Kdy si přijdou pro Fialu a Stanjuru? Macinka položil zásadní otázku

Hostem nejnovějšího vydání pořadu XTV „Podtrženo, sečteno“ byl komentátor Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě. Hovořil s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým.
V úvodu pořadu host zažertoval, že pár týdnů bylo globální oteplování rozbité, ale teď se to zase spravilo. „Už můžeme číst zprávy, jak uhoříme a zahyneme,“ uvedl v nadsázce a potom okomentoval titulek „Demonstrace síly, Jiřikovský měl dnes přijít na policii, nechápe zátah jeho advokát“.
„Bitcoinová kauza jede, to je sranda. Já to sleduji, jelikož tento zátah proběhl v mé rodné Břeclavi na jižní Moravě, on je Břeclavák. Když jsem jel sem, tak jsem jenom letmo zahlédl, že ti policajti tam snad zapomněli nějaký vercajk, to bude ještě zajímavé. Ale tady vidíme, jak vypadá domeček miliardáře, bitcoinového, ale tak by mě zajímalo, kdy si ještě přijdou pro toho Stanjuru, pro toho Fialu, protože ti o tom věděli,“ míní Macinka.
Zmínil také „zásadní zprávu“, že tento týden nevyjde časová osa bitcoinové kauzy, protože ministryně Eva Decroix (ODS) je na dovolené. Nikdo podle něj nechápe, co to ta časová osa je, ale hodí se to, když má vláda problém. Zaznamenal také, že současná ministryně spravedlnosti a její předchůdce ve funkci Pavel Blažek si na sociálních sítích vjeli do vlasů.
Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů?
Anketa
Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů?
„Co se stane, když Jiřikovský zazpívá?“ chtěl vědět moderátor.
„Tak víte, co přijde,“ zareagoval host a upřesnil: „Aktualizovaná časová osa.“
Babiš a Putin na billboardech ODS
Dále se Macinka vyjádřil k titulku „Billboardy s Putinem a Babišem zažehly vášně. Za nenávistnou rétoriku může Spolu, zní z ANO“.
„Viděl jsem to. Tak se tady asi ukazuje, že takoví ti lepší lidé, kteří pořád mají hrůzu z toho, že volby ovlivňuje Rusko, mají pravdu, protože to už jsou druhé sněmovní volby, ve kterých ODS, nebo lidé napojení na ODS, používají ruského prezidenta v kampani. Takže Putin už ovlivňuje druhé volby, aniž by o tom zřejmě sám věděl,“ řekl Macinka.
Připomněl, že i před posledními volbami jsme viděli billboardy ODS, na kterých byl Babiš a Putin. ODS podle něj nemá pocit, že by měli dělat jinou kampaň, než strašit Ruskem.
Moderátor Veselý se zeptal, jestli Putinův obličej není zakázaný symbol. „Neporušuje se tím něco?“ chtěl vědět.
„Protože na tom billboardu je Putin s Babišem, tak předpokládám, že naše skvělá vláda a premiér, světový lídr, by řekli, že je to problém Babiše. A zavřeli by za to Babiše,“ soudí předseda Motoristů.
Skutečná kampaň se podle něj rozjede až v září. „Třetina lidí se rozhodne až poslední týden nebo možná až poslední den,“ domnívá se politik.
Nato se Veselý označil za začínajícího politického marketéra, jako je Oto Klempíř.
„Ten už je končící politický marketér a začínající politik,“ reagoval host a řekl o Klempířovi, že je hvězda.
„Tak, každý máme nějakou minulost,“ zmínil moderátor.
„Ale někteří si to odpracovali v demokracii,“ připodotkl Macinka ve zjevné narážce na prezidenta republiky.
Stanjura je zasloužilý straník, ne hospodář
Dále přišel na přetřes titulek „Za jedna nebo dvě nemá nikdo. V hodnocení vládních úřadů vede Kancelář prezidenta, propadají finance“.
„Propadají finance... Když ve škole propadnete, tak jdete na reparát, a když ten reparát neuděláte, tak skončíte, ale tento pán, ministr Stanjura, má už ten reparát počtvrté. Vždycky propadne, vždy je rozpočet strašný, vždycky strašné dluhy a vyšší daně,“ poukazuje Macinka.
Šéfa Motoristů to prý nepřekvapuje. „České republice chybí hospodář. Pan Stanjura to určitě není. Pan Stanjura je zasloužilý straník. Za výdrž pětadvacetiletého schůzování v ODS si vysloužil křeslo ministra financí,“ řekl Macinka a připomněl známou lidovou píseň: „Když už jsem sloužil pětadvacáté léto, vysloužil jsem si ministerstvo financí za to.“
Stanjura podle něj vejde do dějin České republiky jako suverénně největší zadlužovač. „Nedivím se, že propadá. Ale to, že někdo propadne, není dostatečný trest. Za čtyři roky máme kumulovaný dluh skoro bilion a půl, to je tragédie. To je něco, co vlády předtím neshromáždily za třicet let. Zvýšil úplně všechny daně, a stejně se furt zadlužuje. To je největší amatér. Neměl tam být,“ soudí Macinka.
Původní dohoda podle něj zněla tak, že když už Stanjura financím nerozumí, tak se alespoň obklopí experty. „Ale když ho prezident jmenoval ministrem, tak zřejmě obdržel názor, že by ho nejmenoval, kdyby nebyl nejlepší. A proto se obklopil lidmi, kteří nerozumí financím, ale marketingu. Myslí si to lidé z ODS,“ umožnil šéf Motoristů divákům nahlédnout do zákulisí vrcholné politiky.
Spolu se Stanjurou podle Macinky propadá Česká republika a její budoucnost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská