Každý šestý umře. Senioři, nikam nechoďte! Prostě zůstaňte doma, padlo po vysílání ČT

Dramaturg Jan Štern spočítal, že smrtnost koronaviru u seniorů je 17 %. „Lidé nad 65 let by neměli vůbec chodit mezi lidi. Měli by vydržet doma do očkování, což je odhadem dva až tři měsíce. Rohlík a podobné platformy fungují a u nich si po internetu nakoupíte potraviny a donesou to až domů,“ myslí si. Kromě toho by však senioři neměli volit ve volbách „trotla, chaota a fušera“ Babiše, který boj s covidem prý naprosto zpackal.

Bývalý poslanec a producent Jan Štern popsal na svém facebooku včerejší vysílání ČT24, kde dle Šterna tvrdili, že třetina lidí nad 65 let, kteří se nakazí koronavirem, tak skončí v nemocnici. „Z těch nad 65 let, co skončí v nemocnici, polovina jde na ventilátor. V jiném šotu řekl primář ARO, že čtyři pětiny z těch, co jdou na ventilátor, umřou. Pak se zamyslel a dodal, no spíš devět z deseti,“ napsal Štern.

Z matematického hlediska to pak má znamenat to, že člověk nad 65 let, který se nakazí koronavirem, tak se 17procentní pravděpodobnostní umře. Štern uvedl i to, že smrtnost chřipky je 0,1 %. „Tohle je sto sedmdesátkrát horší. Tak jen pro ty, co říkali a i ještě říkají, že je to taková chřipečka,“ urgoval dramaturg.

Vyplývá prý z toho to, že ti, kterým je nad 65 let, by neměli chodit mezi lidi. „Měli by vydržet doma do očkování, což je odhadem dva až tři měsíce. Rohlík a podobné platformy fungují a u nich si po internetu nakoupíte potraviny a donesou to až domů. Měli by si pořídit každopádně respirátory FFP2 a naprosto zásadně je nosit, když jdou ven i jen na procházku,“ popsal.

Senioři by zároveň měli omezit styky se svými dětmi a vnoučaty, neboť ti prý pro ně představují velké nebezpečí, jelikož mladší ročníky se stýkají s dalšími lidmi a nikoliv pouze se svými rodiči a prarodiči. „Pokud už se s nimi vídají, tak jedině venku na procházce, kde je minimální riziko nákazy. A poslední stejně důležité – měli by nebo spíš co by neměli: Neměli by volit toho trotla, chaota a fušera Babiše, který boj s covidem naprosto zpackal, a tím zavinil smrt mnoha lidí, kteří by jinak umřít nemuseli,“ uzavřel Jan Štern.

V diskusi s ním uživatelé souhlasili, akorát Angelika Bazalová podotkla, že v tom srovnání smrtnosti porovnával dvě různé skupiny. Na jedné straně uváděl smrtnost koronaviru u starší populace a na straně druhé uváděl smrtnost chřipky u celé populace, a to nikoliv pouze té starší.

Právě o seniorech byl jiný text, a to článek Hospodářských novin, který upozorňoval na druhou stránku koronaviru u seniorů, než na jakou poukazoval producent Štern. Článek se zabýval izolací seniorů v domovech pro důchodce, kteří nemoc prodělali a mají v těle potřebné protilátky. I přes to však musejí být v izolaci a nesmějí jít ven.

„Senioři v domovech důchodců a lidé závislí na pomoci sociálních pracovníků mohou sice opustit své bydliště, když chtějí, ale po návratu je čeká karanténa a testování. A to i přesto, že by měli být díky dřívější nákaze koronavirem chránění,“ psalo se v článku.

Jde však o dvojí přístup. Návštěva domů pro seniory, která má potvrzení od lékaře, že koronavirus prodělala, tak být testována nemusí. „Když měl tuto nemoc klient, žádná úleva pro něj neplatí. V karanténě být musí, je izolován a pak testován. Žádali jsme ministerstvo, aby to změnilo, ale odmítli nás,“ popsal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Ten žádá i o zrušení povinného testování zaměstnanců, kteří již byli proti nemoci očkováni.

Vedoucí sociálních zařízení však nebyli jediní, kdo žádali ministerstvo o změnu pravidel. Čeští imunologové zpracovali studii, jejíž výsledky jsou ty, že po prodělané infekci vydrží v těle pacienta protilátky minimálně osm, spíše deset měsíců. Toto zjištění překvapilo i samotné vědce. „Nečekali jsme, že ochranné protilátky budou tak dlouho vysoké,“ pověděl Václav Fejt, vedoucí laboratoře imunologie a sérologie v Nemocnici Havlíčkův Brod.

Omezení seniorů má za zbytečné i imunolog z Akademie věd Václav Hořejší. Ten tvrdí, že tito lidé nejsou s největší pravděpodobností ani přenašeči. Může se prý však stát, že někdo prodělá onemocnění opakovaně. „Toto nebezpečí bude pravděpodobně významnější, pokud se rozšíří některé nové kmeny tohoto viru,“ pověděl.

Ministerstvo zdravotnictví zvažuje, zda tedy udělí výjimku těm seniorům, kteří již covid prodělali. „Dočasné vyjmutí seniorů, kteří prodělali covid, z protiepidemických opatření je momentálně předmětem diskusí,“ pověděla mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Podrobnosti však nesdělila.

