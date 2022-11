Kdo plival na Nohavicu, ten by se měl léčit. Odpověď pohoršeným, nejen jedna

reklama

„Když je něco možné, tak se to stane," napsal Peňás ve svém komentáři. "A tak se Jaromíru Nohavicovi stalo, že ho, možná při holení, napadl rým USA – fusa, tedy nářečně vous. Pak se k tomu rýmovalo Klusa, tedy ten konkurenční zpěvák, na rozdíl od Nohavici ale slušňák, oblíbenec slušných lidí, a pak už to jelo: husa i Husa, ještě rusá, no a nakonec Rusa. Tím to bylo skoro hotové. Obyčejného člověka takové rýmy napadají taky, ale nechá je být, v hlavě se rodí mnoho ptákovin. Jenže Jaromír Nohavica je umělec a umění se rodí z nápadů, a když jiné nejsou, tak se berou ty, které jsou," zmínil mimo jiné Peňás.

Podle jeho slov se tak nabídla i raketa spadlá do Polska. „A protože Nohavica je zpěvák, tedy písničkář, a ne politický komentátor, takže není povinen zjišťovat si všechny okolnosti, jak to bylo, tak se mu v hlavě vyrojila opravdu báječná pointa, že se zeptáme prezidenta USA. Haha, výborně, skoro to máme. Pak se to ještě nějak ohudební, ale na to je on profík, a věc je hotová. Je to neškodná volovina, to ví i pan Nohavica, ale také ví, že takové věci mají nejvíc úspěch, zároveň kolem toho bude rozruch, o ten se postarají ti, ze kterých si Nohavica nejspíš už dávno nic nedělá," dodal a popsal, jak se objevují analýzy a jak se vyvozuje i to, že skončil jako ztroskotanec a zaprodanec.

Závěrem pak Peňás dodává, že je divné, když s touto satirou má nyní problém tolik demokratů. „Jestli náhodou by se neměli oni někde zeptat. Ne u prezidenta USA, ale třeba u psychiatra," uzavřel.

„Ano, v osmdesátkách by Husák takovouhle rýmovačku unesl. A že jich bylo! Určitě by ke konci osmdesátek nešílelo z toho Rudé právo, jako se šílí teď,“ poznamenal prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Přidal se tak Peňásově komentáři.

A ozval se také předseda strany PRO, Jindřich Rajchl s jednoduchým vzkazem: „Až to sekne s Jarkem, tak vyjde dlouhý průvod smutečních hostů na Slezsku Ostravu od Sýkorova mostu. Až to sekne s vámi, tak o tom nenapíšou ani ty vaše plátky, kterým teď sloužíte.“

Zde je celý text výše uvedené poslední Virtuálky s názvem „Počkáme, co řekne“ a zřejmým odkazem na to, že místo aby zodpovědní lidé vzali rozum do hrsti a řídili se svým vlastním rozhodnutím, nechají se vodit jinými. Ať jde o USA, Evropskou unii, Rusko nebo Čínu.

Na Vánoce bude kapr nebo husa?

Počkáme, co řekne pan prezident USA.

Uděláme koncert Landy nebo Klusa?

Počkáme, co řekne pan prezident USA.

Mám teď chodit busem, anebo bez busa?

Počkáme, co řekne pan prezident USA.

Je hezčí černovlasá, anebo ta rusá?

Počkáme, co řekne pan prezident USA.

Může tu stát socha mistra Jana Husa?

Počkáme, co řekne pan prezident USA.

Ta raketa byla Ukrajince nebo Rusa?

Počkáme, co řekne pan prezident USA.

Proč nám nefunguje horká vládní linka?

Pan prezident USA spinká, spinká, spinká…

Pan prezident USA spinká, spinká, spinká…

Pan prezident USA spinká, spinká, spinká…

