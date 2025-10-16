„Zapíchněte Turka. Zm*d.“ Programátor Grudl vyslal drsný vzkaz

Kauza smazaných příspěvků Filipa Turka v posledních dnech silně otřásá českou politickou scénou. Deník N zveřejnil archiv starších Turkových příspěvků na sociálních sítích z let 2009 až 2021, které byly později odstraněny. Obsah těchto příspěvků vyvolal značný rozruch – objevují se v nich rasistické, xenofobní a homofobní výroky, urážky Romů, sexistické komentáře a dokonce i narážky na nacismus.
Policie se případem již začala zabývat a zkoumá, zda lze dohledat digitální stopy či důkazy o pravosti těchto zveřejněných materiálů. Koaliční partneři i opozice požadují jasné vysvětlení a shodují se, že pokud se pravost kontroverzních výroků potvrdí, Turek by neměl zastávat žádnou vysokou politickou funkci. Turek je přitom jedním ze zvažovaných jmen na post ministra zahraničí.
Filip Turek všechna obvinění odmítá a na Deník N podal trestní oznámení. Tvrdí, že příspěvky jsou zmanipulované, vytržené z kontextu nebo že se jedná o cílený pokus o jeho diskreditaci. Ve své obhajobě Turek mimo jiné uvedl, že některé příspěvky mohl do jeho mobilu napsat někdo jiný, komu v minulosti půjčil mobil.
Drsný vzkaz Turkovi nyní zveřejnil programátor David Grudl. Reagoval například na jeden z Turkových argumentů, že příspěvky v době před politickým působením psal záměrně provokativní a vtipné ve stylu České sody.
„Ty vole Turku, přestaň se zaštiťovat tím, žes vyrůstal na České sodě a máš černý humor. Nikdy jsem od tebe neviděl nic, kde by byla jakákoliv špetka humoru. Nejsi vtipný. Jsi jenom zmrd,“ vzkázal Grudl, že označit popálení cikáněte za polehčující okolnost rozhodně není humor.
„A to ti říkám jako někdo, kdo byl vyhlášen za největší prase českého internetu, protože si na twitteru dělal srandu z mrtvé holčičky. Jenže to vtipné kurva BYLO (dokonce se o tom svého času hlasovalo v nějakém článku na Lupě), jako fakt!“ pochlubil se Grudl.
Grudl cupuje také Turkovu obhajobu, podle níž některé příspěvky psali lidé, kterým v hospodě půjčil telefon. „Nikdy jsem si nevymýšlel, že ten tweet napsali mí dementní kamarádi, když mi v hospodě šátrali rukou v kalhotách, kde nosím mobil, protože nejsem takovej sráč jako ty. A taky vím, že proto nikdy nebudu ministrem, a jsem s tím cajk,“ prohlásil Grudl.
„Motoristé, už ho prosím zapíchněte, opravdu se na to nedá koukat, už je to přespříliš moc,“ vzkázal drsně.
autor: Jakub Makarovič