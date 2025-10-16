Takhle malý dřív nebyl! Dalibor Janda zažil v obchodě šok

16.10.2025 17:20 | Monitoring

V Česku už několik let probíhá zdražování potravin nebo zmenšování obsahů tradičních výrobků, tzv. shrinkflace. Zpěvák Dalibor Janda si nyní posvítil na tradiční český výrobek a zhrozil se, že dnešní Pribináček neobsáhne více než dvě kávové lžičky. „Ať s tím něco už udělají,“ vyzval Janda. Právě ceny potravin a potravinová soběstačnost patří mezi priority vznikající vlády hnutí ANO, SPD a Motoristů.

Takhle malý dřív nebyl! Dalibor Janda zažil v obchodě šok
Foto: Repro Facebook
Popisek: Zpěvák Dalibor Janda je zděšen velikostí tradičních českých výrobků

V Česku pokračuje trend zdražování potravin i zmenšování jejich balení, kdy se výrobky často prodávají za stejnou cenu, ale s menší gramáží. Důvodem jsou rostoucí náklady výrobců na energie, dopravu či hnojiva, které se promítají do cen v obchodech.

Situace nově vytočila i slavného zpěváka Dalibora Jandu, který o tom pověděl na Facebooku svým fanouškům. „Přátelé, nejdříve vám musím poděkovat za slovenskou šňůru, kterou jsme teď odjeli. Michalovce, Nitra, ještě nás samozřejmě čeká Žilina. Na těch koncertech to bylo fantastický, výborné publikum, v tisících lidech, a já jsem z toho úplně hotovej,“ prohlásil Janda úvodem.

Poté už přešel k hlavnímu sdělení videa a popsal překvapení nad tím, jak aktuálně vypadá tradiční český výrobek. „Mám pro vás špatnou zprávu, já jsem jako dítě miloval Pribináček, na Moravě se tomu říkalo Hanáček. Když jsem si ho koupil, to byla vždycky dobrota. Já jsem ho 15 roků neměl a teď jsem si ho koupil a mám ho tady sebou,“ prohlásil Janda na videu, kde drží kelímek Pribináčka.

„Ten Pribináček je takový malilinký, podívejte se na to, jak se o nás ty supermarkety starají. A když to otevřu, ještě je tam tři čtvrtě toho. Ještě ubrali, krucinál, pořád mají málo, ten byznys je hroznej,“ říká s ironickým smíchem.

„Já jsem z toho úplně vyřízenej, protože to jsem si nabral dvě kávové lžičky a bylo to pryč. Tak, je to normální? Ať s tím něco už udělají, nebo to za chvíli budeme mít v kalíškách takových malinkých a bude to jen jako specialita,“ dodal s úsměvem Janda a popřál divákům, aby se měli krásně.

Dostupné potraviny jsou přitom jednou z klíčových priorit SPD, která míří do vlády. SPD chce situaci řešit podporou českých zemědělců a posílením potravinové soběstačnosti. Kritizuje Evropskou unii a tvrdí, že unijní regulace i nadměrná byrokracie přispívají ke zdražování. Ve svém programu slibuje „levné potraviny“ jako jednu z hlavních priorit.

A stejně to vidí i hnutí ANO, které aktuálně vládu sestavuje. ANO slibuje ochranu domácí produkce, kontrolu marží v potravinovém řetězci a větší transparentnost cen. Chce investovat do zpracování českých surovin a zřídit potravinového ombudsmana, který by měl dohlížet na férové chování obchodních řetězců vůči výrobcům i spotřebitelům.

Psali jsme:

Veleba po volbách: Nejdřív řekněte, kam Fiala zemědělství dostal. Pak restart
Zdražování masa. Tajné a nenápadné. A má to důvod
Čechům už jde kvůli cenám potravin o život. Jsou v pasti
K německým platům se Česko nikdy nepřiblíží, dělá tečku Švihlíková

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

inflace , potraviny , SPD , ANO , Dalibor Janda , Pribináček

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Trápí vás zdražování potravin?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Je toto konec SOCDEM?

Jak nyní po volbách hodnotíte vaše spojení s komunisty? Myslíte, že to bylo k něčemu dobré? Do sněmovny jste se nedostali a jen jste docílili toho, že stranu tím spojenectvím opustilo dost lidí a pro dost lidí jste se podle mě i odepsali. Víte co taky nechápu? Dříve vám vadilo, že Foldyna sympatizuj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 17 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Pamatuji jak jsme Pribináček nabírali rohlíkem z kelímku, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseKocum , 16.10.2025 17:24:00
Dneska by se tam rohlík nevešel. Ne že by byl rohlík tak velký.

|  6 |  0

Další články z rubriky

„Zapíchněte Turka. Zm*d.“ Programátor Grudl vyslal drsný vzkaz

18:01 „Zapíchněte Turka. Zm*d.“ Programátor Grudl vyslal drsný vzkaz

Programátor David Grudl nevybíravě okomentoval kauzu smazaných příspěvků Filipa Turka (Motoristé) a …