Kalousek se dostal ke zprávě OLAF a má jasno: Je to kriminální čin

„Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin a úřad doporučuje Evropské komisi 100% korekce. Přeloženo – byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá,“ uvedl Kalousek a ujistil zvídavé komentující, že zprávu skutečně četl.

Zprávu OLAF doposud ministerstvo ani státní zastupitelství nezveřejnilo. „Stížnost podaná k evropským orgánům není reakce na závěrečnou zprávu OLAF, ale že ji koncern podal před několika měsíci ještě v době vyšetřování,“ řekl ČTK mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka a dodal, že šlo o to, že dlouhodobě shledávali postup OLAF jako velmi neprofesionální.

„Nebyli nám ani schopni říct, co šetří, v jakém období. Nebylo nám umožněno nahlédnout do spisu. Pokud oni mají nějaké důkazy, tak jsme s těmi důkazy neměli možnost být seznámeni,“ dodal.

Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin a úřad doporučuje Evr.komisi 100% korekce. Přeloženo - byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 2. ledna 2018

Hanzelkovi prý také připadá podezřelé, že OLAF nepočkal na rozhodnutí evropského soudního dvoru, nepočkal na stanovisko evropské ombudsmanky, a přesto nějaké stanovisko vydal. Řekl také, že holding dosud závěrečnou zprávu z vyšetřování nedostal.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že závěrečnou zprávu OLAF z vyšetřování zatím nečetl. Podle informací serveru Forum24.cz úřad dokument před Vánoci poskytl českému ministerstvu financí a premiér předpokládá, že materiál dostane i Agrofert, který se k němu podle něj poté vyjádří.

Psali jsme: Státní zastupitelství dalo ministerstvu jasné doporučení: Tu zprávu OLAF nezveřejňujte Babiš po obědě s prezidentem vychrlil na novináře, kam budou rozeslány žaloby a stížnosti kvůli Čapímu hnízdu Zdechovský (KDU-ČSL): Daňoví poplatníci mají právo na informaci OLAF potvrdil, že Čapí hnízdo bylo špatně, píše časopis

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab