Niedermayer (TOP 09): Vzniká „vláda společného nevydání“

Z rozhodnutí Andrej Babiš u nás vzniká "vláda společného nevydání":
ANO zabrání vydání Tomia Okamury k trestnímu stíhání za šíření nenávisti kvůli rasistickým předvolebním plakátům SPD, to na oplátku pokryje problém Andreje Babiše. Oboje pak podpoří Motoristé, kteří zatím (ale co není, může být) problém s trestním stíháním poslance nemají.
Možná i proto jim Andrej Babiš přidělil naprosto nepochopitelně hned čtyři křesla ve vládě, navíc včetně nového, sportovně-preventivního postu.
Takováto situace podle mě nemá obdoby nejen u nás, ale nikde v celém civilizovaném světě.
RNDr. Luděk Niedermayer
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV