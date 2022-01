Kdo slouží Fialovi? Pikantní odhalení. A k tomu varování. V Německu chtějí „umlčet“ antivaxery. Petr Žantovský ví více

TÝDEN V MÉDIÍCH Novinář z ničeho dovodil, že TV Nova slouží Andreji Babišovi. „Mně zase přijde, že stejně jako celé neslavné Forum 24 slouží Fialovi. Proč by jinak činili to, co činí? Totiž pletli z jisté materie bič,“ konstatuje Petr Žantovský v prvním novoročním přehledu mediálních zajímavostí. Upozorňuje na hrozící mediální regulaci u našich západních sousedů, v jejímž důsledku mohou být biti ti, kdo nesdílejí státní ideologii a zájmy korporací. Vzpomíná i na legendu rockové kultury a vynikajícího publicistu Pavla Chrastinu.

První letošní přehled zajímavostí ze světa médií odstartuje srovnáním dvou nejsledovanějších tuzemských televizí. Jedné, která si na sebe musí vydělat sama, a druhé, které živobytí zajišťuje pravidelný měsíční příjem z koncesionářských poplatků. „Můj ‚oblíbený‘ portál Forum 24 a jmenovitě jeho redaktor Vilém Besser se opět vyznamenali, a to v článku ‚Na Nově se dojemně loučili s Babišovou vládou. Komu teď bude televize sloužit?‘ Autor se zde pouští na tenký led jakési banalizované mediální teorie, ale vzápětí se uchyluje ke své standardní munici, totiž konspiracím a nepravdám,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Autor nejprve tvrdí, že pro komerční televizi, jako je Nova, je typická „teatrálnost reportáží a jejich šokující vyznění“. „Ze své divácké zkušenosti však musím namítnout, že mnohem teatrálnější a snažící se šokovat jsou spíše zpravodajské a publicistické výstupy televize veřejnoprávní, tedy České televize. Trend trivializace sdělení a moderátorský hurá-styl zavládl na Kavčích horách po nástupu Petra Dvořáka do ředitelské židle. Dvořák tam nepochybně přinesl návyky právě z Novy, kterou předtím vedl. Naopak Nova se za ten čas výrazně zklidnila. Besser prostě chce některé věci vidět nějak, a proto nadhazuje prázdné floskule s nálepkovacím úmyslem,“ všímá si mediální analytik.

Nova by se asi měla vyrovnat ČT v počtu urážek a agitací

Další Besserově větě „U politických témat je důležité, aby komerční televize nabídla něco víc než jen reakce na současné dění nebo návrhy řešení palčivých témat“ však při veškeré snaze neporozuměl. „Co by to tak asi mohlo být? Zpravodajství přece ze samotné své podstaty má být informací o dění, sběrem reakcí na ně a případně návrhy řešení. Že by pan Besser toužil po tom, aby se Nova vyrovnala České televizi v počtu urážek, nepodložených tvrzení, propagandistických výkřiků a jednostranných agitací? Jinak si to vysvětlit neumím,“ přiznává Petr Žantovský.

Portál slouží Fialovi, jinak by z jisté materie bič nepletl

„Besser z toho ničeho dovodil, že TV Nova Babišovi ‚slouží‘. Mně zase přijde, že Besser, stejně jako celé neslavné Forum 24, slouží Fialovi. Proč by jinak činili to, co činí? Totiž pletli z jisté materie bič…“ jadrně komentuje Petr Žantovský snažení přispěvatelů tohoto portálu.

Pro druhé téma míříme na internetový magazín Politiq, který o sobě uvádí, že hájí myšlenky otevřené liberální společnosti, demokracie a svobody a přináší kvalitní obsah s těžištěm na německojazyčná média. Text, který stojí za pozornost, na něm vyšel s titulkem „Jak může stát bojovat s aplikací Telegram?“ „Článek se sice týká aktivit odehrávajících se ve Spolkové republice Německo, ale protože, jak víme, je to hned po Spojených státech náš druhý přítel nejvěrnější na věčné časy a nikdy jinak, tak si všímejme, co se za hranicí děje, neboť s vysokou pravděpodobností to někdo brzy překlopí k nám,“ tuší mediální analytik.

