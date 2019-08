Kapitalismus je zklamání! Režisér Zelenka to u Tachecí rozjel. I o Milionu chvilek

Petr Zelenka je zklamán z kapitalismu a vyhlíží nějakou změnu. Na přímou otázku Barbory Tachecí, zda to s vyhlížením oné společenské změny myslí vážně, odvětil jasně: „Určitě.“ Debaty o tom, jaká změna by to měla být, se však podle Zelenky vedou bohužel především v zahraničí. Při srovnání socialismu a kapitalismu se mu však zdá, že kapitalismus je přece jen o něco lepší, ale s jednou podstatnou výhradou.

„Já jsem vyrůstal v tom marasmu socialismu východního bloku. To byl marasmus duchovní a morální. Tam se nevracejme. Z těch dvou světů se zdálo, že kapitalismus je lepší a že vyhrál, ale to, jak se ochotně spojuje s despotickými režimy, tak to že se nepodařilo udělat to rovnítko mezi kapitalismem a demokracií, ačkoli se o to kapitalismus neustále verbálně snaží, tak je kapitalismus a demokracie v přímém rozporu, tak to mi vadí,“ posteskl si Zelenka.

Tachecí se ho zeptala, zda by ve světě našel nějakou svobodnou demokratickou kapitalistickou společnost. Host se zamyslel a pravil, že nikoli. Místo demokratických kapitalistických zemí vidí jen ostrůvky svobody, např. na univerzitách.

Byl sice nadšen z nedávných demonstrací Milionu chvilek pro demokracii, ale ani tady nevidí nějakou velkou naději. „Zároveň je jasné, že ten systém rozumí jenom řeči síly, ať už to jsou čeští politici nebo světový korporátní sektor. Pokud nebude vyvinuta nějaká protisíla, tak se nic nezmění,“ vyjádřil svůj názor Zelenka.

Mohlo by se zdát, že touto občanskou protisilou jsou vlastně volby, ale podle Zelenky je to mylné zdání. „Volby nefungujou samozřejmě, protože lidi špatně volej, protože žijeme v dobách dezinformační exploze, informace už nejsou takový, jaký bejvaly. Taky proto, že jsou málo ty volby, ony by měly být zhruba každej den v týhle zrychlený společnosti, jednou za čtyři roky nestačí,“ vysvětlil svůj postoj režisér.

„Mně asi nejvíc na kapitalismu vadí to, že se maskuje jako bohem seslaný systém, který nepracuje s žádnou ideologií. Přitom je to silně ideologický systém, který má velmi zákeřnou ideologii,“ pokračoval Zelenka.

Ona zákeřnost tkví podle něj právě v tom, že kapitalismus klade rovnítko mezi sebe a demokracii. Další chybou prý je, že kapitalismus dovoluje velkým korporátním firmám nezodpovědné chování. Tato firmy se tváří, jako by nenesly společenskou odpovědnost za stav světa.

„Kapitalismus využívá jakékoli prostředky, i prostředky reálného socialismu, aby se zachoval při životě,“ uzavřel politické téma host s tím, že má na mysli zásahy států do bankovního sektoru. V roce 2008 Spojené státy zásahem shůry zachránily banky, podle Zelenky tak v podstatě ve jménu záchrany kapitalismu sáhly k nástroji z ranku reálného socialismu.

