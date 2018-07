Kandidát SPD čile obchoduje s Rozhlasem i veřejnoprávní ČT. Našli jsme miliony a miliony

Bývalý ředitel vězeňské služby a aktuální šéf jedné z největších bezpečnostních agentur v Česku, agentury Indus, Luděk Kula kandiduje v podzimních volbách do Senátu v barvách SPD Tomia Okamury. Zatímco předseda Okamura má, jak je dobře známo, s českými veřejnoprávními médii „velký problém“ a nemá je rád, Kula s nimi dělá byznys.

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, respektive její předseda Tomio Okamura má, což je veřejně známo, problém s veřejnoprávními médii a nemá je rád. Česká televize ani rozhlas Okamuru nešetří. Jmenovat lze například mediální ostřelování, které musel Okamura (a nejen on) vydržet kvůli výrokům na adresu tábora v Letech u Písku, ve kterém za protektorátu prokazatelně trpěli Romové.

S pořadem 168 hodin reportérky Nory Fridrichové se Okamura nebaví vůbec a opakovaně jej označil za „podvodný“. V žaludku mu leží i případy, o kterých pořad informoval v souvislosti s ním před několika lety.

Luděk Kula, bývalý ředitel vězeňské služby, který by se za SPD na podzim rád dostal do Senátu (přečtěte si rozhovor, který s ním ParlamentníListy.cz publikovaly) ale s Českou televizí ani s Rozhlasem problém zřejmě nemá, ostatně kandiduje za SPD jako nestraník. Dokonce s oběma veřejnoprávními kolosy dělá byznys, a to tak, že velmi čile.

V databázi projektu Hlídač státu, který monitoruje veřejnou sféru, lze najít řadu smluv, které má Kulova bezpečnostní agentura jak s Českým rozhlasem, tak i Českou televizí: tedy „pomyslnými soky“ velmi nepříznivě nakloněnými Okamurovu hnutí.

Podívejme se na ty takříkajíc „nejtučnější“. Hodnotná je například smlouva mezi agenturou Indus a Českým rozhlasem, která vznikla jako příloha k „rámcové dohodě na poskytování bezpečnostních služeb pro ČRo ze dne 31. 8. 2017“.

Podle serveru Hlídač státu činí celková hodnota této smlouvy spolu s DPH 6,4 milionu korun. Dokument podepisoval osobně Kula a generální ředitel českého rozhlasu René Zavoral. Naneštěstí v dokumentu chybí „tabulka pro výpočet ceny k dílčí smlouvě“, která podle dokumentu nebyla zveřejněna na základě „výjimky o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“.

JEDNA ZE SMLUV, KTERÉ MÁ KULŮV INDUS S ČESKOU TELEVIZÍ:

Předmětná rámcová dohoda, ke které se tato smlouva vztahuje, je však ještě „tučnější“. Její hodnota totiž podle Hlídače smluv činí včetně daně z přidané hodnoty 26,6 milionu korun. „Účelem této dohody je zajistit po dobu 48 měsíců ode dne uzavření této dohody poskytování níže specifikovaných služeb a dalších plnění stanovených touto dohodou nebo dílčí smlouvou, až do výše předpokládaného finančního limitu 22.000.000 Kč,“ stojí v dokumentu v hlavičce „I. Účel a předmět dohody“.

Služby zahrnuly: „fyzickou ochranu a ostrahu objektů ČRo, recepční služby a poskytování dalších služeb“. Plnění dohody mezi agenturou Indus a rozhlasem zahrnulo i transport peněžních prostředků (tzv. převoz cenin).

Z přílohy dokumentu se lze i dočíst, kolik činila hodinová sazba za jednu odpracovanou hodinu pracovníka, ta bez DPH činila 135 korun na hodinu. V přepočtu na čtyřicetihodinový úvazek týdně to při plném pracovním nasazení vychází na přibližně 20 tisíc hrubého měsíčně, což je o téměř deset tisíc pod průměrnou mzdou v České republice. U některých kategorií služeb, například u zajištění ochrany na mimořádných akcích, pak hodinové sazby pracovníků chybí.

Kulův Indus nicméně byznysově boduje i u druhého z veřejnoprávních médií v České republice. Velmi hodnotná je smlouva, kterou Indus s ČT má ze září 2017. Její hodnota i s daní činí 13,39 milionu korun. „Předmětem smlouvy je poskytování služeb ostrahy objektů a recepčních služeb v objektech České televize na území města Brna,“ lze se dočíst ve smlouvě. Přičemž místem plnění byla dvojice objektů v jihomoravské metropoli. Ostrahu za domluvenou cenu měla Kulova firma vykonávat po čtyři roky.

Abychom byli ke Kulovi féroví, je nutno poznamenat, že firma Indus patří mezi největší bezpečnostní agentury v České republice a jako taková provádí ostrahu celé řady veřejných institucí. Kromě dvojice médií, které nemá rád Tomio Okamura (ČT a ČRo), tak Indus v minulosti podle registru Hlídač státu uzavřel smlouvy například s Generálním finančním ředitelstvím, Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kromě toho Kulův Indus vyhrál nově i zakázku na ostrahu Pražského hradu, o čemž informoval deník Aktuálně.cz.

autor: Jonáš Kříž