Když to děláte vy, tak je to v pořádku, když Fico, tak je oheň na střeše? Připomínka z ANO

Na Slovensku to již nějakou dobu vře. Vláda a opozice na sobě nenechávají nit suchou a část společnosti hlasitě protestuje např. proti počínání ministryně kultury za Slovenskou národní stranu (SNS) Martiny Šimkovičové. Ta mění vedení respektovaných kulturních institucí na Slovensku s tím, že chce, aby se více zaměřily především na slovenské umění a kulturu.

Liberální část politického spektra i společnosti Ficův záměr kritizuje.

Někdejší předseda české Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček k tomu na sociální síti Facebook poznamenal, že liberálové zase jednou používají dvojí metr. Na jedné straně se jim totiž nelíbí odvolávání Michala Šimečky, ale stejným lidem ani trochu nevadí, že kolem evropské frakce Patrioti pro Evropu je vybudovaná zeď, obrazně, a s těmito politiky se v Bruselu nemluví s odůvodněním, že může jít o proruskou frakci.

„Robert Fico se nechal slyšet, že odvolá šéfa opozičního Progresívního Slovenska Michala Šimečku z postu místopředsedy parlamentu, protože organizuje protivládní protesty, burcuje veřejnost a směřuje k destabilizaci společnosti. Šimečka to označil za popření demokratických principů v duchu nejhoršího mečiarismu. Tak jednou je to nejhorší mečiarismus a podruhé je to cordon sanitaire a je to velmi demokratické,“ spustil Vondráček.

A hned pokračoval.

„Za mě je blbě oboje. Demokracie to umožňuje, ale určitě jí to neprospívá a napětí ve společnosti a frustraci příznivců těch potlačených to jen posiluje. Tak už to někomu dojde, že platí staré ‚Co nechceš činit sobě, nečiň druhému‘? Asi těžko, dokud jedni budou mít pocit, že jsou něco lepšího, než ti druzí,“ nešetřil ostrými slovy.

