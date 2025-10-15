Z Thatcherové by dnes dělali extremistku. Dnešní společnost je nemocná, říká Pikora

Mzdová hladina v soukromém sektoru je už dva roky vyšší než platová hladina ve státním. Zaměstnanci v soukromých firmách berou v průměru 51 828 korun hrubého, ve státním 49 721 korun. Je pro ekonomiku dobře, že soukromý sektor nabízí víc?
My u nás vidíme, že občas vede jeden sektor a občas druhý. Zastánci vyšších mezd ve státním sektoru často mluví o struktuře zaměstnanců, kteří mají většinou vyšší vzdělání. Nicméně občas to neplatí ani u těch nejvyšší míst. Např. ministr zahraničí je jen bakalář, a proto ho také Miloš Zeman nechtěl jmenovat do funkce.
Já jsem zastáncem vysokých mezd u lidí placených z našich daní, protože chci kvalitní servis. Neplatím daně, aby stál stát za prd. Jenomže náš problém je, že z daní tu žije každý pátý, a to je moc. Bude nutné redukovat počty těch, kteří jsou placeni z veřejných financí. Bude to velmi nepopulární, ale bude nutno otočit trend a vrátit s počtem lidí placených z veřejných peněz někam do roku 2000. Jestli jsme tehdy přežili s nižšími počty, musíme přežít i teď. Nesmíme skončit novým socialismem, kde pracoval pro stát každý.
Stát v posledních letech hospodařil hrozně. Nyní před námi stojí budování energetiky apod. To bude velmi drahé. Musíme to někde kompenzovat. A jednou z položek budou i výdaje na chod státu.
Výši mezd v soukromém sektoru nemá smysl komentovat. Ta je daná situací na trhu. Je vidět, že reálné mzdy dlouho s Fialovou vládou klesaly a nyní se to otáčí. Je to jen dohánění toho, jak mzdy nedokázaly včas reagovat na rekordní inflaci. Vracíme se tedy do normálu. Nejsem z toho nijak nervózní.
Ceny zlata i stříbra jsou na svém historickém vrcholu. Pozorujeme bublinu, nebo to má racionální důvody?
Spekulanti nikdy nevědí, zda se jedná o bublinu. Ti, co nakupují, si vždy myslí, že se jim podaří včas z investice vyskočit.
Většina bublin začíná racionálně. Pak ale převáží chamtivost a trh se utrhne. Některé bubliny se ale podaří vysedět, a ačkoli se dlouho mluví o bublině, nakonec růst cen skončí stagnací.
Nikdo nedokáže přesně říct, kde jsme nyní na trhu zlata. V každém případě, když se podíváme na cenu zlata z většího nadhledu, tak vidíme, že roste. Roste při pohledu z nadhledu 100 let, z nadhledu 20 let i z nadhledu dvou let.
Dlouhodobý trend je jasně rostoucí. Poslední měsíce jsou navíc ovlivněny tím, že se očekává pokles úrokových sazeb v USA. Pokles sazeb přitom trh vnímá jako argument k růstu. Zlato totiž nenese úrok. Když úložky v bankách nesou menší úrok, přestává být zlato hendikepováno, což mu pomáhá.
Čínský export rostl v září nejprudším tempem za půl roku, čínské firmy totiž nalézají odběratele na trzích mimo USA, se kterými vedou obchodní válku. Když Trump nyní na Čínu uvalí dodatečná stoprocentní cla, nepodřeže tím větev pod vlastní ekonomikou?
Ukazuje se, že Čína těží z našeho Green Dealu. Evropa si dobrovolně ničí průmysl a Čína z toho žije. Německá auta nahradí čínská. Natvrdlá Evropská komise bude tleskat nižším emisím a bude doufat, že Čínu jednou doženeme a zase vyženeme. Jenže evropský socialismus přinášející všudypřítomnou regulaci to nedovolí. Navíc emisní povolenky budou super byznys pro čínské spekulanty. Vydělají tak na nás hned dvakrát. Prostě šílená cesta. Vyměnit Evropskou komisi bylo včera pozdě.
Trumpova cla považuji za špatná. Nicméně vůči Číně to vnímám jinak. Trump se evidentně už delší čas připravuje na obchodní válku s Čínou a ta se obvykle vede skrze cla.
Váš kolega Boris Šťastný upozornil, že podle návrhu Evropské komise by děti jakéhokoli věku mohly projít neomezeně změnou pohlaví, terapie ke kontrole tohoto rozhodnutí by přitom byly zakázané. Bez lékařů a bez byrokracie. Jak to hodnotíte včetně reakce Bruselu, který se brání, že nic nevnucuje?
My tu máme léta nějak stanovenou hladinu 18 let jako dospělost. Mnoho věcí nesmíte, když je vám méně. Nesmíte třeba konzumovat alkohol. Jinak se s vámi zachází při trestném činu apod. A má to dobré důvody.
Ty samé důvody ovšem platí i jinde. My nyní přenášíme odpovědnost na děti, aby posoudily něco, co nejsou schopny posoudit se všemi důsledky. Rodiče pak nahradí neziskovka. Pro mě je toto naprosto nepřijatelné. Do 18 let jsou rodiče odpovědni za své děti. Nemá smysl se tvářit, že v některých případech jsou děti dospělé. Nejsou.
Spolupředseda AfD Tino Chrupalla požaduje opětovné zprovoznění plynovodu Nord Stream. Profitovali by z toho podle něj i Poláci. Co by měli chtít Češi?
My jsme tady ze hry. Nord Stream nevede přes naše území. My nemáme co chtít. Nicméně pro nás bude přínosné, když bude v okolních zemích levnější plyn. To se částečně projeví i u nás. Takže vítejme více plynu v Evropě.
Velkým problémem ale bude, že ten plyn bude ruský. Určitě nechceme financovat Rusko. Vím, že i dnes překupujeme přes jiné země ruské komodity, ale tady by to bylo přímo s vyšší marží pro Moskvu.
To je něco, o čem my ale nerozhodneme. To by bylo na odpovědnosti Německa, které ostatně v dobách Angely Merkelové nechalo Rusko vyrůst.
V týdnu by Margaret Thatcherová oslavila sto let. V čem by si z ní měli dnešní politici vzít příklad?
Margaret Thatcherová byla snad ve všem protipólem Angely Merkelové. Podle mě byla baronka nejlepší političkou všech dob a asi ji jen tak nějaká jiná žena nepřekoná. Thatcherismus je něco, na co bych chtěl navázat. Ona zdědila ekonomiku ve strašném stavu a díky privatizacím, pravicovou politikou a bojem se socialisty s odboráři udělala z Británie zase konkurenceschopnou ekonomiku. Země byla na výsluní. Navíc se ukázalo, že uměla bránit svou vlast lépe než jiní muži, když šla tvrdě bránit Falklandy, kde nepřekvapivě vyhrála. A to byl asi konec éry Británie jako skutečné velmoci.
Bohužel dnes by byla britská premiérka médii nejspíš popisovaná jako extremistická a k tomu by dostala milion falešných nálepek. To ovšem není její chyba. Je to jen odraz toho, jak je stávající společnost nemocná.
autor: Jan Novotný