Takhle malý dřív nebyl! Dalibor Janda zažil v obchodě šok

V Česku pokračuje trend zdražování potravin i zmenšování jejich balení, kdy se výrobky často prodávají za stejnou cenu, ale s menší gramáží. Důvodem jsou rostoucí náklady výrobců na energie, dopravu či hnojiva, které se promítají do cen v obchodech.
Situace nově vytočila i slavného zpěváka Dalibora Jandu, který o tom pověděl na Facebooku svým fanouškům. „Přátelé, nejdříve vám musím poděkovat za slovenskou šňůru, kterou jsme teď odjeli. Michalovce, Nitra, ještě nás samozřejmě čeká Žilina. Na těch koncertech to bylo fantastický, výborné publikum, v tisících lidech, a já jsem z toho úplně hotovej,“ prohlásil Janda úvodem.
Poté už přešel k hlavnímu sdělení videa a popsal překvapení nad tím, jak aktuálně vypadá tradiční český výrobek. „Mám pro vás špatnou zprávu, já jsem jako dítě miloval Pribináček, na Moravě se tomu říkalo Hanáček. Když jsem si ho koupil, to byla vždycky dobrota. Já jsem ho 15 roků neměl a teď jsem si ho koupil a mám ho tady sebou,“ prohlásil Janda na videu, kde drží kelímek Pribináčka.
„Ten Pribináček je takový malilinký, podívejte se na to, jak se o nás ty supermarkety starají. A když to otevřu, ještě je tam tři čtvrtě toho. Ještě ubrali, krucinál, pořád mají málo, ten byznys je hroznej,“ říká s ironickým smíchem.
„Já jsem z toho úplně vyřízenej, protože to jsem si nabral dvě kávové lžičky a bylo to pryč. Tak, je to normální? Ať s tím něco už udělají, nebo to za chvíli budeme mít v kalíškách takových malinkých a bude to jen jako specialita,“ dodal s úsměvem Janda a popřál divákům, aby se měli krásně.
Dostupné potraviny jsou přitom jednou z klíčových priorit SPD, která míří do vlády. SPD chce situaci řešit podporou českých zemědělců a posílením potravinové soběstačnosti. Kritizuje Evropskou unii a tvrdí, že unijní regulace i nadměrná byrokracie přispívají ke zdražování. Ve svém programu slibuje „levné potraviny“ jako jednu z hlavních priorit.
A stejně to vidí i hnutí ANO, které aktuálně vládu sestavuje. ANO slibuje ochranu domácí produkce, kontrolu marží v potravinovém řetězci a větší transparentnost cen. Chce investovat do zpracování českých surovin a zřídit potravinového ombudsmana, který by měl dohlížet na férové chování obchodních řetězců vůči výrobcům i spotřebitelům.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič