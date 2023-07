Kde jsou ty peníze? Orbán popsal poměry v EU

„Toto je Brusel. Zde v Bruselu právě začíná summit premiérů. Všichni si kladou jednu otázku: Kam se poděly peníze?“ začíná maďarský premiér Viktor Orbán své krátké vystoupení, které zveřejnil na sociálních sítích před zahájením zasedání Evropské rady minulý týden. Prezidenti a předsedové vlád sedmadvaceti členských států se opět sešli v belgické metropoli, aby probrali rozsáhlou škálu aktuálních témat, od ukrajinské války až po migraci. Evropská komise předtím koncem června požádala národní vlády o dalších 66 miliard euro pro navýšení unijního rozpočtu. „Rozpočet využíváme více než kdy jindy,“ nechala se slyšet předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. „Dnes přicházíme s velmi cíleným a omezeným návrhem, který je naprosto nezbytný,“ uvedla dále. Finanční částka má být mimo jiné využita na migraci a unijní granty pro Ukrajinu. Požadavek komise na další peníze od členských států se však nesetkal s pochopením maďarského ministerského předsedy.

Brussels, #EUCO. We want to know who is responsible for bringing the European Union to the brink of bankruptcy. Where is the money @EU_Commission ? pic.twitter.com/va7l1ipcNy