Když to přiznají, to musí být ještě horší. Ale ti voliči… Vyoral překvapen průzkumy

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Žádný pardon, žádná pozitivní diskriminace, tvrdý trest. To je podle komentátora potřeba potom, co ukrajinský občan zabil Roma. Vládu tepe za migrační akt a nediví se, že o něm ministr vnitra mluví pozitivně. Je ale překvapen tím, jak malou podporu má Petr Fiala a jeho vláda v průzkumech. „Ona nízká podpora mě na základě osobních zkušeností překvapuje, neb nemalá část voličů pětikoalice dle mého nadále věří, že volili nejlépe, a další nemalá si chybu jen tak nepřizná,“ říká. Podle něho bude podpora ještě menší, než se přiznává.

V Brně zavraždil podle svědků Ukrajinec Roma. Romové jsou ve varu, už došlo k potyčkám. Co myslíte, že by vláda nebo konkrétně ministr vnitra měli udělat, aby k podobným případům nedocházelo?

Vláda kývla migrační pakt EU. Ministr vnitra Rakušan tvrdí, že v něm žádné kvóty nejsou a že to posílí bezpečnost na hranicích. Jenže v paktu je zavedená i povinná solidarita, státy si jenom budou moci vybrat, jakou bude mít formu. Rakušan se brání, že teď máme výjimku, protože jsme přijali půl milionu Ukrajinců. Ale nezadělali jsme si na problém v budoucnu?

Další z řady kolaboračních aktů a dojednaných smluv – v tom nejpejorativnějším smyslu, na které některý z členů naší vazalské hrůzovlády kývl. Je logické, že Rakušan bude tvrdit, že ona smlouva přinese ČR jen samé modré z nebe. Myslíte, že nacisté a jim podobní o svých činnech snad mluvili jakkoliv kriticky? Nikoliv my, ale naše zkorumpované kvazi elity zadělaly a dnes a denně zadělávají na problémy nám obyčejným lidem.

Lidovci udělali na svém ministerstvu rošádu, ministr zemědělství Nekula byl nahrazen Markem Výborným. Z odcházejícího ministra vypadlo, že „necítil podporu ve straně“, což by se s trochou nadsázky dalo popsat jako „dozvěděl se, že už to nechce dělat“. Exšéfredaktor Reflexu Marek Stoniš to popsal jako výměnu žárovky v domě před demolicí. Souhlasíte?

S Markem souhlasím. Co se lidovců i dalších zdiskreditovaných nyní již pidistran týká, tak jejich demolice by nebýt pomoci bývalého bolševického i současného eurobolševického kádra Rychetského proběhla už dávno. Co se demolice celé vlády týká, tak ta je u moci držena a podporována těmi zahraničními zájmy, jímž slouží. Tedy je silná v kramflecích. Jediná demolice by mohla přijít zespoda, ale jak jsem říkal mnohokrát, Češi jsou neagresivní a pohodlný národ. Jinak ne úplně bystrý, o to však ostřejší Výborný z prominentní politické rodiny dostal konečně zase nějaký další kšeft. Teda funkci. Slovy klasika: Pořád ty stejné ksichty, pořád ti stejní...

Když už jsme u rošád, ČSSD změnila logo a přejmenovala se na Socdem. V jejím čele zůstává Michal Šmarda, sjezd byl ale poněkud bizarní. Má tato tradiční strana podle vás šanci se vrátit do velké politiky?

Změna loga i názvu, která mi jinak nedává logiku, souhru paradoxů předestírá, že socani už s původní ČSSD nemají zhola nic společného. Současní socdemáci se chtěli zřejmě distancovat od neúspěchů posledních let, které jdou však i na jejich bedra. Namísto toho však dle mého dali najevo, že původní levicová, sociální, demokratická strana je passé. V tomto případě bohužel stejně jako drtivou většinu všech politických uskupení nejen v našem Parlamentu ovládla levicově liberální, nekriticky proúnijní, proamerická, globalistická křídla. Socani jsou nyní k nerozeznání od všech těch ostatních bezpáteřáků, ať už se tváří jakože levicově, nebo jakože pravicově. Šanci by mohli mít, kdyby se vrátili ke kořenům a začali dělat pronárodní politiku. Nebo druhá možnost bude, když zůstanou na prorežimní notě a vystřídají časem některou ze stávajících parlamentních stran, která půjde případně na odpis. Ať už z jakéhokoliv důvodu.

Společnost STEM v podstatě potvrdila, že čísla Fialovy podpory jsou platná, tedy že se pohybuje okolo 22 %. Nicméně prezidentu Pavlovi věří skoro 60 % lidí. Je pro vás toto číslo překvapivé?

Budu se opět opakovat, ale cílem průzkumů veřejného mínění žel není toto mínění reflektovat, ale nasměrovat ho dle zájmů zainteresovaných. Jinak ona nízká podpora mě na základě osobních zkušenosti překvapuje, neb nemalá část voličů pětikoalice dle mého nadále věří, že volili nejlépe, a další nemalá si chybu jen tak nepřizná. Z hlediska angažovanosti a věčné prorežimnosti agentur by pak logika věci zase velela, že preference soudruha Petro Fialenka a jeho svity musí být mnohem nižší, když už i jeho mediální spojenci přiznávají takovou tragédii. U manekýna s nainstalovaným vzezřením Masaryka, chameleoním charakterem a IQ natahovacích hodinek mě výše zas tolik nepřekvapuje. Nic moc neříká, nedělá. A když už, tak má média v zádech. Dobře vypadá, prefabrikované fráze má najeté, takže ho zkrátka většina lidí stále neprokoukla.

Český rozhlas rozjel kampaň proti dezinformacím. Už jsme měli tklivý příběh o tom, jak jedné ženě umřeli rodiče a bylo to určitě proto, že se nenechali očkovat. Pak zase příběh o člověku, který je sice dobrý otec, ale věří dezinfu, čte jen titulky a je na té špatné straně barikády. Co přijde příště? Začne se snad rozhlas chovat veřejnoprávně a rozebírat dezinformaci, že Saddám Husajn měl zbraně hromadného ničení?

Bohužel naše veřejnoprávní média plní, jak říkal nový soudruh ředitel, skutečně už pomalu úlohu policie či spíše ideopolicie. Vymývání mozků, propaganda a politické školení povinně platících diváků, které zvou bojem s dezinformacemi, jest grázlovinou nejhrubšího zrna. Člověk, který nemá hlavu jen proti zatékání do krku, může médiím částečně věřit už jen sportovní výsledky a počasí. A i to počasí, jak známo, jen zřídka. Co se týká dezinformací, pak můžeme jen u aktuálního konfliktu zůstat u odpálení Nord Streamu, u „ruské“ rakety v Polsku, u posmrtně oceněných sic živých ukrajinských vojácích z Hadího ostrova nebo nové u odpálení Kachovky. Na osvětlení techto dezinformací však z našich peněz placení úderníci z rozhlasu nemají koule ani intelekt.

