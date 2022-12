Když začala konference OSN o změně klimatu, očekávání byla veliká

reklama

Jedním z hlavních výstupů konference je dohoda na vzniku speciálního fondu pro kompenzace klimatických škod. Mohou se tedy země postižené změnou klimatu těšit na skutečnou a rychlou pomoc? Zatím jen vznikne jakýsi přechodný výbor, který by měl identifikovat příjemce pomoci a prostředky pro financování fondu. Jak opět píše Vondra: „Není přitom vůbec jasné, kdo ten prázdný měšec naplní, kolik v něm bude a kdo z něj může čerpat.“

Bohužel podobný výsledek v případě velkých mezinárodních organizací a konferencí není výjimkou. Obdobným příkladem je i například Světová zdravotnická organizace (WHO). Opakovaně se objevuje podezření, že WHO podléhá zájmům některých svých významných členů. I proto v roce 2020 USA na nějakou dobu pozastavily financování této organizace. Důvodem měl být právě „znepokojující nedostatek nezávislosti“, zejména na vlivu Pekingu. V době, kdy začínala pandemie nemoci covid-19, byla zase reakce WHO velmi pomalá a opatrná. Přestože důkazy o rychlém šíření nemoci byly nepopiratelné, stav pandemie organizace vyhlásila až 11. března 2020. Další známá chyba nastala, když WHO loni v dubnu nedoporučila nošení roušek širokou veřejností, aby následně po dvou měsících naopak nabádala k co nejširšímu využití tohoto ochranného prostředku.

Podobně „neúspěšná" je WHO i v boji s kouřením. Jak dokládá poslední dostupná zpráva této organizace z konce loňského listopadu, celosvětový počet kuřáků se za posledních pět let snížil o pouhých dvacet milionů. „Světová zdravotnická instituce slaví selhání. Snížení počtu uživatelů tabáku z 1,32 miliardy na 1,30 miliardy během pěti let nelze považovat za důkaz úspěšné strategie. V důsledku onemocnění souvisejících s kouřením je každoročně ztraceno osm milionů životů. To, co vidíme, je důkazem zanedbání povinností v oblasti veřejného zdraví," uvedl profesor Gerry Stimson, emeritní profesor Imperial College London.

Stimson navíc neváhá označit politiku WHO za „zamrzlou v čase“. „Díky moderním bezpečnějším nikotinovým produktům, jako jsou elektronické cigarety, nikotinové sáčky, zahřívané tabákové výrobky, máme k dispozici prostředky, jak s kouřením skoncovat, a to brzy. Mnoho kuřáků však od přechodu k méně škodlivým alternativám je odrazováno, což je přímý důsledek zkreslení zpráv o veřejném zdraví od WHO, které se, jak se zdá, málo stará o zdraví současných kuřáků,“ tvrdí Stimson.

A není s tímto názorem osamocen. Již vloni v říjnu stovka nezávislých specialistů na problematiku závislosti na tabáku vyzvala WHO, aby přestala prosazovat zákaz nebo přehnané regulace a přísné zdanění elektronických cigaret, zahřívaných tabákových výrobků a dalších prostředků, které představují méně rizikovou alternativu ke klasickému kouření. Tento postoj je mylný a nevědecký, napsala WHO stovka nezávislých odborníků v dopise, v němž apelují na záchranu lidských životů prostřednictvím harm reduction (tedy snižování rizika).

Zda si WHO vezme ponaučení z názorů těchto odborníků uvidíme přibližně za rok, kdy se bude v Panamě konat další kolo Konference smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC), klíčové globální setkání pro určovaní směru dalšího přístupu pro boj se závislostí na nikotinu a jeho následky. Již nyní ale panují obavy, že WHO vytrvá ve svém rigidním a nevědeckém postoji a setkání FCTC dopadne podobným fiaskem jako výše zmíněná egyptská Konference OSN o změně klimatu.

