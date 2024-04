Kdybych se vrátil, byl bych král. Jenže… Zvláštní ruští vojáci

Somálec, Nepálci, Kubánec. Původně přijeli do Ruska za obyčejnou prací. Ale nakonec se nechali přemluvit k nasazení v ruské armádě. Do bojů na Ukrajině. Za 2 tisíce dolarů měsíčně. Jenže Rusové je prý podvedli a cizinci se jednoho dne ocitli v ukrajinském zajetí. Ale není jasné, kolik cizinců se Rusku podařilo naverbovat. Váleční zajatci uvedli, že viděli vojáky z Indie, Ghany, Kamerunu, Tádžikistánu, Kazachstánu, Jordánska, Iráku, Číny, Srbska a Francie.

Adil Muhammad, Somálec, se před pár dny ocitl v Kyjevě. Jako válečný zajatec. Toho času oděný v ruské uniformě. Podle serveru Kyiv Independent byl bývalý pěšák zajat v boji u Marinky v Doněcké oblasti při bojích s ruskou armádou na Ukrajině počátkem roku 2024, pět měsíců poté, co přijel do Moskvy na turistické vízum do práce a pouhé čtyři dny po nasazení do předních linií.

Když přijel do Ruska, prý pár měsíců pracoval v oděvní továrně za 140 dolarů měsíčně. Do armády se dal poté, co zjistil, že dostane 2 tisíce dolarů měsíčně a ruské občanství. Po nabídce skočil, když si spočítal, že po ročním kontraktu v ruské armádě si na rozdíl od poměrů doma vydělá ranec peněz.

Muhammad a sedm dalších válečných zajatců, včetně pěti Nepálců a Kubánce, si na tiskové konferenci stěžovali, že když je Rusové verbovali na boje na Ukrajině, podvedli je.

„Kdybych se vrátil do Somálska s penězi, které jsem vydělal, byl bych králem. Přísahám Bohu. Jediný problém je, že nás (Rusové) postavili do první linie,“ řekl Muhammed po tiskové konferenci listu Kyiv Independent.

Rusko láká cizince na lukrativní platy, občanství a komplexní sociální dávky. S každým novým dekretem Kreml postupně zmírňoval požadavky na přijetí do armády, jako je potřeba trvalého pobytu pro vstup do armády. Podle posledního Putinova dekretu, třetího o zahraničních rekrutech od začátku rozsáhlé invaze, podepsání roční vojenské smlouvy dá cizincům právo obdržet ruské pasy. Vedle nich obdrží ruské pasy i jejich ženy a děti. Stačí, aby si žoldáci podali žádost. Ale není jasné, kolik cizinců se Rusku podařilo naverbovat. Ukrajinské úřady nezveřejňují, kolik neruských válečných zajatců drží v současné době ve vazbě.

Vláda Nepálu už přestala vydávat pracovní povolení pro cesty do Ruska a už oficiálně požádala Kreml, aby nepálské občany neverboval do armády.

Váleční zajatci uvedli, že viděli vojáky z Indie, Ghany, Kamerunu, Tádžikistánu, Kazachstánu, Jordánska, Iráku, Číny, Srbska a Francie, mezi jinými občany bojujícími na ruské straně. A nábory pokračují. I na Kubě. O náborech na „ostrově svobody“, jak se také Kubě někdy říká, informovala agentura Reuters už na podzim roku 2023. Upozornila, že pokud žoldnéř z Kuby pošle domů 2 tisíce dolarů, jde o více než stonásobek kubánské měsíční mzdy. Ta činí asi 17 dolarů.

Kupříkladu kubánská švadlena Yamidely Cervantesová si poprvé po letech koupila nový šicí stroj, navíc ledničku a mobilní telefon. Její muž, který ve 49 letech pracoval na Kubě jako zedník, odešel v létě 2023 bojovat na Ukrajinu. Na ruské straně. A poslal domů ony 2 tisíce dolarů, které dostal jako náborový příspěvek.

„Cervantesové manžel Gonzalez prostřednictvím videohovoru z ruské vojenské základny u města Tula jižně od Moskvy řekl agentuře Reuters, že je jedním ze 119 Kubánců, kteří tam cvičí. Když dorazil do Ruska, řekl, že podepsal smlouvu o práci pro armádu, přeloženou do španělštiny,“ napsala agentura Reuters.

Cristian Hernandez (24) se rozesmál, když se ho zeptali, kolik lidí opustilo oblast kolem La Federal. „Tuna lidí,“ řekl. „Téměř všichni naši přátelé tam odešli,“ netajil před agenturou Reuters.

„Životnost takového pěšáka se neměří ve dnech, ale v hodinách,“ protože zahraniční bojovníci jsou podle serveru Kyiv Independent Ruskem na frontě používáni jako „potrava pro děla“.

U smluv pro žoldnéře jde podle agentury Reuters zpravidla o roční kontrakty s náborovým příspěvkem 2 tisíce dolarů a s platem 2 tisíce dolarů měsíc co měsíc. Po půl roce služby mají žoldnéři nárok na dovolenou. 15 dní.

Ale když se ocitnou v zajetí, není jasné, co s nimi bude dál. Rusko nežádá jejich návrat do Ruska prostřednictvím výměn zajatců a sami zahraniční vojáci se nechtějí vrátit domů, neboť předpokládají, že by doma putovali do vězení.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že zahraniční bojovníci jsou jedním z faktorů, který notně přiblíží ruské vítězství. Druhým takovým faktorem je výrazná ruská převaha ve vzduchu. Ta sama o sobě podle ISW povede k tomu, že Rusko sice pomalými kroky, ale nakonec přece jen zvítězí. Pokud Ukrajina nedostane pomoc od západních spojenců.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.