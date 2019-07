Kdo zaplatí odškodné?! Markéta Šichtařová udeřila na aktivisty z hnutí MeToo, jejichž hlavní symbol se hroutí

Agentura AP uvedla, že bylo staženo obvinění slavného herce Kevina Spaceyho ze sexuálního obtěžování osmnáctiletého mladého muže. Obvinění Spaceymu zkomplikovalo hereckou kariéru. Spacey zmizel z několika filmů. Neobjevil se ani v poslední řadě seriálu Dům z karet, což fandové hlasitě kritizovali.

Ekonomka Markéta Šichtařová rozhodnutí americké prokuratury přivítala. Ukázalo se podle ní, že aktivisté ještě nemohou kdekomu zasahovat do života. Jen by prý ráda věděla, kdy dostanou podobnou stopku i další rudé nápady lidí, kteří si myslí, že vědí lépe než vy, jak máte žít své životy, jak máte vychovávat své děti, kdy se máte vrátit do práce, kam smíte cestovat, aby ubylo turistů, a tak podobně.

„No dobrý, no… Tak tedy #MeToo začíná už pomalu požírat své vlastní děti, jak jsme samozřejmě (skoro) všichni čekali… potud dobré. Ale co další záležitosti, které taky vymysleli ptáčkové stejného rudého ražení? Co odškodné za zničené karburátory kvůli příměsím z řepky? Co odškodné za děti odebrané rodičům? Co odškodné za vysušenou krajinu způsobenou dotační politikou? Všechno má stejného jmenovatele: představu, že někdo může beztrestně zasahovat jiným do života. Kdy i tady revoluce začne požírat revolucionáře?“ otázala se.

autor: mp