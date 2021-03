Klára Samková: Národ na vás s*re. Covid neskončí. Protektorát si děláme sami

O právnících se říká, že nerozumí ekonomice a taky, že to jsou takoví kazišuci, co svým právním fundamentalismem jsou schopni zničit každý byznys. Ovšem v poslední době začínám mít dojem, že k tomu globálnímu položení ekonomiky si ekonomové naprosto vystačí sami – žádné právníky k tomu nepotřebují. Což právníkům otevírá úplně nové možnosti, totiž kopnout si do ekonomů.

Kdo by odolal!

(ekonomické informace převzaty zejména od společnosti Golden Gate CZ, a.s.)

Minulý týden se setkal Jerome Hayden Powell, předseda Rady guvernérů Federálního rezervního systému s investory. Výsledná informace? Vše při starém, jede se dál, ...oživujeme (oživte mrtvolu a čeká nás zombie... God save rednecks!). Jerome (nikoliv Klapka) též zavěštil, že inflace by mohla růst o něco více, následkem kteréhožto výroku se zvýšily výnosy dluhopisů podporujících dolarový index, americký dolar poklesl a zlato opět zdražilo. Is good to be me, mohl si říci Powel, který je ovšem původně právník, takže víme, kdo (opět) za to všechno může.

Joea Bidena údajně srazil na schůdcích letadla vítr (že asi, Máchale), takže třikrát upadl. K pádu (na hlavu) ovšem zřejmě došlo již dříve, neboť plánuje první významné zvýšení federální daně od roku 1993. Co jste si zvolili, milánkové, to máte. Co jsme si zvolili my, to máme taky – kdo hůř, kdo líp si můžem hrát pouze kámen – nůžky – papír.

Průzkum Bank of America mezi institucionálními správci majetku ukázal, že poprvé od začátku pandemie se investoři více obávají inflace než rizik spojených s covidem-19… To jako všichni začnou roztáčet kola a začnou rozhazovat to, co v pandemii nasyslili: Dovolenky a mejdany se podle Bank of America rozjedou naplno. Podle výzkumu Samkové každá česká žena střeží šrajtofli jak Modrý trnoocasý (pche – tak maďarský, co?) svá dračí vejce a nedá a nepustí nic, to u hrůzy, co ji čeká tento a následující rok. Spousta lidí fakt, ale fakt nevydělalo. Údajně obrovsky vzrůstají úspory, a to i české. Jedním z „drobných“ aspektů je, že není zač je utratit: Alespoň moje sociální bublina zjistila, že další hadry nepotřebuje, Teta drogerie dobrý – Sephora netřeba, a co se hraček týká, děti mohou z knihovničky svých babiček vytáhnout Malého Bobše a vzít si z něj příklad – ten si taky hrál s uraženým uchem od hrníčku. Tak co furt nějaký hračky, spratci jedni. Jsem zvědavá, co tu inflaci roztočí a jak to půjde dohromady s „japonským scénářem“, kterým nás ekonomičtí znalci rovněž imrvére straší – ovšem ten je založen na deflaci. Japonské matky si evidentně mohou podat ruce s těmi českými, neboť japonské domácnosti mají za loňský rok našetřeno asi 2 kvadrilliony jenů – tedy 2x jednička a za ní 24 nul, Pán Bůh pomáhej, tolika papíru… Jak bude zároveň fungovat inflace a deflace, na to je opravdu zvědavej nejen ekonomicky blbej právník.

ECB (Evropská centrální banka) dodala bankám v novém kole dlouhodobých úvěrů částku 330,5 mld. EUR, takže inflace v lednu a v únoru prudce zrychlila a v příštích měsících půjde pravděpodobně ještě nahoru. Takže to začíná být jasný: Někde uprostřed světové ekonomiky se nachází Malström a prachy z FED sypou přímo do něj. Inflaci si roztáčejí úplně jiní hráči. Proč jsem si já, ňouma, jenom vzpomněla na letadlo? Kromě toho otázka zní: „Kde jsou ty prachy, Lebowski?“

Poláci ovšem jsou staromilci, ještě se neprobudili ze starověku, takže Polská národní banka nakupuje dalších 100 tun zlata. A to už dobře 229 tun maj, z toho v roce 2018 koupili asi 26 tun, v roce 2019 dalších 100 tun. To my jsme jiní pašáci – našimi rezervami si bude moci fajně vytapetovat kvartýr komplet celej národ.

Ovšem České národní bance je to málo, takže plánuje zvyšovat úrokové sazby ve druhé polovině letošního roku, údajně až poté, co bude jasnější, kdy skončí uzavírky v sektoru služeb. Tak to vám ze své křišťálové koule jako jediná certifikovaná a státem uznaná proklínačka – čarodějnice – mohu, pánové, říci už nyní: Uzávěry během letošního roku neskončí, protože za ááá) – nemáme vakcíny, za bééé) národ už na veškerá takzvaná opatření se.e, a to z příčiny tuposti vedení, aneb, co se v mládí za totáče naučíš, ve stáří jak bys našel. Takže šedá ekonomika si běží bez strany, vlády, ba i Národní fronty jak se líbí jí a nikoliv dotyčným resuscitovaným útvarům. Přenastavily se totiž standardy společnosti a tzv. veřejná moc – vy si může tak akorát trhnout; za cééé) v této zemi neexistuje pronárodní politika vůbec v ničem, tak proč by měla existovat ausgerechnet ve směru k službám, potažmo celému podnikání. O čemž též svědčí fakt, že firmy a podnikatelé v ČR mají stále větší problémy se splácením úvěrů. Od konce října 2020, kdy skončil zákonný odklad splátek úvěrů, do konce letošního ledna objem nesplácených firemních úvěrů stoupl o sedm miliard korun, tedy o 17 procent. Mezi živnostníky se objem nesplácených úvěrů zvýšil od října do února o 813 milionů, což je nárůst o 38 procent. Ne, my nepotřebujeme žádnou bratrskou pomoc, okupaci, či vznik „autonomního“ protektorátu: My si kompletně vystačíme s vlastní likvidací sami.

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D. BPP



Náš milovaný stát, tedy rozuměj stále milovanější vláda, si jen MINULÝ TÝDEN vypůjčila na finančních trzích dalších zhruba sedmnáct miliard korun na zalátání letošního plánovaného deficitu státního rozpočtu a na krytí letos splatných bondů. A to máme prosím pěkně březen… Lze očekávat, že stát bude potřebovat 500 mld. korun na pokrytí schváleného schodku a dalších přes 200 mld. na splátky dluhopisů. Neboli, celkově si tak musí obstarat přes rekordních 700 miliard korun. Jak vidíte, tak virus fakt řádí. Jen podle mého názoru to není covid, ale zika – to je ten, co po něm nenaroste hlava a mozek. Centra nákazy jsou tři: Strakovka, Sněmovní 4 a Valdštejnské náměstí 17. Postihuje rovnoměrně nejen strany vládnoucí, ale i opozici, která na světové i domácí dění čumí jak vyoraná myš, úplně stejně jako partaje vládnoucí. Kdo by si pomyslel, že zrovna já budu kdy prahnout pro úřednické vládě, aneb, že já si nevzala Pištu Hufnágla!

