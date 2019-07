Karel Gott nebude rád. Pavel Novotný z ODS vytáhl špínu na jeho rodinu

„Gottova dlouholetá milenka Alice Kovácsová se rozhodne dát do dražby obraz Karla Gotta Oldřich Nový a Anny Ondráková. Protože Karla miluje a je vděčná nemocnici za záchranu jeho života, rozhodne se věnovat dvacet procent z výtěžku dražby právě oddělení hematologie VFN na Karláku, bez jehož péče by to Karel prostě nepřežil, Alice to ví. Aukční a prodejní výstavní síň Galerie Kodl následně 5. 12. 2018 v aukci na Žofíně oproti původním očekáváním ve statisících prodá obraz za jeden milion dvě stě tisíc korun. Smlouva s Kovácsovou jí velí předat 240k nemocnici na Karláku, kde zachránili Karla, a Ivana tam zatím nevěnovala ani vorla. Ne, že by musela. Věnovala Alice. Teda…“ začíná vyprávění o Gottově manželce Novotný. Anketa Má se ZRUŠIT přímá volba prezidenta, jak navrhuje předseda ODS Petr Fiala? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 1165 lidí

Novotný dále tvrdí, že Ivana Gottová kontaktovala nemocnici s tím, že „si nepřeje, aby nemocnice přijala peníze z dražby obrazu Alice Kovácsové“. „Děláš si kozy, Ivano?“ reaguje bývalý bulvární novinář. Jako zdroj uvádí bývalou ředitelku Danu Juráskovou. „Byl problém – nemocnice NEMOHLA peníze odmítnout. Galerie Kodl řeší v lednu taky problém. Nemocnice peníze odmítá a nejede přes to vlak,“ popisuje prekérní situaci Novotný a spekuluje, co Gottova manželka jeho jménem nemocnici sdělila. Kovácsová podle jeho informací nakonec věnuje sumu dětské onkologii Motol a na vše jsou prý doklady, kdyby to chtěla Ivana Gottová popřít.

„Ivana je zlá mrcha, která vezme od huby čtvrt milionu oddělení, kde neskutečným zásahem krzevá Karlův Non-Hodkinův lymfom zachrání život Karlovi, jen proto, že nesnáší Kovácsovou, dalšího z mnoha lidí z Karlova dřívějšího okolí, které od něj v posledních letech nemilosrdně odstřihla, protože na nich Karlovi záleželo, protože na něj měli vliv…“ tvrdí starosta Řeporyjí a zabíhá lehce do politiky: „To máš za to, že jsi nepozvala Lucku a Dominiku (Gottovy dcery z předchozích vztahů – pozn. red.) na tu oslavu, ty predátorko, co se budeš s Babišem smažit v pekle.“

Novotný ještě doplnil, že Kovácsová v době tohoto střetu na dotaz eXtra.cz, co udělá s penězi, odpovídá: „Zvažuji, že je dám na týrané seniory.“ „Už evidentně řešila absurdní situaci, kdy nemocnice kvůli Ivaně přijde o ten dar… Neříkám nic, to jsem si tu jen tak odložil,“ komentuje to bývalý pracovník bulváru. Fotogalerie: - Gott v porodnici

V komentáři pod příspěvkem Novotný ještě doplnil: „V reálu jsem zjistil víc, ale mlčím díky zvácenosti, která se ve mně kvůli trápení Karla vždy probudí, prostě... Ale jo... Úplně se těšim, jak Ivana bude chtít v první chvíli kontrovat smečí, že peníze dala (musela dát) nakonec místo Kovácsové nemocnici ona... V poslední vteřině ale slepici dojde, že tím by to celé potvrdila, ano, tím donutila nemocnici odmítnout dar, který (špitál to konzultoval, překvapení Ivano) snad jedině takto jaksi taksi šlo odmítnout. Pokud bude (je) tak blbá, že jí to dojde a bude pozdě, tak budu hned kontrovat stylem ‚Ale Ivano, proč jsi nedala dar TAKÉ? Mohli mít dvakrát tolik‘,“ dodává starosta Řeporyjí s tím, že jeho staré zaměstnání by ho stále uživilo.