Německo řeší, jak zakročit proti koronapopíračům

V tomto příběhu jde o to, že německé úřady chtějí omezit svobodu slova na aplikaci Telegram. „Důvodem má být to, že prý podle nich ji zneužívají ‚radikální odpůrci očkování, tzv. antivaxeři, kteří věří v globální spiknutí‘, jak sdělil rozhlasové stanici WDR 5 expert na terorismus Peter Neumann. Řekl, že ‚koronapopírači a antivaxeři používají službu Telegram, aby dali volný průchod svým násilnickým fantaziím. Stát proti nim chce zakročit. Ale jak?‘. Jak na to přišel, když přece v Německu, stejně jako u nás dle paragrafu 182 trestního zákona, platí nedotknutelnost listovního tajemství? Nu, proti jednomu zákonu se postaví jiný, který ho přebije a je dostatečně gumový, aby poskytl prostor pro různé výklady,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Zde konkrétně jde o tzv. Zákon G10, který umožňuje zpravodajským službám za určitých podmínek číst šifrovanou komunikaci. „Bezpečnostním orgánům má pomoci také zákon o sociálních sítích, tzv. ‚Netzwerkdurchsetzungsgesetz‘. Podle něj musí poskytovatelé, jako je Telegram, hlásit Spolkovému kriminálnímu úřadu, BKA, ‚kriminálně relevantní zprávy‘. Obecně platí, že společnost provozující sociální sítě v každém případě musí spolupracovat s bezpečnostními orgány, pokud chce v Německu působit. To dá vzpomenout na slovutné instituce u nás typu Hlavní správa tiskového dohledu či FÚTI, tedy Federální úřad pro tisk a informace,“ poukazuje mediální odborník.

Budou biti ti, kdo nesdílejí ideologii a zájmy korporací

Nic dobrého tedy z plánů našich západních sousedů vzejít nemůže. Zásadní problém všech pokusů státu regulovat slovní obsahy z digitálních platforem pod záminkou, že jsou nebo by mohly být společensky nebezpečné, tkví v tom, že jakákoli regulace se velice snadno změní v klacek, jímž budou biti ti, kdo nesdílejí státní ideologii a zájmy korporací. Například těch, které vydělávají nekonečné bilióny na vakcinačním byznysu. Je to prostě cenzura vedoucí k diktatuře. Jakmile připustíme, že vedle činů budou trestná i slovní vyjádření, pak jsme u konce s demokracií. Obávám se, že tato chvíle právě nastává, a nejen v Německu,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Končíme velice smutnou zprávou. „Ve středu odešel Pavel Chrastina. Legenda rockové kultury, zakladatel kapely Olympic, textař, který Olympiku na prvních deskách vnukl půvabnou a zábavnou tvář, jeho texty byly plné pitoreskních poetických hříček. Kdo by neznal jeho ‚Vymyslel jsem spoustu nápadů / Co podporujou hloupou náladu / Hodit klíče do kanálu / Sjet po zadku holou skálu / V noci chodit strašit do hradu…‘ Pavel Chrastina od kapely odešel v roce 1969, na vrcholu slávy. I to svědčí o jeho charakteru. Chtěl fotit, natáčet. Vystudoval FAMU, působil v ČT, ale v období nejtužší normalizace odešel z České televize i z republiky. Vrátil se až po převratu,“ připomíná mediální analytik.

Kumštýř mohl být novinářům příkladem svou profesionalitou

V posledních letech jste ho znali jako vynikajícího publicistu, obvykle psal pro Neviditelného psa, pro ParlamentníListy.cz poskytl několik rozhovorů k ožehavým tématům. „Obdržel i Krameriovu cenu za nezávislou publicistiku, protože ve svých komentářích se snažil o maximální korektnost vůči skutečnosti, nešířil žádnou ideologii, udržoval si faktickou nezávislost. V tom by mohl a měl být příkladem většině českých novinářů, kteří na tyto požadavky profesionality a etiky dávno rezignovali. A konečně – Pavel Chrastina byl neskutečně příjemný, vtipný a inteligentní člověk. Určitě nejsem sám, komu bude chybět,“ dodává Petr Žantovský.

