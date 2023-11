Když neutáhneme opasky my, bude to na dětech. Senátoři hájili balíček. Zvlášť Vystrčil

reklama

„Konsolidační balíček prošel Senátem. Nejdůležitější zákon tohoto roku pomůže zlepšit žalostný stav veřejných financí a zmírní naši skluzavku do Řecka,“ uvádí na sociální síti X senátor Miloš Nový (TOP 09).

K ozdravení veřejných financí ale podle Nového nebude vládní konsolidační balíček stačit: „Není to ale všespásné, k nápravě veřejných financí musíme udělat mnohem víc. To říkám otevřeně,“ dodává.

Jeho stranický kolega, senátor Tomáš Czernin v této souvislosti zmínil „mandát pro působení našich vojáků v zahraničních operacích a prodloužení výcviku vojáků z Ukrajiny v ČR i v roce 2024“.

Rovněž dlouholetý senátor Zdeněk Hraba uvedl, že Senátem schválený konsolidační balíček není dokonalý, ale silně kompromisní. „Pokud si mám vybrat mezi dalším zadlužováním a bobtnáním státu a tímto – silně kompromisním – konsolidačním balíčkem, který aspoň začíná tuto situaci řešit, tak je volba jasná,“ zdůvodnil, proč balíček má jeho podporu.

O nutném kompromisu hovoří také šéf Senátu Miloš Vystrčil: „Konsolidační balíček jsem při hlasování v Senátu podpořil. Ne proto, že bych byl ze všech opatření v něm obsažených nadšený. Ne proto, že mám radost z utahování opasků. Podpořil jsem ho, protože je to cenný kompromis, který ukazuje naši ochotu a schopnost se v těžkých časech domluvit. Protože pokud bychom dnes nezačali šetřit, zítra a pozítří by tvrdě zaplatily naše děti a vnoučata. Protože v porovnání s rokem 2019 je dluh státu v přepočtu na osobu dvojnásobný a situace by se bez zásahu vlády jen zhoršovala,“ vysvětluje své zvednutí ruky pro tento balíček.

A ke kritickým hlasům Vystrčil dodává: „Rozumím různým výhradám, i já sám bych některé zákony řešil jinak. Odpovědná politika ale není o tom, dělat líbivé kroky, ani o tom, že dosáhneme stoprocentní shody. Je o hledání schůdných řešení velkých výzev, které hledí daleko za horizont dalších voleb. Doufám, že jsme k tomuto odpovědnému přístupu dnes v Senátu přispěli.“

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) prohlásil, že si je jistý, že dopady balíčku nebudou tak dramatické, jak soudí autoři černých scénářů. Česká ekonomika je podle něj mnohem odolnější, než to vypadá, uvedl server iROZHLAS.cz.

Stanjura také uvedl, že v tuzemsku jsou nejmenší rozdíly mezi chudými a bohatými i nejméně mladých lidí ohrožených chudobou a také nezaměstnanost v zemi je dlouhodobě mimořádně nízká. Stejně jako předtím ve Sněmovně řekl, že stát potřebuje konsolidovat veřejné finance, které nejsou v dobré kondici. „Považuji tento návrh zákona za odvážný krok a velmi cenný kompromis,“ řekl. „Jsem přesvědčený, že návrh zákona je vyvážený,“ doplnil.

Jelikož předlohu senátoři schválili, nehlasoval už o návrhu na zamítnutí, který vznesl klub ANO a SOCDEM, ani o pozměňovacích návrzích.

Soubor hlavně daňových změn nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Pokud by chtěl balíček vetovat, má na to lhůtu patnácti dní. Prezident už dříve vládní snahu o konsolidaci veřejných financí uvítal.

