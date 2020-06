Kdybyste to zveřejnili, aby tu nebyla lidová nasr*nost... Pivovarník u jednoho stolu s náměstkem Maláčové. Bylo dusno

Chejn začátkem uvedl, že v programech, které vláda postupně schvalovala na pomoc podnikatelům zasaženým následky koronaviru, měli na začátku vždy velkou naději, která však brzy zhasla. „Pak z toho vždy vypadlo jen to, že na to vlastně nemáme nárok...,“ zmínil, že programy mu přišly velmi složité.

„První měsíc jsme uplatnili náhrady, od dubna ale už zase začali chodit lidé do práce a nám se na to už žádný program nehodil. Výroba nešla zastavit. Kdybychom ale zavřeli trafiku a nechali lidi doma, tak bychom nárok měli,“ popisoval svou situaci Píclovi.

Vzápětí však zmínil, že do Sněmovny míří ke schválení poslední fáze Antiviru C. „Tam se dostane na podniky, které jedou, tedy na malé, střední podniky do 50 zaměstnanců. Chtěli jsme pomoc pro všechny, ale jsme v koaliční vládě...,“ krčil náměstek ministryně Jany Maláčové rameny a doplnil, že tyto firmy si budou moct nárokovat odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance, který je placen zaměstnavatelem.

Podnikatel Chejn se však zamračil se slovy, že to není žádná významná částka. „Já myslím, že velká pomoc to je,“ začal se zadrhávat náměstek, který nechtěl nic bagatelizovat.

„Vím, že je problém v tom, že to není na všechny a je to omezené na malý a střední podnik... chtěli jsme ale pomoct těm nejmenším, kteří mají největší problémy,“ vysvětloval dál Pícl.

„Co bylo šikovné a co se povedlo, bylo u OSVČ, bylo to rychlé, vynárokovali si to, bylo to plošné,“ uznal Chejn. „Co se však týče malých firem, nevím, jestli je to politikum, nebo jste se snažili hledat podmínky, aby to bylo spravedlivé, ale udělalo se to natolik složité, že...,“ poukázal spolumajitel pivovaru na složité vyplňování žádosti o cílenou podporu z programu Antivirus.

Pícl poté začal vyjmenovávat, jakých chyb se lidé pro vyplnění formuláře a žádostí dopouštěli, a zdůraznil, že k dnešnímu dni proplatili již zhruba 980 tisíc mzdových případů. „Stálo to zatím asi 10,3 miliardy korun, kterými jsme pomohli do ekonomiky podnikatelům. A pomohli jsme tím udržet zhruba 600 tisíc pracovních míst,“ konstatoval náměstek.

Chejna v kontextu s tím zajímalo, komu přesně tyto finance šly. Zmínil, že se v tisku dočetl názory, že se do ekonomiky „pumpovaly biliony, ale pumpovaly se kamarádíčkům“. „Dá se zveřejnit, kam jste je pumpovali a jakým firmám? Jsou to veřejné peníze. Tomu, aby tu nebyla tahle lidová nasranost, by možná pomohlo, kdybyste to zveřejnili. Mělo by být jasný, kdo ty prachy dostal,“ řekl náměstkovi.

Pícl uvedl, že ještě do minulého týdne denně zveřejňovali statistiky, kolik peněz se už proplatilo. „To je statistika, ale není jasné, kdo to dostal...,“ zopakoval podnikatel. „Co se týká toho, kdo to dostal... my si nyní děláme právní rozbor toho, zda můžeme dát veřejně ven jména firem, které to dostaly. Musí to být odfiltrované od osobních údajů, nemůže dát ven něco, co nemůžeme,“ uvedl náměstek, čímž očividně v Chejnovi vzbudil řadu pochybností.

„Z programu, o kterých tu vyprávíte, mám na účtě 18 tisíc a obratem jsme propadli o tři čtvrtiny. Začali jsme najednou třít bídu s nouzí. Vše jsme si museli dotovat. Platíme si tu ale daně, teď najednou potřebujeme pomoc, ale kde ta pomoc vlastně je?“ tázal se Chejn opět náměstka.

Ministerstvo práce a sociálních věcí především podporuje zaměstnanost a zaměstnance. Na podporu ekonomiky a průmyslu je tu Ministerstvo průmyslu a obchodu, argumentoval Pícl. „Přišli jsme s tím, co je v naší gesci... už když jsme vymýšleli Antivirus C, měli jsme problém, abychom se nedostali do podpory podnikání, to nám nepřísluší,“ uvedl Pícl s tím, že dělají vše, co je v jejich silách.

