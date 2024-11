Analytik Jan Schneider se v internetovém pořadu publicistky Jany Bobošíkové Aby bylo jasno vyjádřil k letošnímu říjnovému udílení státních vyznamenání. Sám jedno vyznamenání od prezidenta obdržel, konkrétně od Miloše Zemana. Je přesvědčen, že Anna Šabatová si státní vyznamenání zasloužila za to, co dělala před rokem 1989.

„Co se týče toho Vetchého – válečníka, jak ho krásně nazval Ondřej Dostál – tak já jsem ho jako herce kdysi měl rád, ale teď už nemám zájem se na něj dívat, protože prostě je mi protivnej. … On kdysi začal osočovat Petrušku Šustrovou. On křičel na ni, která za komunistů seděla v kriminálech. A to mně přišlo naprosto odporný. On taky napsal, že s komunisty se nemluví, ale teď se jim nacpal, no nechci říct kam, ale všichni to vidí,“ konstatoval.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani rozhovor slovenského premiéra Roberta Fica pro ruský propagandistický pořad. „Fico má odvahu říct, že císař je nahý,“ ocenil slovenského předsedu vlády s tím, že mnozí jiní lidé raději hýkají nad informacemi ze Západu a vůbec je přitom nezajímá, jaká je realita. „Mně to připomíná ta sedmdesátá léta. Že se tedy odehrává manipulace. A ten Fico z toho vyčnívá,“ složil Schneider Ficovi poklonu.

Naproti tomu českého premiéra Petra Fialu (ODS) označil za „hlupáka“, protože český předseda vlády přehlíží možnost, že ke stávající válce došlo proto, jak moc se rozšiřuje NATO. „To Rusko bylo prostě pod velkým tlakem,“ konstatoval Schneider.

Tvrdil také, že Američané financovali chemické laboratoře u hranic s Ruskem. „Toto kdyby si dovolila Čína na hranicích s Mexikem, no tak už je asi jaderný konflikt,“ řekl Schneider. „Osm let se oni systematicky připravovali k vyprovokování Ruska,“ řekl Schneider na adresu Kyjeva.

