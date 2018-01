Ke strážníkům je ode dneška možné nastoupit už v 18 letech

01.01.2018 12:13

Do služby k obecní policii mohou lidé nastoupit už v 18 letech místo dřívějších 21 let. Změnu přinesla novela zákona o obecní policii, která dneškem nabývá účinnosti. Lhůta pro pravidelné přezkušování obecních policistů se prodloužila ze tří na pět let, napsala ČTK.