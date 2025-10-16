Premiér Fiala: Babiš žadoní. Nevědí si rady už pár dní po volbách

Andrej Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat naši zemi. V tom mu pomáhat nebudeme.
Jeho vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do sněmovny.
Je to rozpočet proinvestiční, prorůstový, odpovědný. Babiš o něm pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do sněmovny ke schválení znovu poslali. Zdá se vám to celé absurdní? Nejste sami. Ukazuje to jediné. Tvrzení hnutí ANO o tom, jak jsou na vládnutí připraveni, bylo jen jednou z jejich mnoha předvolebních lží. Nevědí si rady už pár dní po volbách.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
autor: PV