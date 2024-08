Kdo zaplatí dostavbu Dukovan? Nebude to snadné, připouští Stanjura

Jaderný tendr na dostavbu Dukovan po letech průtahů vyhrála korejská firma KHNP, se kterou už ČEZ zahájil jednání na stavbu dvou jaderných reaktorů. S finálním podpisem se počítá zhruba v březnu roku 2025 a do roku 2036 by měl být hotov první jaderný blok. S korejskou firmou by se navíc mohla v příštích letech zahájit jednání na dostavbu dalších dvou bloků.

Ačkoliv se už pracuje na smlouvu s korejskou firmou, stále není jasné, jak bude probíhat financování dostavby Dukovan. Dosud je jisté financování jen prvního bloku, který by měl stát 200 miliard korun. Na investici by měl půjčit stát 195 miliard pomocí státní návratové půjčky se splatností třicet let.

Částka na dostavbu by měla plynout průběžně ze státního rozpočtu a úroky si začne stát účtovat až poté, co začnou jaderné bloky fungovat. Úrok by se přitom měl pohybovat nad úrovní dvě procenta. Dalších čtyřicet let pak bude stát vykupovat elektřinu z nového jaderného zdroje, což podle vlády zajistí stabilní a předvídatelný příjem pro tento nový zdroj.

„Důležité je zdůraznit, a to zaznělo mnohokrát přímo i od ministra financí Zbyňka Stanjury, že výdaje v prvních pěti letech, tedy v letech 2025 až 2029, na financování dvou bloků v rámci přípravných prací budou asi ‚jen‘ kolem 85 miliard korun,“ uvedla pro CNN Prima NEWS mluvčí Ministerstva financí Michaela Lagronová.

Fakt, že dosud není vyjasněné financování stavby druhého jaderného bloku, kritizuje opozice, podle níž je už na tyto debaty pozdě a vše mělo být dávno vyřešeno. Hnutí ANO proto zvažuje svolání mimořádné schůze Sněmovny, kde by se tato věc řešila. „Zatím jsme to ale neřešili,“ uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny za ANO Karel Havlíček, že datum mimořádné schůze zatím není na stole.

Podle Zbyňka Stanjury sice financování dostavby nebude jednoduché, ale expertní skupina na tom už měsíce pracuje a vše se prý zvládne. „Netvrdím, že to bude jednoduché, také na tom experti už dělají měsíce, ale říkám, že to zvládneme,“ prohlásil Stanjura v červenci.

Vedoucím pracovní skupiny, ve které jsou lidé z Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a společnosti ČEZ, vede náměstek Ministerstva financí Marek Mora. Ten dříve působil jako viceguvernér ČNB nebo v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie.

Za resort financí je v expertní skupině také ředitel odboru řízení státního dluhu a finančního majetku Petr Pavelek. Ministerstvo průmyslu a obchodu delegovalo vrchního ředitele ekonomické sekce Petra Doškáře, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů Tomáše Ehlera a také náměstka ministra a bývalého poslance za Piráty Petra Třešňáka.

V pracovní skupině má své zástupce i společnost ČEZ, kterou zastupuje ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač a ředitel divize finance Martin Novák. Investora výstavby, Elektrárnu Dukovany II, zastupuje její generální ředitel Petr Závodský.

Podle Zbyňka Stanjury se v případě druhého a možných dalších jaderných bloků bude vycházet z již schváleného modelu financování prvního bloku. „Rozhodnutí, které se nyní podařilo získat, bude sloužit jako základ pro stanovení modelu veřejné podpory pro výstavbu více jaderných bloků v případě, že se tak rozhodneme,“ uvedl Stanjura k návrhu financování prvního bloku, který už Evropská komise schválila.

