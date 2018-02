Kdy bude nová vláda? A jaká? Zkušený praktik českého parlamentu Vlastimil Tlustý nabídne hodně nečekaný pohled

„Prezident vlastně přebírá kompetenci Parlamentu, tímto krokem. Jak dlouho to bude trvat, těžko předpovědět. On by, kdyby tady byl, tak by určitě říkal, že nikde není stanoveno, jak dlouho se hledá premiér a jak dlouho se sestavuje vláda, ale z Ústavy je naprosto zřejmé, že nepodaří-li se vládě získat důvěru, má následovat další pokus, další pokus, případně volby. To znamená, že by mohla vládnout vláda bez důvěry roky, s tím určitě Ústava nepočítá,“ vyjádřil se k aktuální politické situaci Tlustý.

„Prezident významně ovlivnil složení vlády, aby v ní byli sociální demokraté, to jsem vlastně řekl mezi řádky, ale to je toho součást, ale aby dokonce nejenom v té vládě byli, ale byli tam ve velmi silném zastoupení,“ podotkl Tlustý.

„Dneska, kdybych byl nucen vsadit částku typu deset tisíc korun, abych o tom musel přemýšlet, tak já bych dneska vsázel na variantu, že vláda s důvěrou vznikne. To, jestli bude premiérem přímo pan Babiš, nebo někdo z ANO, nebo dokonce někdo třetí, na to už bych nesázel," spekuluje mimo jiné Tlustý.

Celý pořad Horké téma uvidíte v sobotu večer na serveru ParlamentníListy.cz.

autor: vef