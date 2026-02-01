Kdo je foltýnovská sv*ně, kdo hodnotový spřízněnec prezidenta? Keller připravil test

Spousta podivných věcí, které se dnes dějí, je zdůvodňována odkazem na naše nejvyšší hodnoty. Snad nikdy se o hodnotách ze všech nejvyšších nebájilo tak intenzivně jako dnes. Přitom se politika, média a takzvaný veřejný diskurz vyznačují nebývalou mírou tendenčnosti a pokrytectví, zcela běžným zvykem se stalo užívání dvojího metru. To vše dohromady umožňuje chápat naše nejvyšší hodnoty v neobvyklé šíři. V testu, který následuje, se může každý zařadit podle vlastního vkusu a svého naturelu.
1. Kdo by měl rozhodovat o tom, co patří mezi naše nejvyšší hodnoty?
a) Ti sami lidé, od kterých se očekává, že budou takové hodnoty dodržovat.
b) Jejich volení zástupci, pokud se ovšem sami těmito hodnotami řídí.
c) Demokraté typu Mikuláše Mináře, kteří volby k ničemu nepotřebují.
2. Jaké místo zaujímá mezi našimi nejvyššími hodnotami státní suverenita?
a) Měla by mít ústřední pozici. Není totiž známo, že by někde existovala demokracie bez státní suverenity.
b) Státní suverenita je nesporně důležitá, pokud nám naše nejvyšší hodnoty nenařídí jinak.
c) To je špatně položená otázka. Záleží na tom, o který stát se jedná.
3. Domníváte se, že při vyhodnocování probíhajících vojenských konfliktů ve světě je nejdůležitější:
a) Poctivě analyzovat historické příčiny a geopolitické souvislosti, které k nim vedly.
b) Souhlasit s názory těch, kdo jsou, alespoň podle svého vlastního mínění, v dané věci experty.
c) Ignorovat fakta a plně se spolehnout na ty úplně nejvyšší hodnoty, ať už jsou jakékoliv.
4. Je v souladu s našimi nejvyššími hodnotami rozšiřování EU o nejmenované státy pověstné mírou své korupce?
a) Je to ta nejpřímější cesta k rozkladu Evropské unie.
b) Boj s korupcí není mezi našimi nejvyššími hodnotami, neboť korupce není hodnotou.
c) Vše záleží na tom, co nám dokáží nejmenované státy nabídnout.
5. Domníváte se, že muniční iniciativa je:
a) Podezřelá aktivita, jejíž aktéři by měli být vyšetřováni příslušnými orgány.
b) Výraz alibismu, který hudebně nadanému národu umožňuje taky si vystřelit pod heslem „já nic, já muzikant“.
c) Výborný způsob, jak využít hromad cizích mrtvol ke zvýšení příjmů našeho deficitního státního rozpočtu.
6. Domníváte se, že v řadách ukrajinské armády bojují neofašisté?
a) Stoupenci banderismu jsou neofašisté, kteří mají na Ukrajině své pevné místo nejen v armádě.
b) Možná se tam občas vyskytnou jedinci, kteří mají k těmto směrům jisté sympatie, ale není třeba o tom příliš mluvit.
c) Ano, působí tam i nějací neofašisté, ale jsou to všechno přesvědčení demokraté.
7. Patří mezi naše nejvyšší hodnoty lhaní?
a) Něco takového může napadnout jenom politika.
b) Lhát se může pouze tehdy, napomáhá-li to vítězství pravdy a lásky.
c) Někdy je nutné lhát ve státním zájmu. Otázka Vrbětic není součástí tohoto testu.
8. Má z hlediska našich nejvyšších hodnot nějaký význam instituce referenda?
a) Měla by mít. Referendum je přece vyjádřením toho, jakých hodnot si lidé ve skutečnosti cení.
b) To je dobrá otázka. Jaké jsou další otázky?
c) Referendum je naprosto nepřijatelné. Je totiž vyjádřením toho, jakých hodnot si lidé ve skutečnosti cení.
9. Může mít někdo jiné nejvyšší hodnoty, než jsou ty naše?
a) Ano, ale není to pro něho bezpečné.
b) Možná může, ale to nás rozhodně nemusí zajímat.
c) To je vyloučeno, ty naše jsou přece jenom jedny.
10. Patří mezi naše nejvyšší hodnoty militarizace společnosti?
a) Rozhodně nepatří. Militarizace společnosti je cesta, jak skutečné hodnoty zlikvidovat.
b) Záleží na tom, jedná-li se o militarizaci útočnou, anebo obrannou. Proti té útočné budeme od roku 2027 preventivně bojovat všemi prostředky.
c) Militarizace je základem naprosto všech hodnot, jak bylo stanoveno v posledním rozkaze.
11. Jak by se mělo postupovat vůči těm, kdo nevěří v naše nejvyšší hodnoty?
a) Bylo by dobré zamyslet se nad tím, co je k tomu vede.
b) Takové lidi je možno tolerovat, pokud si nechají své názory pro sebe.
c) Je třeba nahlásit je úřadům, zmrazit jim majetek, zablokovat bankovní účty a zakázat cestování po Evropě.
Vyhodnocení testu:
Za odpovědi „a“ náleží u každé otázky 3 body. Za odpovědi „b“ náleží 6 bodů. Za odpovědi „c“ náleží u prvních osmi otázek 10 bodů, u posledních tří otázek 9 bodů.
Dosáhl/a jste 33 bodů:
Měl/a byste se nad sebou vážně zamyslet. Vaše názory nejsou dostatečně politicky korektní. Buď jste příliš naivní a věříte každé dezinformaci, anebo si nedovedete naladit žádné z našich vyvážených a objektivních médií. Není zcela vyloučeno ani to, že jste prostě jen obyčejná foltýnovská svině.
Máte 34 až 70 bodů:
Není to s vámi úplně zoufalé, ale v některých otázkách stále nemáte tak zcela jasno. Musíte na sobě ještě zapracovat. Rozhodně by vám prospělo sledovat pravidelně názory vyzrálých autorit typu Jana Jakoba, Michaely Šebelové či Kateriny Demetrashvili. Jsou to osobnosti, které již tak jaksi od přirození nedovedou ideově tápat.
Máte 71 až 106 bodů:
Můžete si bez obav jít sednout do kavárny v kterémkoliv velkém českém či moravském městě. Najdete tam spoustu spřízněných duší. Pokud se vyhnete konverzaci ohledně dvou nebo tří otázek, za které jste získal/a nízký počet bodů, rádi vás tam kdykoliv opět uvidí.
Dosáhl jste 107 bodů:
Upřímná gratulace. Je vidět, že jste světonázorově na výši. Bez obav byste si mohl/a o čemkoliv hodnotově závazném zasvěceně podebatovat se samotným prezidentem. Určitě byste si náramně rozuměli.
