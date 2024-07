Karel Janeček pro PL: Vystraš, rozděl a panuj, o to jde. Hrozí i horší věci než vymření

Vládě Petra Fialy zbývá něco přes rok do sněmovních voleb. Podle nedávného průzkumu jí rozhodně důvěřují pouze dvě procenta populace. Jak to vidíte vy?



Nemyslím si, že je tato vláda nejhorší, ta předchozí byla také hodně špatná. Babišova vláda pro mě ovšem žádným zklamáním nebyla, ale tato vláda ano. V předchozích sněmovních volbách jsem ještě volil jednu ze stran pětikoalice, ale dnes toho lituji. Fialova vláda je pro mě veliké zklamání.



Nicméně ekonomická a politická neschopnost vlády je jedna věc, ale vůbec nejhorší zklamání pro mě je, že tato vláda absolutně nebyla schopna podpořit svobodu, ochranu svobody projevu apod. Ta strašná diskriminace nastartovaná za Babiše během covidového období s touto vládou pokračuje. Ve věcech svobody projevu jsme na tom snad ještě hůř než dřív, tato vláda to ještě utužila.



Je to hodně o lidech. Možná se nebudu shodovat s většinou vašich čtenářů, protože si nemyslím o panu Fialovi, že je to vyloženě špatný člověk. Myslím si pouze, že ten člověk se totálně minul povoláním. Měl zůstat tam, kde byl, a ne se cpát do takového úřadu a stát se poslíčkem řady špatných věcí. Naopak za velmi špatného člověka považuji ministra vnitra Rakušana. Má totalitní myšlení a ostrakizuje a straší lidi, to je hrůzné. Víte, já absolutně odsuzuji ruskou agresi na Ukrajinu, jenže přístup naší vlády k tomu je hrozný.



Co další ministři?



Jednoho člena vlády znám osobně, ale nebudu jmenovat. K němu jsem míval respekt, ale i tento člověk mě zklamal. Nevím, jestli ve vládě mají povinně naučené floskule, které mají opakovat, ale strašit tím, že Putin bude chtít napadnout nás, je naprosté sci-fi. To by se rovnalo třetí světové válce, tím by přece Putin šel proti NATO. Nevěřím, že k tomu může dojít, a strašit tím lidi je manipulativní.



Zmiňujete strašení lidí, ořezávání některých svobod, je to skutečně tak vážné?



Doplnil bych diskriminaci, dehonestaci lidí s jinými názory. Podstatnou roli v tom hrají média, která jsou strašlivým způsobem zmanipulovaná. Začalo to už covidem, který ukázal, jak současný systém je prohnilý. Věřím, že to všechno covid odhalil a nenecháme se už zmanipulovat strachem.



Proč podle vás ta dehonestace lidí s jinými názory? Skutečně si někdo myslí, že vysloví nahlas „nevhodný“ názor, ohrozí tím bezpečnost státu a naši demokracii?



Nevidím těm lidem do hlavy, ale dovedu si představit, že někdo uvěří totálním bludům a aktivně je potom prosazuje. Pro část těch lidí či organizací je výhodné tuhle agendu tlačit, co si budeme povídat. Jde o různé dotace a další podpory, je to podobné jako za covidu. Peníze a mocenské ambice. Nyní bych situaci charakterizoval jednoduše. Známe rčení „rozděl a panuj“. V současnosti podle mého názoru platí „vystraš, rozděl a panuj“. Vystrašit populaci je klíčem k jejímu ovládání. Za minulého režimu se také strašilo, byť trochu jinak. To se rovnou zavíralo nebo rovnou popravovalo. Vystrašit lidi dnes je mnohem jednodušší, nejsou k tomu potřeba žádné pogromy nebo popravy. Stačí zneužít sociální sítě.



Je prokázáno, že lidem, kteří mají strach, se snižuje IQ a mají tendenci se stát stádovitými občany, kteří hledají spásu. Jde o přirozenou lidskou vlastnost, vůči které jsme imunní pouze v případě, že si toho jsme vědomi. Vystrašení lidé pak hledají jednoduchá řešení a spásu třeba v nějakém jedinci anebo v nějaké struktuře či různých řešeních. Takoví lidé pak přesvědčují ostatní a opět jsme u stádovitého efektu. Moderní doba a technologie tohle bohužel velmi zjednodušují, už není potřeba ta skutečná tyranie, jak se to dělalo dříve.



Mnozí lidé si jistě kladou otázku, kam až to všechno může zajít. Jsme už na vrcholu, anebo to bude podle vás ještě horší? Mohou pomoci volby v příštím roce?



To by chtělo věšteckou kouli, abychom to mohli říci přesně. Můžeme si ale promyslet různé varianty, kam to může vést. Jsem přesvědčen o tom, že to asi nedopadne tak, že bychom si nějakým zázrakem zvolili lepší vládu a najednou to přestalo. Je třeba se zamyslet globálně. Probíhá kolaps západní civilizace a velmi zřetelně to vidíme v Americe.



V Kalifornii se v některých městech, třeba v San Francisku, skokově zvýšily počty drogově závislých. Došlo tam k tomu, že lidé začali být závislí na nejrůznějších antidepresivech, což bylo nepochybně účelové za účelem maximalizace zisku. Jakmile to dospělo do obrovských rozměrů, tak neudělali nic lepšího než tato psychofarmaka zakázali. Co ale ti závislí lidé? Začali brát těžké drogy, a ještě se to zhoršilo. Z relativně běžného člověka, který bral pilulky, se najednou stal bezdomovec zdecimovaný drogami. K tomu je v některých oblastech Ameriky běžné, že se netrestají drobné krádeže a policie to ani neřeší. To jsou doklady, že společnost kolabuje. Zatím lokálně, ale je to tak. Podobné věci se začínají dít také v Evropě. Nechci strašit, protože slovo kolaps vůbec nemusí být něco negativního. Je to radikální změna struktury. Máme-li systém, který začíná být nefunkční, přebujelou byrokracii a můžeme očekávat i výpadky elektrické energie z nejrůznějších důvodů, Green Deal atd., bude stále více vidět nefunkčnost celého systému, který se začne rozpadat.



Co by se s tím tedy mělo dělat?



Potřebujeme si jako lidé vytvořit alternativu, propojit se, být schopni komunikovat a důvěřovat si třeba v lokálních komunitách, které budeme postupně spojovat. Tím vytvoříme alternativní strukturu a nedopadne na nás například výpadek v dodávkách potravin. Na to všechno je nutné se připravit, mluvit o tom. V takovém případě se může podařit, že kolaps nebude tvrdým nárazem do zdi, ale očistou a pádem na trampolínu, která nás odrazí. Často odkazuji na knihu profesora Miroslava Bárty o kolapsu civilizací, protože charakteristiky k tomu jsou dnes jednoznačně splněné. Byrokracie, přebujelá legislativa, žádná spravedlivost a špatná spravedlnost. Nefunguje to. Pokud je dnes člověk nespravedlivě obviněn, tak pokud nemá dost peněz, zničí ho to. Další znak kolapsu civilizace.



Nakolik s tím vším souvisí váš projekt Archa?



Velmi s tím souvisí. Podrobně a rigorózně sepsané vám to dám pro čtenáře k dispozici na našem webu (ZDE). Pakliže to mám popsat krátce svými slovy, tak základním cílem mého projektu Archa je, abychom jako lidé získali odolnost a odvahu. Abychom byli rezistentní vůči manipulaci strachem a byli schopni vystoupit ze své komfortní zóny. Jakmile chceme všichni pohodlí bez námahy a mít pouze jistoty, pak je jistota jediná, všechno se zhroutí. Každý živočišný druh musí být schopen vyjít ze své komfortní zóny, čelit nebezpečí a ukázat svoji odvahu. To je smysl života. Nelze žít v naprosté pohodě a jen si užívat bez jakýchkoli starostí. Takový přístup k životu je katastrofální. Kam by to mohlo vést? Variant je víc.



Za zcela nejhorší variantu, daleko horší než vymření lidstva, je novodobý diktát pod taktovkou moderních technologií. Ty jsou sice skvělé, pomáhají nám, ale jsou velmi zneužitelné. Podívejte se do Číny. Budeme-li nonstop sledováni, bude nám upřena svoboda a klidně i se zdánlivě dobrým úmyslem, že je to pro naši ochranu, dojde to ke strašlivé totalitě kontrolované technologiemi a umělou inteligencí. Průšvih by byl, že taková totalita by nemusela skončit. V minulosti totality končily tak, že se zhroutily nebo umřel diktátor, mělo to svůj konec. Tohle by svůj konec nemělo. V takovém světě by přece nemělo smysl žít. Nikdo z nás nechce být figurkou jako zvířetem v kleci. Můžeme vlastně děkovat Číně za to, že už tam takový systém funguje, můžeme to vidět a varovat před tím.



Další alternativou je třetí světová válka, zničení lidstva. Takové riziko zde nepochybně je. Někdo se zblázní, odpálí jaderné rakety a je tu konec. Vyloučit to nelze. Zvláště v případě, že zaženeme Rusko do kouta. Vzpomeňme na karibskou krizi, kdy Rusové chtěli umístit své jaderné rakety na Kubu, a málem z toho byl konec světa a jaderná válka. Bylo to na vlásku.



Nejlepší variantou budoucího vývoje je evoluční skok a díky kolapsu západní civilizace se budeme jako lidé schopni propojit víc na osobní a komunitní bázi. Nemyslím, že půjdeme do lesů, ale technologie a všechny současné výdobytky maximálně využijeme. Pak budeme moci fungovat jiným způsobem. Tak můžeme dojít k prosperitě. Je tu obrovský potenciál. Vidíme to díky tomu, že současný systém funguje extrémně neefektivně. Pouze deset procent lidí dělá svou práci jako poslání, baví je to. Nějakých patnáct procent lidí dokonce v práci i aktivně škodí, pokud mohou. Zbytek jde do práce vlastně nuceně, jen pro peníze. To je straně neefektivní. Zdaleka nejde pouze o úředníky, ale i zaměstnance velkých firem. Potřebujeme změnu a přechod k fungování v menších komunitách, hledat životní náplň a radost. Pak budeme sledovat skokové zvýšení efektivity. Nutné je urovnat konflikty mezi lidmi nejen na úrovni státu, krajů, ale i rodin, které jsou od covidu mnohdy silně rozdělené. Ve finále bude potřeba konflikty urovnat i globálně. Bude to extrémně těžké, viz třeba řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Věřím ale, že i to je možné.



Pokud jde o změny na úrovni našeho státu, uvažujete o nějakém politickém angažmá, anebo vám vyhovuje současná pozice, kdy nabízíte řešení a hledáte politiky, kteří by se jich byli ochotni ujmout?



To druhé platí. První variantu jsem měl promyšlenou, moje kandidatura na prezidenta nebyla politická, ale chtěl jsem iniciovat spojenectví mezi lidmi. Jsem ovšem moc rád, že se to nepodařilo, protože se ukazuje, že ani prezidentská funkce takovou cestu neumožňuje. Proto raději volím druhou cestu, a tím se opět dostávám k projektu Archa. Rád bych vyzval všechny lidi, ať se k nám přidají. Vím, že to opakuji stále, ale nejprve musíme udělat hlubokou reflexi toho, co se stalo za covidu. Nesmíme na to zapomenout a jít dál a strkat hlavy do písku. Musíme se z toho období poučit.



Pakliže žádnou reflexi neuděláme, zvláště v tom, co jsme udělali za covidu dětem, nemůžeme se pohnout dál. My jsme kvůli vlastnímu strachu byli ochotni poškodit budoucnost našich dětí. Zavřené školy, zavřená venkovní hřiště. Je třeba to stále připomínat. Chceme-li jako lidský druh přežít, nesmíme už nikdy dopustit, že ohrozíme vlastní potomstvo. Očkování dětí proti nemoci, která je neohrožuje, byl zločin proti principům života.

