Kalousek napomenul Pavla. Dvakrát

Léto se přehouplo do své druhé poloviny, série deštivých dní je snad za námi a kdo může, užívá si dovolenkový klid. Exministr financí z TOP 09 Miroslav Kalousek však podle všeho není tak úplně v klidu z toho, co se děje na Hradě. Ze židle ho zvedla poznámka ústavního právníka, profesora Jana Kysely, který radí prezidentu Petru Pavlovi při obsazování Ústavního soudu ČR.

Kysela prohlásil, že v rámci poradního panelu existuje dohoda, že na Ústavní soud usednou maximálně dva kandidáti s komunistickou minulostí. A to bylo na Kalouska moc.

„To, co mě fascinuje, je tahle dohoda. ‚Dva komouši a dost.‘ Kdo ji uzavřel? S jakým mandátem? Máme nějaké kvóty na bývalé komunisty? Nebylo možné se dohodnout, že raději žádný? Mnoho otázek, žádné odpovědi,“ zlobil se Kalousek.

Narážel na případ soudce Roberta Fremra, který po roce 1990 působil i jako místopředseda Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Jenže soudcem se Fremr stal už v roce 1982, působil na jednom z obvodních soudů v Praze a tady mimo jiné soudil lidi pro nedovolené opuštění socialistické republiky. Odsoudil takto přes 100 osob. Mimo jiné vynesl rozsudek proti tzv. záškodníkům z Olšanských hřbitovů.

Komentátoři Seznam zpráv Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší v podcastu Vlevo dole poznamenali, že snaha o Fremrovo jmenování ústavním soudcem je prvním velkým přešlapem nejvýše postaveného politika v zemi.

„Podle mě se ukazují limity prezidenta Petra Pavla. … Podle mě, jak on zatím vystupuje ten půl rok, tak myslím, že se chce zalíbit všem. Vidíme to i na jiných případech. Krásně to bylo vidět třeba na valorizaci penzí, kterou nechal projít, i když si na to stěžovala opozice, a zároveň řekl, že opozice má pravdu, že to vláda udělala špatně. Přijde mi, že Petra Pavla čeká probuzení, že si nelze prezidentskou funkci jen užívat… a bude vystupovat jako tatíček sjednotitel, ale nejde to. V jednu chvíli se prostě musíš rozhodnout,“ zdůraznil Dolejší.

„I Václav Havel, se kterým se Pavel tak rád srovnává, ono se to tak hezky rýmuje: Havel – Pavel, tak i Václav Havel dělal politiku, věděl, že se s politiky musí bavit, hrál nějaké zákulisní hry. Tak nějak to v politice chodí. A čím dřív na to přijde Petr Pavel, tím líp pro něj,“ pokračoval Dolejší s tím, že tato stránka politiky současného prezidenta vlastně nebaví.

Kalousek vyjádřil naději, že se Václav Dolejší spletl.

„Pevně doufám, že Václav Dolejší nemá pravdu. Protože kdyby první politik v zemi trpěl nechutí dělat politiku, byl by to docela průšvih. Politika je řemeslo. A každé řemeslo můžete dělat dobře jen tehdy, když ho děláte s chutí.

V podcastu však také zaznělo, že se Fremr v justici těší velkému respektu a je znát, že po roce 1990 Fremr pracoval na plné obrátky ve prospěch demokratického režimu a demokratické justice. Problém však je, že před rokem 1989 svými rozsudky poškodil životní osudy celé řady lidí. A prezidentův tým to měl podle Dolejšího a Stuchlíkové zjistit před tím, než se kandidatura Roberta Fremra dostala do Senátu.

