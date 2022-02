Kdy, kde a proč! Scénář ruské invaze na Ukrajinu je tady. Sepsal ho ruský historik

Zahraniční zpravodaj PBS NewsHour Nick Schifrin zveřejnil na svém twitterovém účtu zprávu, že Spojené státy se domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin dal pokyn napadnout Ukrajinu a toto rozhodnutí oznámil ruské armádě. Tyto informace má zpravodaj dle svých slov potvrzené z vícero zdrojů z americké vlády.

„USA očekávají, že invaze začne příští týden,“ napsal doslova Schifrin s odvoláním mimo jiné i na ministra zahraničí USA Antonyho Blinkena. Američtí představitelé dle jeho slov očekávají „strašlivou kampaň“, jež začne dvoudenním leteckým bombardováním a kybernetickými útoky.

NEW: The US believes Russian President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine, and has communicated that decision to the Russian military, three Western and defense officials tell me.