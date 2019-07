Karel Gott? Symbol přizdisráčství. A ty jseš blbější než Šídlo, napsal podnikatel

„Karel Gott je symbolem lidového kýče dovedeného téměř k dokonalosti a jednoho z nejhorších společenských úpadků v našich dějinách (na kterém se velice aktivně podílel),“ poznamenal mimo jiné na svém facebookovém profilu Sedláček.

Anketa Šíří prezident Zeman ,,ruské lži", jak tvrdí analytik Jakub Kalenský z americké Atlantic Council? Šíří 1% Nešíří 99% hlasovalo: 112 lidí

„Já vím, dneska jede ty ilumináty, celosvětová spiknutí a tak, takže v očích ‚vlastenců‘, ‚Slovanů‘ a různých potulných ‚domobranců‘ a fangličkářů je opět bůh, ale to na věci nic nemění,“ dodal.

„Chápu, že je to pro mnohé nad jejich síly pochopit, nicméně stačí si občas někde nahledat, jakou důležitost ve státní propagandě přikládal takovýmto lidovým umělcům například Josef Goebbels (také budovatel socialismu) a jaké tito měli výhody, když byli loajální s režimem, který bez okolků terorizoval ty, kteří nějak pochybovali, či měli dokonce jenom svůj názor,“ poznamenal rovněž Sedláček.

„Karel Gott – symbol toho nejhoršího přizdisráčství a alibismu,“ napsal Sedláček jen o pár dní dříve.

„Jseš ještě blbější než Šídlo,“ zareagoval na jeho příspěvek jeden ze zakládajících členů ODS Petr Paulczynski. „Vaše názory mne nepřekvapily, proto jsou lidé jako vy v ODS a TOP, i když dneska různě přebíhají, vy si vlastně necháte nasrat na hlavu za každého režimu a ještě si to hezky zdůvodníte, a to tak, abyste z toho měli radost a uspokojovalo vás to,“ odvětil Sedláček.

Gott je podle jeho slov symbolem toho nejstrašnějšího úpadku a normalizace. „Ještě nyní se mi zvedá žaludek a nic na tom nemění to, že zpívat umí, ovšem v tom Německu vystupoval pro stejné lidi jako u nás daleko později Eva a Vašek – produkovali tam stejné sračky pro jednodušší, a hlavně starší publikum, skutečnými hvězdami na tom Západě byli úplně jiní... Byl tam vrcholným představitelem lidového kýče. On se také mohl u nás stát tou ‚hvězdou‘, protože jiným to soudruzi jednoduše zatrhli,“ poznamenal také bloger Sedláček.

Psali jsme: Trestat za ruské lži! Zeman je šíří! Řekl Čech Kalenský v USA. Je hezké tu být, s Českem se to nedá srovnat, dodal Středočeský úřad míní, že černošický úřad v kauze Babiš chyboval V Senátu se chystá boj za práva českých držitelů zbraní Fyzici obdrželi pamětní medaile Senátu a Akademie věd

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef