Kavárna se řezala: Tys nevolil Karla! Skřípání zuby. A také slova o Zemanovi

Erik Tabery prozradil svému Twitteru, co je jeho noční můrou. Nebudeme napínat, zlým snem šéfredaktora Respektu je volební klání Donald Trump – Bernie Sanders v USA. A jak už to na sociálních sítích bývá, vzbudil jeho příspěvek zuřivou debatu, do které dorazil výkvět liberální levice – Petr Bittner, Jan Moláček, Apolena Rychlíková nebo Matěj Hollan. Svého šéfa nakonec přispěchala bránit i jedna z redaktorek Respektu.

Jeho dilematu se podivil Petr Bittner, dopisovatel Deníku Referendum. Toho by naopak takový souboj velmi zajímal. „Právě ze strany centristů a pravicových liberálů,“ vyznal se. Bittner, který se kdysi prohlásil za „kulturního liberála“, k tomu dodal: „Já jsem v české volbě proti fašismu volil pravicového liberála bez zaváhání. Byl by na to ale spoleh i na druhé straně, kdyby proti fašistovi stál socialista?“

Z pozdější diskuse vyplynulo, že pravicovým liberálem byl míněn Karel Schwarzenberg, a fašismem tedy Miloš Zeman.

Jan Moláček z Deníku N přispěl do debaty postřehem, že „dost levičáků nevolilo knížete kvůli Nečasovi a Kalouskovi“. Bittner namítal, že v jeho okolí drtivá většina levice nakonec volila „Karla“, i když se skřípěním zubů. „Ono stačilo to skřípění zubů, třeba ze strany vašeho šéfa. Veřejným čtrnáctidenním skřípěním zubů toho ovlivníte víc než tím, co tam nakonec za plentou hodíte,“ reagoval Moláček.

Za to se mu posmíval Jaroslav Cerman slovy „to je gold“, když při správném hlasování vyčítá skřípání zubů.

Pak dorazila do diskuse Apolena Rychlíková, která vytkla Taberymu „argumentační lenost“. „A ještě je uraženej, že mu všichni netleskaj, a nechce se o tom dál bavit,“ protestovala s tím, že od „šéfredaktora významného periodika“ očekává více.

Na dotaz Jaroslava Cermana, zda by byl spoleh na levičáky, pak odpověděla držitelka Novinářské ceny Open Society Fund ironicky: „Ne. Není na nás nikdy spoleh. Jsme bolševici, a sotva se liberálové otočí, vytahujeme kalachy a jdeme zabíjet demokracii.“

Matěj Hollan odepsal Bittnerovi, že Karlovi to hodilo jen „pár liberálních levičáků“, jiní prý volili Zemana. Konkrétně jmenoval bývalého předsedu Zelených Matěje Stropnického.

V následné debatě o volbě Karla Schwarzenberga v roce 2013 redaktorka Respektu Ivana Svobodová všechny přesvědčovala, že tehdy předseda TOP 09 „měl šanci“. Dodnes má prý trauma z „chytrých lidí zleva“, kteří se nedokázali přenést přes rozpory a kritiku Kalouska a pana knížete podpořit.

Přitakal jí Jan Moláček: „Pokud je pro někoho těžké si vybrat mezi Zemanem a Schwarzenbergem, pak zřejmě vynechal pár dost důležitých lekcí v občanské výchově.“

Pak Svobodová vysvětlovala, že její šéfredaktor Erik Tabery nepsal o těžké volbě mezi Trumpem a Sandersem pro sebe, ale co by „střet dvou populistů“ znamenal pro Ameriku.

Za to si vysloužila poznámku: „Paní Svobodová, výrok pana ET je celkem jasný, a vy jste zaměstnankyně časopisu, kterému šéfuje tato osoba. Snahou překroutit význam toho výroku mi dost připomínáte pana poslance Dolejše, když se snaží logicky vysvětlit podporu Andreje Babiše z marxistických pozic.“

Daniel Veselý, přispěvatel Britských listů, pak setřel šéfredaktora Respektu lapidárně: „Tabery opět zase nic nechápe.“

Jaroslav Cerman se pak ještě podivil, jak se může Petr Bittner ptát na tak jednoduché otázky. „Centrista a pravicový liberál vždy podpoří radši fašistu než socialistu, to je jasné,“ napsal s několika smajlíky.

Apolena Rychlíková se přidala ironickou poznámkou, že liberálové se asi obávají, že by vítězstvím Sanderse mohlo více lidí dostat dostupnou zdravotní péči nebo vysokoškolské vzdělání, a považují to za populismus.

Na to naskočil „Žít Brno“ Matěj Hollan: „Ano. Sanders by chtěl zavést komunismus, jaký je u nás v Evropě. Tomu se musí zabránit, protože už by to nebyla TA Amerika, kde si můžeš plnit své sny a kde jsou velký bouráky a svoboda,“ napsal. V reakci padlo, že by byla ohrožena hlavně „svoboda umřít na ulici“.

Daniel Veselý pak Taberyho vyzval k probrání: „Pokud má problém s volbou mezi neofašistickým gangsterem s globálně destruktivní ekoagendou a demokratickým socialistou, kterej je otevřenej kompromisům, tak by měl konečně z tý slonovinový věže spadnout.“ Pak ještě dodal, že „destruktivní potenciál Trumpovy sebranky“ je pořád výrazně větší než alotria Zemanova Hradu.

Pak se debata přesunula k intelektuálním nuancím, zda Bernieho Sanderse zařadit raději jako „socialistu“, nebo „sociálního demokrata“.

„Sanders sadistický netrestal chudé, nezaváděl S kartu ani nenutil invalidy zpět do pracovního procesu,“ zaznělo v dalším příspěvku, s dedukcí, že „liberálové s fašisty se nějak dohodnou proti socialistům“, takže i Erik Tabery by to určitě nakonec hodil Trumpovi.

