Klaun a šejdíř. Český umělec z USA rozstřílel Donalda Trumpa

Rudy Linka je jazzový hudebník. Roku 1980 emigroval do Švédska, kde působil na Royal College of Music ve Stockholmu a v polovině 80. letech se natrvalo odstěhoval do New Yorku. New York se mu zjevně zalíbil a žije v něm už bezmála 33 let. Ovlivňuje i jeho politické názory. „Jako Newyorčan nenávidím Trumpa a miluji Obamu. A jsem obklopen stejně uvažujícími lidmi, kteří mně dávají úžasnou energii, s nimiž je legrace, pijí dobré víno, jsou jakéhokoli náboženství a nevolí právě Trumpa. Vlastně neznám nikoho, kdo Trumpa volil. Ale je jich 49 milionů... – někde,“ vysvětluje, jak žije v manthattanské hipsterské společnosti.

Na téma politiky hovořil Rudy Linka většinou v první polovině pořadu. Donalda Trumpa bere jako klauna, který prý tráví většinu času vymýšlením nových způsobů, jak se v médiích zesměšnit. Trump je pravidelným terčem zábavně-publicistických pořadů a například Stephen Colbert, moderátor jednoho z nich, nedělá nic jiného než sleduje, co kde Trump řekl.

Pokud jde o údajné Trumpovy zásluhy, Rudy Linka je bagatelizuje. Summit Kima s Trumpem popisuje jako událost, kterou oba vůdci použili k vylepšení své pověsti. A dodává, že Kim je člověk, který vraždí svou vlastní rodinu a Donald Trump šidil dělníky, kteří neměli americké občanství a budovali jeho honosnou Trump Tower. Ani snížení regulací a návrat manuálních zaměstnání Linkovi nevoní. V dnešní době se prý nedá spolehnout na to, že firmy budou myslet na lidi, takže regulace by se naopak měla zvýšit. A počet míst, která Trump prý přivedl zpátky do Ameriky, je podle něj zanedbatelný. I přátelé, které má Rudy Linka na burze, prý nemají Trumpa v lásce. Není dostatečně vypočitatelný, tvrdí.

Při srovnání s Ronaldem Reaganem poukázal Linka na to, že Trump a jeho žena Melanie netvoří dobrý tým. „Ronald a Nancy, to byl tým, přesně jako Bill a Hillary. A jaký tým máme teď tady? Donald a kdo? Melanie? Všechno, co jsem kdy v životě udělal, je založeno na tom, že mám dobrý tým. Že jsem já a moje manželka. Není možné udělat cokoli, když vedle vás stojí úplný blázen, někdo, kdo vás nemůže podpořit, nebo člověk, kterému nevěříte,“ říká hudebník. Zde je na místě podotknout, že ačkoliv Trump a Melanie nejsou tak známé duo jako dříve zmínění, Donald a jeho bývalá žena Ivana byli sehraní velice dobře a oporou může být i jeho dcera Ivanka.

George W. Bushe považuje za prezidenta, který zavedl Ameriku do dvou válek, které nedokázal vyhrát. I zásluhy Ronalda Reagana Linka bagatelizoval. Sovětský svaz se prý rozpadl, protože jeho vůdci viděli firmy jako Microsoft nebo Apple dělat věci, o kterých se jim v SSSR ani nesnilo. Podle něj není ani ve Spojených státech role prezidenta, kde prezident třímá mnohem větší pravomoc než v Čechách, tak významná, aby se dalo říct: „Ronald Reagan porazil Sovětský svaz.“

autor: kas