam také podniká. Takže toto je ten jediný či hlavní důvod, proč vzniká koalice s ČSSD. Nemám to sice potvrzeno, ale je zřejmé, že Babiš dostal naprosto jasný signál i od kancléřky Merkelové, že podpora od SPD by byla z tamního hlediska neakceptovatelná. I tak je ale jeho koalice s SPD hotovou realitou a on, tak jak to dělá vždycky, se snaží vzbudit dojem, že je to celé jinak, než je to doopravdy,“ řekl Kalousek.

Kdyby to záleželo jen na Babišovi, tak by podle Kalouska vládl třeba i s Okamurou. Vůbec ne proto, že by si byli nějak blízcí. Babiš je čistokrevný obchodník a cítí, že hlasy extremistů si může koupit levně. Jinou motivaci podle Kalouska nemá.

Sluší se dodat, že o varování ohledně Okamury informoval server německého deníku Die Tageszeitung, ale Babiš se v pondělí na rozhlasových vlnách Českého rozhlasu zlobil, že tuto informaci šíří proruské weby. Prý to není pravdivá informace.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 čtenáře varoval, že dnes už nežijeme v časech, kdy spolu pravice a levice vedly politické spory. Dnes žijeme v časech, kdy se hraje o to, zda budeme nadále ctít demokratické principy, právní stát a menšinové názory. Pokud budeme hájit demokracii, zůstaneme prý ideově na Západě. V opačném případě se ideově vydáme na Východ.

Kalousek má obavy, že už tak trochu směřujeme na Východ; pochybuje totiž o tom, že kauza Čapí hnízdo bude skutečně nezávisle prošetřena a souzena. Kalousek o tom pochybuje už proto, že ke kauze mlčí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle Kalouska mlčí nestatečně.

