Premiér Fiala: Babiš žadoní. Nevědí si rady už pár dní po volbách

16.10.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k žádostem Andreje Babiše, aby vláda znovu předložila rozpočet.

Andrej Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat naši zemi. V tom mu pomáhat nebudeme.

Jeho vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do sněmovny.

Je to rozpočet proinvestiční, prorůstový, odpovědný. Babiš o něm pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do sněmovny ke schválení znovu poslali. Zdá se vám to celé absurdní? Nejste sami. Ukazuje to jediné. Tvrzení hnutí ANO o tom, jak jsou na vládnutí připraveni, bylo jen jednou z jejich mnoha předvolebních lží. Nevědí si rady už pár dní po volbách.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
