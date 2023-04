Kdo chce zvedat DPH? Překvapivý rozkol ve vládě

reklama

Z vlády unikla část dokumentů, která naznačuje, kolik peněz by to mohlo přinést, kdyby se nějaké položky přesuly do vyšší sazby DPH. To je to jediné, co podle ministra Stanjury uniklé dokumenty říkají.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ve vysílání pro CNN Prima News také naznačil, že se zatím neděje nic zásadního.

„Vláda s tím nezamýšlí nic. Členové vlády dostali ve čtvrtek podklady. Podklady k nějaké diskusi, kterou povedeme teď v následujících týdnech, to je celé. Nic rozhodnuto nebylo a nic rozhodnuto není,“ zaznělo od lidoveckého ministra.

Ministrovi zdravotnictví Vladimíru Válkovi (TOP 09) však pravděpodobně nevadí, že k úniku tohoto materiálu došlo. Na kameru totiž řekl, že by veřejnost měla vědět, o čem vláda uvažuje, co chystá. Upozornil však také, že se jedná o běh na dlouhou trať.

Šéf lidovců a ministr práce Marian Jurečka byl mnohem ostřejší.

„Nemůžou tady být změny DPH, které by byly asociální. Které by poškozovaly rodiny s dětmi,“ vypálil do kamer.

A od předsedy Pirátů Ivana Bartoše už zaznělo, že vládní Piráti a jejich 4 poslanci tento nápad Zbyňka Stanjury nedoporučí a že mají vlastní plán, jak rozpočet posílit o 140 miliard. V posledním měsíci ho podle svých slov Bartoš prezentoval hned třikrát v různých diskusních pořadech.

Podle informací Deníku N se vláda rozštěpila na dva tábory.

„V tuto chvíli proti sobě stojí dvě hlavní skupiny politiků. ODS a vedle ní trochu nečekaně Piráti, kteří jindy v otázce daní zastávají spíše levicové postoje, proti lidovcům, STAN a opět nečekaně TOP 09, což je strana obvykle prosazující nižší daňovou zátěž práce,“ uvedl server.

Od lidovce Michala Kohajdy, člena rozpočtového výboru, zaznělo, že chce lidem současně ulevit, a to především lidem s nízkými příjmy.

A lidé, kteří vydělávají 160 tisíc měsíčně a víc, by na tom po koaličních úpravách mohli být podobně, jako když existoval koncept superhrubé mzdy, který v závěru roku 2021 společnými silami zbortili ANO, ODS, SPD a komunisté.

Hnutí STAN volá do dalším prohloubení daňové progrese. Tedy aby bohatší lidé odváděli do státního rozpočtu ještě více peněz než dnes.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jakob by šel raději jinou cestou.

„Primárně za TOP 09 preferujeme vyšší zdanění spotřeby před vyšším zdaněním výkonu, tedy příjmové daně. Nicméně to asi nebude dostatečné, aby příjmová stránka byla pokrytá, takže může dojít ke kombinaci drobného navýšení příjmových daní, navýšení spotřebních daní a nějaké úpravy DPH,“ uvedl Jakob.

Pirát Mikuláš Ferjenčík by rád šel třetí cestou. Volá po řešení otázky exekucí. Její vyřešení by mohlo statisíce lidí vyvézt ze šedé zóny, na klasický pracovní trh, což by z pohledu Pirátů taktéž pomohlo vyřešit příjmové problémy rozpočtu.

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

