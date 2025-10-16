Niedermayer (TOP 09): Vzniká „vláda společného nevydání“

16.10.2025 22:32 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rodící se vládě Andreje Babiše.

Niedermayer (TOP 09): Vzniká „vláda společného nevydání"
Foto: hns
Popisek: Luděk Niedermayer v půlnočním rozhovoru

Z rozhodnutí Andrej Babiš u nás vzniká "vláda společného nevydání":

ANO zabrání vydání Tomia Okamury k trestnímu stíhání za šíření nenávisti kvůli rasistickým předvolebním plakátům SPD, to na oplátku pokryje problém Andreje Babiše. Oboje pak podpoří Motoristé, kteří zatím (ale co není, může být) problém s trestním stíháním poslance nemají.

Možná i proto jim Andrej Babiš přidělil naprosto nepochopitelně hned čtyři křesla ve vládě, navíc včetně nového, sportovně-preventivního postu.

Takováto situace podle mě nemá obdoby nejen u nás, ale nikde v celém civilizovaném světě. 

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
autor: PV

