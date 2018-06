Kalousek je vtipný. Nora Fridrichová otevřeně promluvila

V rozhovoru Fridrichová mimo jiné uvedla, že mezi politiky jsou i lidé se smyslem pro humor. Jak uvádí, v soukromí bývají politici ještě vtipnější a šarmantnější než před kamerou. Zároveň podotkla, že sice neví, kolik politiků u nás nepodstupuje mediální trénink, ale je přesvědčená, že ho dnes už má kdekdo. „A často je ona maska, se kterou předstoupí před kameru, dost odhadnutelná a moc se za ni nedostanete,“ míní.

„V 168 hodinách a v reportážích, které v pořadu pouštíme, jsou ale politici tak trochu demaskováni,“ sdělila Fridrichová a jako příklad vtipného politika uvedla Miroslava Kalouska (TOP 09).

A poznamenala také to, jak vlastně politici její pořad vnímají. „Faktem je, že politici náramně kvitují, když se do našeho pořadu dostane jejich politický konkurent. V tu chvíli je podle nich demokracii učiněno zadost, takhle má fungovat veřejná služba – správně, bravo, braňme Českou televizi. Ale jakmile se pak dostanou do našeho hledáčku sami, tak to je jiná káva. To už jsme neetičtí. Český rozhlas má nepochybně tu samou zkušenost…“ sdělila s tím, že ví, že představa politiků o tom, jak by pořad měl vypadat, je naprosto odlišná. „A v některých pořadech, na jiných televizích, to je taky vidět,“ doplnila.

Fridrichová o sobě také prozradila, že je extrémně nedochvilná. Všichni v jejím okolí to vědí. „Něco mám v mozku nainstalováno nějak jinak,“ sdělila s tím, že už to řešila i s odborníky.

autor: vef