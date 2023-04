Kampaň proti hmyzu. Sami chtěli kloktat savo a pojídat odčervovadlo, padlo z koalice

reklama

V Česku je v posledních dnech velmi živo kolem tématu pojídání hmyzu.

V poslední době pojídání brouků proslavily dvě zprávy. Jednak to, že nově se do mouky může přidávat prášek ze cvrčků, „díky“ unijnímu nařízení. A kauza pekárny Slovanka z Krnova. Její majitelka se rozhodla vyhlásit, že nepeče z ukrajinské mouky, ale kromě toho na ceduli byl i přeškrtnutý cvrček, tedy celkem jasné znamení, že v této pekárně se brouci do mouky přidávat nebudou.

Své k tématu řekl např. dobrodruh Dan Přibáň. „Lidstvo jí hmyz už tisíce let a firmy produkující potraviny z hmyzu fungují už dlouhé roky. Je to normální jídlo, které jí ten, komu to chutná a neřeší to,“ tvrdí Přibáň. Přibáň s firmou spolupracuje a jeho limitovaná edice cvrčků stojí 649 Kč za 80 g.

Do této debaty se svou troškou do mlýna přispěl i poslanec Jiří Kobza (SPD) na svém facebooku. „Tak mi to hmyzí šílenství připomíná čínský experiment s vrabci, kdy v rámci ochrany úrody vybíjeli vrabce, aby jim úrodu příští rok sežraly housenky, které by jinak sežrali právě ti vrabci. Soudruzi, kontrolní otázka: Když lidi začnou jíst cvrčky, jak to ovlivní potravní řetězce? Kdy začnou aktivisté protestovat proti jejich chovu v těsných klecích? Kdy se objeví heslo: Zachraň sýkorky, nejez cvrčky? Jsem snad sám, komu připadá, že se svět zelených zbláznil?“ napsal Kobza.

Tvrdými slovy na toto téma nešetřil ani neúspěšný prezidentský kandidát a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

„Šílenci z Evropy vymysleli zase něco nového. Že místo normálních potravin budeme jíst hmyz. Představte si! Hmyz přidaný na seznam schválených evropských potravin má nahradit maso. Podle studií budí odpor. To jsem ještě neviděl. Takže tady je nějakej... larvy potemníka moučného, to by se mělo dávat do potravin, a dokonce není ani povinnost to označit. Viděl jsem reportáž na Nově, dali to lidem sníst, no ale potom, když jim řekli, co to je, tak se netvářili vůbec. A představte si, že jediná země, podle té reportáže, která má zákon, aby lidi věděli, že takovéhle, nevím, jak to nazvat, takovéhle věci, které bych já v životě nedal do pusy, tam jsou, je Maďarsko. No zase ten Viktor, peklo,“ zmínil Babiš na svém facebooku.

Koaliční politici naproti tomu říkají, že téma hmyzu a potravin je „až příliš zveličováno“.

„Jde o součást jídelníčku mnoha světových kuchyní a logicky se o něm uvažuje i do budoucna. Samozřejmě platí to samé, co u jiných potravin – musí být řádně značeny včetně obsahu a musí být upozorněno na případné alergeny a další látky. Politickou kampaň proti hmyzu vedou často lidé, kteří ještě nedávno doporučovali kloktat savo a pojídat odčervovadlo pro koně, což mi přijde naprosto bizarní,“ napsal CNN Prima News předseda sněmovního zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09).

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová v souvislosti s tématem pojídání hmyzu udeřila na Andreje Babiše. I na šéfa SPD Tomia Okamuru.

„Ze cvrčků jako povinné přísady do našich jídel mohl být jen takový nevinný hoax, který vyvolá pousmání se nad absurdností – kdyby se ho nechopili politici, jako jsou Andrej Babiš či Tomio Okamura, a nedali mu absurdní množství pozornosti. Takových hoaxů a dezinformací se denně vyprodukují stovky. Kdo zná dezinformační kuchařku, ví, že k úspěchu jsou zapotřebí tzv. užiteční idioti,“ vyjevila Gregorová Markéta.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa se ke své kolegyni přidal. „Máme tu hoax, který protievropští politici šíří nejen u nás, ale třeba i v Polsku a v Rumunsku. Na potravinách musí být ze zákona uvedeno složeni, není tedy možné utajeně prodávat hmyz a vydávat to za něco jiného. S pány Babišem a Okamurou jsem kdykoliv připraven se vsadit, aby dokázali svá lživá tvrzeni o utajovaném pojídaní hmyzu – poražený nechť sní pytlík cvrčků,“ navrhl.

