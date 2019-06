Když se demonstrovalo proti Nečasovi s Kalouskem, vzkazovali nám, že jsme lúza v ulicích, rozjel se v ČT Středula

Anketa Přejete si, aby sudetští Němci pořádali svůj sjezd na českém území? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 6609 lidí

„My jsme řekli, že přidávání důchodů je namístě, je potřeba důchodcům přidat,“ vyjadřoval se k některým krokům vlády, zapochyboval ovšem nad objemem, který jde na obranu, závazek vůči organizaci NATO podle něj není nutné plnit ani nyní, když se neplnil už několik let předtím, a peníze na obranu je prý potřeba alokovat jinde.

Hovořil, že přidat i pouhá 2 % k platu zaměstnancům v potravinářském sektoru může být značný rozdíl. Kdyby nerostly mzdy a platy, tak by podle něj nemohlo jít více peněz do zdravotnictví a důchodcům.

Téma se stočilo i na slevy z jízdného pro studenty a důchodce. Středula poukázal, že kdyby měly tyto příjmové skupiny dostatečné příjmy, tak by pro ně nebylo těchto výhod vůbec potřeba.

„Jestliže jsme v situaci, že si z příjmů nemůžete pořídit byt, natož dům a je problém splácet nájem v souvislosti s tím, že příjmy jsou v současnosti relativně nízké, tak z tohoto pohledu je to skutečně vážná zpráva,“ mluvil pak Středula k problémům na trhu s nemovitostmi a otázce nájemního bydlení.

Lidé v poproduktivním věku si bez dodatečných úspor nedokážou podle Středuly uhradit velmi vysoké nájemné, které se stále zvyšuje.

Mluvil i o ceně vody a o tom, že pro ČMKOS není akceptovatelné další navýšení cen stočného.

Zdravotní pojišťovny prý zadržují finance a vláda by měla pro financování zdravotnictví používat prostředky právě z pojištění. Středula hovořil i o nedostatečném ohodnocení sektoru kultury, „přetahovanou“ o finance pro kulturu, uvnitř vlády, pak kritizoval.

Došlo i na připomínku projevu prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, který na jejím květnovém sjezdu ČMKOS příliš nešetřil: „Zrušili jste karenční dobu, jak si odbory přály, a nevysvětlili jste veřejnosti ani to, že poctiví zaměstnanci doplatí na flákače a simulanty, protože za ně budou muset prostě dělat. Dále chtějí odboráři uzákonit kratší pracovní dobu za stejnou mzdu, chtějí povinně pátý týden dovolené. Odboráři hovoří o platech jako v Německu, to bychom si přáli my všichni, nicméně podnikatelé, na rozdíl od odborářů, na to musejí vydělat.“

Předseda ČMKOS Středula slova Dlouhého označil za „pochvalu“. Prý to byla dobrá zpráva pro odbory a hodlají v tom pokračovat.

Vládu prý ČMKOS vnímají pozitivně, jelikož má v programu mnoho bodů, které podle Středuly mohou zaměstnancům pomoci.

Ohledně srovnání s Německem je prý vše zcela v rukou zaměstnavatelů, Středula podotkl, že pokud porostou mzdy, poroste také i produktivita. To, že jsou u nás nižší mzdy nežli v Německu, prý není způsobeno horší mírou produktivity či odlišnými faktory vůči těm, které u našich západních sousedů panují. Zlepšení se odboráři snaží dosáhnout za pomoci kolektivních smluv a tam, kde vyjednávají, dosáhly odbory podle Středuly mnohem lepších podmínek.

Problémy Andreje Babiše a jeho vlády při jednáních Středula příliš nezaznamenal, připomněl však protesty roku 2012. „Když jsme měli demonstrace v roce 2012, tak nám vzkazovali, že jsme ‚lůza v ulicích‘, a nyní vidím úplně stejné (demonstrace, pozn. red), jen ty obličeje se změnily,“ řekl pak k současným demonstracím organizace Milion chvilek pro demokracii, požadující především demisi premiéra Andreje Babiše, jež porovnal s těmi před sedmi lety.

V roce 2012 přišlo na Václavské náměstí demonstrovat proti vládě necelých sto tisíc lidí. Demonstrovat tehdy přišli zástupci odborů a dalších sdružení či iniciativ a shodně vyzvali vládu k podání demise. Požadovali demisi kabinetu Petra Nečase (ODS) a předčasné volby, přičemž odmítli tehdejší vládní reformy.

